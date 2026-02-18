Власти Украины ввели персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Указ об этом подписал украинский президент Владимир Зеленский.

В своем телеграм-канале он обвинил Лукашенко в том, что тот предоставляет территорию Беларуси под российскую военную инфраструктуру и вооружения, в том числе упомянул размещение в республике новейшего мобильного ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Зеленский заявил, что такие действия якобы расширили возможность наносить удары по северным областям Украины «от Киевщины до Волыни». Украинский лидер также обвинил белорусские предприятия в поставке России техники и оборудования.

По словам Зеленского, Лукашенко «обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти», якобы помогает России обходить международные санкции, а также «увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании» военных действий.

На сайте президента Украины отмечается, что в отношении Лукашенко уже действуют санкции Евросоюза, США, Японии, Канады, Швейцарии и Новой Зеландии. Зеленский добавил, что Киев будет «работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект».

Согласно приложению к указу Зеленского, против Лукашенко введены 17 ограничений. Среди них:

— блокировка активов и запрет выводить капиталы за пределы Украины;

— запрет въезжать на территорию Украины;

— запрет судам и самолетам заходить в водное и воздушное пространство Украины;

— прекращение торговых операций и запрет на сделки по ценным бумагам;

— прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и программ, в частности, в сфере обороны и безопасности;

— остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

— прекращение культурных обменов и научного сотрудничества;

— лишение госнаград Украины и других знаков отличия.

Согласно документу, некоторые санкции введены бессрочно, некоторые — на 10 лет. Какие конкретно, не указано.

Лукашенко пока не комментировал указ Зеленского. Накануне, принимая отчет правительства за прошлый год, лидер Беларуси упомянул о «жутких санкциях», которые были введены против республики западными странами.

«Ну какая тут многовекторность, если против нас введены жуткие санкции и нам фактически отрубили одно из экономических крыльев — западное. Там наши были определенные интересы, там мы работали, этот вектор для нас был важным», — констатировал он.

В январе в интервью американскому телеканалу Newsmax Лукашенко отозвался о Зеленском с точки зрения политики как о «вменяемом человеке, но неопытном».