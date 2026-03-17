Провести амнистию в России стоит для всех тяжелобольных женщин, совершивших нетяжкие преступления, заявила Life.ru депутат Госдумы Нина Останина. Так она прокомментировала приостановку рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Останина поддержала решение суда относительно Чекалиной, однако отметила, что ее случай не уникальный, а гуманного отношения со стороны государства заслуживают не только медийные личности.

«Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? Если это нетяжкие преступления, то <…> я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное», — приводит ее слова Life.ru.

Вместе с этим парламентарий призвала назначать более гуманные наказания детям до 14 лет и взрослым, которые воспитывают ребенка в одиночку. Она обратила внимание, что на данный момент депутаты не готовы поддержать такие предложения.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы заменил Чекалиной меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Судебное производство по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении блогера также приостановлено.

На данный момент известно, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии, лимфогенный канцероматоз, а также новообразование в головном мозге. По словам адвоката Юлии Лисановской, представляющей интересы блогера, на фоне болезней у нее начались проблемы со зрением.

Об отмене домашнего ареста ходатайствовала защита Чекалиной. Адвокаты настаивали на том, что мера пресечения мешает блогеру видеться с детьми, а также посещать медучреждения, где она проходит курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что половину осужденных в России женщин можно было бы освободить. Она уточнила, что имеет в виду матерей и тех, кто отбывает наказание за нетяжкие преступления.

По словам правозащитницы, для государства «гораздо дороже и опаснее» содержать таких женщин в местах лишения свободы. Меркачева сослалась и на исследования, согласно которым, ребенок с большей вероятностью начнет заниматься криминалом, если его родители сидели в тюрьме. Поэтому матерям необходимо дать один шанс ради детей, уверена она.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, среди помилованных президентом женщин — «те, у кого есть дети, родственники участников специальной операции и так далее», передает ТАСС.