Зону поиска пропавших 13-летней девочки и двоих 12-летних мальчиков на Москве-реке в Звенигороде планируют расширить, пишет ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции. Дети пропали 7 марта.

«В настоящее время практически изучена запланированная ранее зона. В среду будет решаться вопрос о ее увеличении, как вниз по течению реки, так и в примыкающих к ней местах», — сообщил источник.

Зону поиска также расширили накануне, 11 марта.

По данным главы Одинцовского округа Андрея Иванова, участие в поисковой операции принимают сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», отряд «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», а также полиция и медики.

Двое мальчиков и девочка ушли гулять по микрорайону Восточный днем 7 марта. Через некоторое время они перестали выходить на связь, а их телефоны стали недоступны.

Очевидцы сообщили MSK1.RU, что в день пропажи школьники якобы планировали поздравить одноклассницу. Но в последний раз камеры зафиксировали, что они направлялись в сторону реки. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отмечали, что несовершеннолетние часто гуляли неподалеку.

Один из добровольцев заявил MSK1.RU, что местный рыбак видел, как один из мальчиков провалился под лед. Он пытался дотянуться до школьника удочками и палками, но спасти его не получилось. По данным издания, вызвать спасателей рыбак якобы не мог, так как у него не было с собой телефона.

Накануне ТАСС писал, что спасатели и волонтеры уже обследовали около 20 км Москвы-реки. Также продолжаются водолазные работы и осмотр береговой линии. Координатор «ЛизаАлерт» Андрей Чернов рассказал, что по реке несет большие льдины, поэтому участники поисков контролируют с коптеров сход льда и предупреждают о потенциальной опасности группы на воде.