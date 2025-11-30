Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал размещение ядерного оружия одной из возможных гарантий безопасности для Киева после завершения военных действий. Как на это заявление отреагировали в России — в материале RTVI.

Колонку Залужного с рассуждениями о ходе конфликта и о том, как он мог бы завершиться, 29 ноября опубликовали украинское издание Liga.net и британская газета The Telegraph (в сокращенном и переработанном виде). Генерал заявил, что Украина стремится к «полной победе», но «не может отвергать» вариант долгосрочного прекращения боевых действий.

По мнению Залужного, мир, «даже в ожидании следующей войны», даст Украине шанс на политические перемены, проведение реформ, экономический рост и возвращение людей. Однако без эффективных гарантий безопасности это «невозможно», считает экс-главком.

Такими гарантиями он назвал вступление Украины в НАТО, размещение в стране ядерного оружия или крупного военного контингента стран-союзниц. В то же время Залужный отметил, что подобные гарантии сейчас не обсуждаются, поэтому «война, вероятно, продолжится».

Что говорят в России

Слова бывшего главкома ВСУ о ядерном оружии подтверждают неготовность Киева вести переговоры о мире, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, Залужный, которого «готовят на смену» президенту Украины Владимиру Зеленскому, находится «полностью под контролем» британцев и озвучивает «только то, что ему пишут его кураторы».

«Исходя из этого, ситуация показывает, что на Украине верхушка руководства неадекватная. Она не собирается садиться за стол переговоров. Им мир не нужен, им нужен конфликт до последнего украинца», — считает парламентарий.

Военкор Юрий Котенок предположил, что заявления Залужного «это не просто болтовня на потеху публике». По мнению журналиста, в Великобритании, Германии и Франции «делают ставку» на экс-главкома, полагая, что «именно он может сохранить боеспособное ядро ВСУ, которое понадобится европейцам в будущей войне с Россией».

«Вменяемый кандидат? Нет, показалось!» — прокомментировал колонку Залужного военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин.

Валерий Залужный публично не говорил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине в случае их проведения, но слухи о том, что он может составить реальную конкуренцию нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, появились еще в 2023 году. В феврале 2024-го Зеленский снял Залужного с поста главкома ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского. Позже президент согласовал кандидатуру Залужного на должность украинского посла в Лондоне. Журнал The Economist в начале 2025 года привел результаты опроса общественного мнения, из которых следовало, что Зеленский проиграет Залужному на выборах с двукратным отставанием. В октябре медиасоветник генерала Оксана Тороп сообщила, что Залужный не планирует участвовать в каких-либо выборах, пока продолжаются военные действия. Она назвала позицию экс-главкома ВСУ по этому вопросу «четкой и неизменной».

Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что «одной из причин для СВО было заявление Зеленского о том, что Киев имеет все для создания ядерной бомбы». По его мнению, Залужный «подхватил этот наратив для разогревания ситуации», а британцы «сделают все, чтоб сорвать переговоры» по урегулированию конфликта.