Москва и Киев пока не готовы заключить мирное соглашение, даже «энергичная дипломатия» американского президента Дональда Трампа не способна примирить стороны. Об этом в интервью Newsmax сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам вице-президента, Россия и Украина не готовы к подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что должны быть две стороны, которые готовы к заключению сделки

«И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — отметил Вэнс.

При этом вице-президент добавил, что урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется «гораздо больше работы».

Вэнс отдал должное внешнеполитическому подходу президента Трампа, который «позволил продвинуть переговоры дальше, чем при предыдущих администрациях».

«Знаете, я думаю, что в обоих случаях сработал именно подход Трампа к дипломатии: энергичный, наделяющий полномочиями своих людей на местах, побуждающий их к заключению сделки и готовый использовать нетрадиционные средства для ее достижения», — отметил вице-президент.

По мнению Вэнса, в вооруженном конфликте был достигнут прогресс, которого не было бы без Трампа.

В начале сентября американский лидер, завершивший, по его словам, «шесть войн», сообщил, что российско-украинский конфликт оказался «немного сложнее, чем некоторые другие». Президент США отметил свой подход к дипломатическим переговорам, который заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров «в одной комнате» и убедить их заключить соглашение, часто под его руководством по сделке.

Накануне вечером президент России Владимир Путин и президент США провели телефонный разговор, который длился около двух часов. Центральной темой переговоров стала ситуация на Украине. Контакт двух государственных лидеров стал первым за почти два месяца — в предыдущий раз Путин и Трамп беседовали 59 дней назад.

За день до переговоров американский лидер высказался, что Вашингтон изучает изучают варианты передачи Киеву какого-либо вооружения, кроме ракет «Томагавк» (Tomahawk).