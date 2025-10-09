Обсуждаемое разрешение НАТО вести огонь по воздушным целям из России — это эскалация напряженности. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сама логика подсказывает, если это решение будет принято, это очевидный шаг по эскалации напряженности в отношениях между странами альянса и Россией», — заявил Карасин.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны Восточной Европы обсуждают возможные снятия ограничений для пилотов, которые патрулируют границу с Россией. Им предлагают разрешить открывать огонь по воздушным целям, которые оказались в воздушном пространстве участников альянса.

По данным издания, инициаторами обсуждения стали Франция и Великобритания. Они и представители других стран предложили оснастить оружием разведывательные дроны, которые используют для анализа активности российских военных и провести военные учения на границе с Россией в наименее охраняемых участках.

Источники FT уточнили, что прежде всего необходимо разработать правила силовой реакции на восточном фланге. Некоторые страны-участницы альянса требуют от пилотов сначала убедиться в наличии угрозы, прежде чем открывать огонь, другие — позволяют летчикам принимать решения на основе данных с радара.

Страны альянса пока не пришли к единому мнению по этим вопросам. Одни страны альянса призывают к агрессивным мерам альянса в рамках сдерживания, другие призывают к менее жесткой реакции из-за рисков прямого столкновения с российской армией.

Ранее Bloomberg также писало, что в НАТО задумались над более бюджетным способом уничтожать дроны. Издание уточняет, что возможным решением станет применение лазерных систем, производство которых относительно дешевое.

В сентябре 2025 года Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства беспилотниками и военными самолетами. Эстонский МИД заявил 19 сентября, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, самолеты ВС РФ уже четвертый раз за год нарушили воздушные границы страны. Минобороны России обвинение опровергло. В военном ведомстве заявили, что самолеты совершали плановые перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств.

10 сентября Польша обвинила Россию в «неоднократном нарушении» своего воздушного пространства дронами, которые представляли «реальную угрозу» и были сбиты. Польский премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский отмечали, что беспилотники не были начинены взрывчаткой, однако назвали инцидент провокацией.

О неизвестных беспилотниках над своей территорией сообщали еще несколько стран ЕС. В их числе — Дания, Норвегия и Румыния.