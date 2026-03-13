Из-за отключений мобильного интернета и связи в городах России возникает необходимость поставить вопрос о возрождении телефонных будок на улицах, но в модернизированном формате — с доступом в интернет. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал депутат.

Антропенко добавил, что жители российских регионов уже давно живут в условиях ограничения связи, но в Москве подобные меры воспринимаются «сложнее».

Что известно о проблемах с интернетом и связью в Москве

Жители Москвы сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета с 6 марта. По их словам, в центре столицы могут работать только сайты и приложения из «белого списка».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что перебои в работе мобильного интернета в Москве связаны с «внешними ограничениями». Собеседники издания рассказали, что операторам поступило требование ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

По данным портала «Код Дурова», ограничения связи в столице связаны с масштабным тестированием «белого списка». РБК со ссылкой на источник на рынке информационной безопасности пишет, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в «белый список».

В Кремле заявили, что отключения и ограничения связи в столице и других крупных городах России происходят для обеспечения безопасности граждан.

«По мере того, как киевский режим предпринимает все более изощренные методы для атак, необходимы все более технологические меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ограничения связи, по словам представителя Кремля, продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности наших граждан».Проблемы, которые в связи с этим испытывает бизнес, должны стать темой для «разговоров в соответствующих ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», добавил Песков.

Совокупный ущерб для бизнеса Москвы из-за ограничений связи с 6 по 10 марта мог составить от 3 до 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке. Среди наиболее пострадавших от отключений интернета оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли с мобильными POS-терминалами.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил в разговоре с RTVI, что ограничения связи могут быть вызваны попытками спецслужб отразить угрозы, связанные не только с дронами.