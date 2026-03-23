Пранкеры Вован и Лексус не разыгрывали Дональда Трампа, о чем сами заявили изданию Life.ru. Версия о том, что над президентом США кто-то подшутил, появилась после его сообщения о переговорах с Ираном, которое Тегеран опроверг.

«Мы не звонили ему, вообще. Учитывая его темперамент, он может отреагировать на подобный звонок неадекватно. В целом Трамп часто делал оговорки и рассказывал о звонках, которых не было. Поэтому это в его духе», — подчеркнул Алексей Столяров (Лексус), пояснив, что у них с Вованом сложилось осознанное решение не связываться с действующим главой Белого дома.

При этом российские пранкеры ранее разыгрывали крупных мировых политиков — турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента США Джо Байдена и других. В 2024 году, например, они позвонили экс-главе британского МИДа Дэвиду Кэмерону от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Разговоры о противоречивых заявлениях Трампа пошли после того, как он сначала поставил Ирану 48-часовой ультиматум, пригрозив разгромить все электростанции в стране, а потом, не дожидаясь ответа и истечения установленного срока, внезапно объявил пятидневное перемирие. Он также утверждал, что в последнее время Вашингтон и Тегеран тайно вели мирные переговоры, из-за которых Белый дом и решил временно прекратить атаки.

Иран, который ответил на ультиматум Трампа не менее агрессивным заявлением, опроверг его слова о секретном переговорном процессе и заверил, что такого диалога нет.