Президент Украины Владимир Зеленский по совету европейских союзников в диалоге с США во время обсуждения пунктов мирного соглашения использовал так называемую тактику «да, но…». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета уточняет, что такой подход позволил украинскому лидеру не отвергать проект главы Белого дома Дональда Трампа, но при этом попытаться сделать его более приемлемым для Киева.

Согласно определению американского психиатра, основателя трансакционного анализа Эрика Берна (настоящее имя — Леонард Бернстайн), «да, но…» — это психологическая игра. В ней один участник делится проблемой, а другой — предлагает пути ее решения, но первый собеседник их отвергает, аргументируя при этом свою позицию. Это длится до тех пор, пока советчик не почувствует себя бесполезным.

Так, например, президент Украины согласился с проведением выборов в стране, однако подчеркнул, что для этого потребуется прекращение огня. Зеленский признал, что численность армии можно ограничить, но оставив те показатели, которые есть сейчас, сообщает WSJ.

Кроме того, глава государства допустил, что Россия может принимать участие в управлении Запорожской АЭС, но потребовал, чтобы такое право также было у Украины и США. Такой подход, как пишет WSJ, позволил Зеленскому публично поддержать видение Трампа по теме урегулирования конфликта, а также избежать критики внутри страны.

«Мы не предаем нашу страну, не отдаем нашу независимость, что важно, но мы конструктивны», — заявлял президент Украины журналистам.

Также WSJ отмечает, что Зеленский в рамках «да, но…» не стал отвергать предложение США превратить участки Донбасса, находящиеся под контролем ВСУ, в «свободную экономическую» или «демилитаризованную» зону (Вашингтон выдвинул идею, что на этой территории не будет ни российских, ни украинских военных). Вместо этого он затребовал информацию о том, что произойдет, если одна из сторон нарушит условия договора. По его словам, компромисс в этом вопросе «должен быть справедливым».

Ранее Вашингтон получил от Киева документ по урегулированию конфликта с Москвой. После доработок он сократился с 28 пунктов до 20. В частности, в нем предлагалось создание демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе, где американский бизнес смог бы реализовать свои интересы.

11 декабря Зеленский заявил, что украинские войска могут покинуть эту территорию, однако решать это должны граждане страны — путем референдума или выборов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что весь Донбасс принадлежит России, а огонь прекратится только после вывода подразделений ВСУ с удерживаемых участков региона.