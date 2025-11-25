Соблюдение религиозной свободы верующих Украинской православной церкви — «неотъемлемый элемент мира на Украине». Об этом RTVI заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее The Financial Times сообщала, что первоначальный мирный план, который, как утверждается, разрабатывался Вашингтоном и Москвой, требовал предоставить официальный статус канонической УПЦ.

«Я бы сказал что соблюдение религиозной свободы, прав верующих УПЦ — неотъемлемый элемент мира на Украине, какие бы планы ни представлялись и ни обсуждались. Вера людей не может быть предметом торга, это абсолютная данность», — сказал Вахтанг Кипшидзе в ответ на вопрос RTVI о том, считают ли в РПЦ необходимым включить в мирный план по Украине вопрос о статусе УПЦ.

В утечке от FT сказано о необходимости «предоставить официальный статус местной структуре Русской православной церкви». В варианте мирного плана из 28 пунктов, опубликованного депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, этой формулировки нет. Там сказано, что «Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств».

Как ожидается, 25 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры между делегациями России и США. По данным СМИ, Москве предоставят сокращенный вариант плана из 19 пунктов, который США и Украина накануне разработали в Женеве.