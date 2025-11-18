Франции и Украине только предстоит обсудить детали поставок Киеву сотни французских истребителей Rafale («Рафаль») в течение десяти лет, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен. Как отмечает BFMTV, до возможной передачи самолетов сторонам нужно пройти «немало этапов»: производство только одного «Рафаля» занимает около трех с половиной лет. Более того, Украина — не единственная страна, стоящая в очереди за новыми французскими истребителями.

Переговоры продолжаются

17 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали «декларацию о намерениях» Украины приобрести сто французских истребителей «Рафаль» в течение десяти следующих лет, а также другого вооружения, включая, по словам украинского президента, системы ПВО SAMP/T, ракеты «воздух-воздух» и управляемые авиабомбы. Зеленский в своем телеграм-канале назвал французско-украинское соглашение «историческим», а Макрон заявил о «великом дне».

Соглашение между Францией и Украиной о поставках вооружений — «одновременно краткосрочное и долгосрочное», объяснила глава Минобороны Франции Катрин Вотрен в эфире France Inter. По ее словам, цель этих договоренностей состоит «в достижении прекращения огня и заключении мирного соглашения [между Россией и Украиной], а затем в вооружении Украины и восстановлении ее армии».

Она также напомнила, что Киев намерен в ближайшее время приобрести у Парижа «такие чрезвычайно актуальные вещи, как беспилотники и бомбы».

При этом французский министр обороны не стала прямо отвечать на вопрос журналиста Бенжамена Дюамеля, когда именно Украина получит от Франции первый «Рафаль», подчеркнув, что «в заявлении о намерении четко указан» десятилетний период. По словам Вотрен, теперь, когда Киев выразил заинтересованность в покупке французских истребителей, стороны могут приступить к переговорам, которые, в свою очередь, могут привести к подписанию контрактов.

Очередь за истребителями

С 2026 года компания Dassault Aviation намерена выпускать до трех «Рафалей» в месяц, а затем увеличить этот показатель до четырех в месяц в 2028-2029 годах, пишет BFMTV. По данным телеканала, производителю предстоит построить на экспорт еще 233 истребителя, ранее заказанные другими странами. Как следует из информации на сайте Dassault Aviation, свои «Рафали» ждут в Египте, Индии, Катаре, Греции, Хорватии, ОАЭ, Индонезии и Сербии.

Отвечая на вопрос, почему Париж не поставляет Киеву «Рафали» из собственных запасов, Катрин Вотрен заявила, что «Франция уже несколько лет поставляет Украине военное оборудование» и «продолжит это делать и сейчас». При этом она уточнила, что на вооружении Франции сегодня находятся 107 «Рафалей» — и все они нужны ей самой.

«Вопрос стоял не о передаче истребителей «Рафаль» украинской армии. Вопрос был в поддержке украинской армии по мере изменения ее потребностей, причем крайне важным моментом <…> является финансирование Украиной своего заказа. То есть Украина сама его финансирует, в частности, за счет процентов с замороженных активов», — сказала глава Минобороны Франции.

Вотрен также добавила, что Украина может получить финансирование на заказы новых истребителей «Рафаль» через европейский фонд CEF.

В начале февраля этого года Украина впервые получила от Франции истребители Mirage 2000. Париж не указывал точное количество переданных самолетов, однако французские СМИ сообщали о максимум шести машинах. Le Monde называл Mirage 2000 старейшим истребителем, находящимся на вооружении французских ВВС.

«Чтобы нас уважали, нужно внушать страх»

Комментируя высказывания главы генштаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к боевым действиям с Россией через три-четыре года, Катрин Вотрен заявила, что «Россия перевооружается в весьма значительных масштабах». Она также напомнила, что США выступили за то, чтобы европейцы «в значительной степени взяли на себя ответственность за оборону европейского континента».

«Поэтому мы должны организоваться и структурироваться, потому что, чтобы нас уважали, нужно внушать страх. Франция вооружается, Франция тренируется, и это абсолютно необходимо», — подчеркнула французский министр обороны.

На вопрос, почему Франция выделяет на поддержку Украины в разы меньше средств, чем Германия, Вотрен ответила, что Париж «пошел по другому пути», безвозмездно поставляя Киеву оборудование и обучая украинских военных на своей территории.