Южнокорейские СМИ писали 5 ноября, что КНДР начала перебрасывать тысячи солдат в Россию. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в том, что страна действительно собирается отправить своих военнослужащих в зону специальной операции. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такие сообщения «подтасовкой фактов».

Карасин заявил, что отношение Сеула к Пхеньяну зачастую носит нервный и крайне жесткий характер. Он допустил, что публикации о планах северокорейской армии могут быть «абсолютной подтасовкой фактов».

По его словам, следует запросить комментарий у соответствующих военно-технических служб КНДР, чтобы узнать, правда это или нет. Карасин подчеркнул, что с подозрением относится ко всем заявлениям Южной Кореи в адрес Северной и добавил, что Москва тесно сотрудничает с Пхеньяном.

«Это всеобъемлющее взаимодействие не только в экономической сфере, социальной и образовательной, но и в военной сфере, в деле защиты части российской территории», — заключил сенатор.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу республики (NIS) сообщило 4 ноября, что КНДР с сентября перебрасывает около 5 тыс. военнослужащих из строительных отрядов в Россию.

NIS также сообщила, что на данный момент в районе 10 тыс. солдат КНДР занимают позиции на границе с Украиной. Еще 1 тыс. саперов, как пишет Yonhap, выполняют задачи по разминированию.

«Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск», — говорится в публикации.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон добавил, что южнокорейская разведка обнаружила признаки обучения и отбора персонала в рамках подготовки «к дополнительным переброскам войск».

В конце октября Ким Чен Ын заявил, что военное сотрудничество КНДР и России будет развиваться «безостановочно». Об этом он рассказал во время церемонии, на которой закладывали фундамент для мемориала северокорейским солдатам, принимавших участие в боях в Курской области.

«Годы боевого братства, в течение которых ценой крови была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут продолжаться безостановочно» — рассказал лидер КНДР.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине заявил, что Москва не забудет усилий КНДР в борьбе с «современным неонацизмом».

Северокорейские военные уже принимали участие в боях против ВСУ совместно с российской армией. Об этом стало известно 26 апреля 2025 года, когда глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении Курской области. В июне армия КНДР направила в регион пять тысяч саперов и военных строителей для восстановления инфраструктуры. В мае Москва и Пхеньян также договорились установить в Курской области памятники и северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от ВСУ. По данным Reuters потери армии Северной Кореи в Курской области составили около 600 бойцов.