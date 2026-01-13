Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания Госдумы 13 января назвал захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро «главным политзаключенным». Он выразил мнение, что претензии Вашингтона к венесуэльскому лидеру касательно наркоторговли логичнее адресовать самим американцам, перндает корреспондент RTVI.

«Главные наркоманы на планете — это американцы… Хочу напомнить, что в 60-е и 70-е годы, когда мы воевали вместе с вьетнамцами и начистили задницу американцам там, главный наркотик они выращивали в «Золотом треугольнике» на стыке трех государств — Таиланда, Бирмы и Лаоса. Это был главный рассадник опиума. Затем был Афганистан, там талибы почти изжили это. Так они [США] там организовали такую торговлю», — заявил Зюганов.

По его словам, в результате этими наркотиками американцы «убили» в СССР почти 100 тыс. молодых людей — в пять раз больше, чем страна потеряла в афганской войне.

Кроме того, Зюганов упрекнул США в организации наркотрафика в Колумбии, где «был антикоммунистический, очень жесткий проамериканский режим».

«Они там организовали, всё делали для того, чтобы кокаином заполнить Америку. И по производству марихуаны Америка является главным производителем этой мерзости на планете», — сказал он.

Зюганов призвал не предъявлять Мадуро претензии по поводу торговли наркотиками.

«Он к этому никакого отношения не имеет. Мы считаем Мадуро главным политзаключенным», — подчеркнул лидер КПРФ.

3 января США нанесли воздушный удар по территории Венесуэлы. В результате военной операции американские военные захватили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке. Власти США обвиняют Мадуро и Флорес в причастности к наркоторговле. Они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

6 января исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США возьмут на себя временное управление республикой и займутся продажей венесуэльской нефти. МИД России осудил захват Мадуро и его жены, призвав освободить их.