Заместитель гендиректора тематического военного парка «Патриот» Виталий Мелимук задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета. Суд избрал Мелимуку меру пресечения в виде ареста.

Мелимук занимал в парке должность замглавы по эксплуатации и материально-техническому обеспечению.

В декабре 2025 года компания «Гермес» получила госконтракты на сумму более 1,4 млрд рублей на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий «Патриота» в Кубинке и филиала парка в Кронштадте.

По данным следствия, в апреле Мелимук получил от гендиректора «Гермеса» 18 млн рублей в качестве взятки за покровительство, помощь в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.

По данным «Фонтанки», которая ссылается на судебные документы, Мелимука задержали при участии ФСБ в московской деревне Марушкино при получении денег. СК опубликовал кадры задержания замглавы «Патриота», на видео видны пачки пятитысячных купюр.

Одинцовский городской суд Московской области отправил Мелимука в СИЗО на два месяца. По версии следствия, мужчина потребовал от «Гермеса» по 10% с каждого из двух контрактов на обслуживание парков в Подмосковье и Кронштадте.

Приговоры по делам, связанным с «Патриотом»

По уголовным делам, связанным с парком «Патриот», уже осужден его бывший директор Вячеслав Ахмедов, несколько сотрудников, а также два генерала ― экс-замглавы Минобороны Павел Попов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

По данным обвинения, осужденные представляли в документах ложные сведения о якобы выполненных строительных работах в парке, а выделенные на это бюджетные деньги похищали.

Попову в частности вменялось, что он построил своему сыну двухэтажный дом с отделкой, баню и гараж на сумму около 26 млн рублей. Эти работы были оформлены как строительство объектов в составе парка «Патриот».

Кроме того, Попов получил от гендиректора компании «Бамстройпуть» (БСП) в качестве взятки квартиру в центре Москвы и внедорожник Lexus, утверждало следствие. Сам генерал это отрицал.

Из всех фигурантов дел, связанных с парком «Патриот», Попов получил самый суровый приговор — 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 85 млн рублей.

Генерала Владимира Шестерова, которому вменялось крупное мошенничество на 25 млн рублей и служебный подлог, суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. С Шестерова также взыскали более 24 млн рублей в пользу Минобороны и «Патриота».

Экс-директору «Патриота» Вячеславу Ахмедову суд назначил пять лет колонии и штрафу в 300 тыс. рублей. Как и с Шестерова, с него взыскали 25 млн рублей в пользу Минобороны и парка.

В марте 2025 года бывший главный бухгалтер конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрей Пучков и экс-начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили по девять лет лишения свободы по делу о получении взятки на сумму свыше 27,5 млн рублей при исполнении госконтрактов.

Суд в Петербурге в апреле вынес приговор экс-руководителю Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгению Григорькину по делу о взятке в размере около 20 млн рублей ― шесть лет колонии строгого режима и штраф в 32 млн рублей. У Григорькина также конфисковали в доход государства 19,83 млн рублей.