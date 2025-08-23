Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «все разработки» по созданию гарантий безопасности для страны после завершения вооруженного конфликта будут «готовы в ближайшие дни». Об этом он написал в социальной сети Х после телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

«В настоящее время команды Украины, США и европейских партнеров работают над своей архитектурой [безопасности]», — написал Зеленский.

Схооф планировал 23 августа прибыть в Киев с официальным визитом, но вынужден был отложить эту поездку из-за политического кризиса у себя в стране.

В своем сообщении Зеленский напомнил, что сегодня на Украине отмечается День государственного флага. По его словам, Схооф поздравил его с этим праздником.

«Спасибо, Дик, за важные и тёплые слова поддержки нашему народу, всем украинцам. Мы высоко ценим помощь Нидерландов и солидарность голландцев», — ответил ему украинский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что сейчас появился «реальный шанс положить конец» вооруженному конфликту. По его словам, для этого Украина «готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить настоящий мир».

При этом Зеленский обвинил Россию в том, что она «не демонстрирует никаких мирных намерений со своей стороны». В ответном сообщении в соцсети Х Схооф заверил, что Нидерланды сделают «все, чтобы положить конец» конфликту. Он заявил, что президент России Владимир Путин «должен как можно скорее сесть за стол переговоров».

Также Зеленский сегодня пообщался по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по инициативе последнего.

«Важно, чтобы глобальный Юг посылал соответствующие сигналы и подталкивал Россию к миру. Я рассказал о совместных дипломатических усилиях с нашими партнёрами и продуктивных встречах с президентом Трампом в Вашингтоне», — поделился украинский лидер в соцсети Х.

Напомним, ранее сегодня президент Финляндии Александр Стубб заявил в эфире местного телевидения, что Путин вряд ли встретится с Зеленским в ближайшее время. По его словам, американский президент Дональд Трамп уже начал проявлять признаки утраты терпения, и если российско-украинская встреча на высшем уровне не состоится, он может выполнить свою угрозу и ввести против Москвы новые жесткие санкции.

«Трамп — единственный человек, способный заставить Путина заключить мир. Он единственный человек, к которому Путин прислушивается, — и, честно говоря, единственный, кого Путин боится», — убежден президент Финляндии.

Работа над предложениям по западными гарантиями безопасности Украины стартовала после состоявшейся в Вашингтоне встречи Трампа с Зеленским и представителями ЕС, где присутствовал и Стубб. Общаясь с журналистами на следующий день, украинский лидер заявил, что затягивать работу нельзя, и что ее контуры должны стать «более четкими в течение семи-десяти дней».

Участвовавший во встрече генсек НАТО Марк Рютте заявил 22 августа в Киеве, что предложения по безопасности будут включать «два слоя» — по укреплению Вооруженных сил Украины и по гарантиям, предоставляемым Европой и США. По словам Рютте, союзники работают над таким уровнем гарантий, который навсегда остановит Россию от возможных последующих конфликтов с Украиной.