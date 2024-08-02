Закрытие 12 тысяч салонов красоты в Афганистане в июле 2023 года затронуло около 60 тысяч женщин, работавших в бьюти-секторе экономики, пишет The Guardian.

Как утверждало руководство движения «Талибан»* причиной введения запрета на работу салонов красоты стало то, что некоторые из предоставляемых услуг, таких как выравнивание бровей и использование макияжа, нарушают ислам. С момента прошлой волны закрытия салонов красоты по требованию «Талибана»* в период с 1996 по 2001 год, новые салоны красоты открылись не только в столице страны, но и в других афганистанских городах. Многие из них оставались открытыми даже после вывода войск США и возвращения «Талибана»* к власти.

Помимо предоставления рабочих мест, салоны красоты также давали женщинам возможность собираться отдельно от мужчин в месте, где можно было почувствовать себя в безопасности, отмечает издание.

«Мы все — пленницы «Талибана»*. Я родилась женщиной, и это — мое величайшее преступление. Цена моей красоты — это цена моей свободы. Я лучше пожертвую приемом пищи, но приведу в порядок свои брови и волосы», — рассказала одна из собеседниц The Guardian.

Одними из главных рисков, с которыми столкнулись работницы бьюти-индустрии, стали массовая слежка за населением, а также опасность доноса со стороны соседей, клиентов или поставщиков макияжа.

Несмотря на запрет, некоторые работницы этой сферы все же продолжили предоставлять свои услуги клиенткам. Причиной, по которой эти женщины решили пойти на риск, в большинстве случаев была необходимость кормить семью. The Guardian отмечает, что финансовые трудности стали одним из главных факторов развития бьюти-сектора экономики Афганистана.

С этой целью многие женщины переделали свои собственные дома под небольшие салоны, другие сами наносят визит клиентам, соблюдая необходимые правила осторожности.

«Мы используем разные техники, чтобы избежать ареста. Например, мои клиенты носят бурку особого цвета, чтобы я смогла их узнать. Я никогда не хожу одними и теми же путями и стараюсь избегать строгого графика», — рассказала изданию одна из женщин.

Парикмахерские инструменты во время таких встреч прячут под бурку или используют сумки из супермаркетов для отвода глаз, а клиентки носят перчатки, чтобы спрятать яркий маникюр. Так как стоимость услуг после запрета значительно выросла, позволить их себе теперь могут в основном представительницы состоятельных классов.

С момента возвращения движения «Талибан»* ко власти в Афганистане в августе 2021 года, новое правительство страны отменило «поддерживаемую Западом конституцию», а также приостановило действовавший на тот момент уголовный кодекс. Вместо него были введены правила, интерпретирующие законы шариата с жестких позиций.

В марте 2024 года верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада опубликовал обращение к лидерам западных стран, в котором заявил, что женщин будут забивать камнями за супружескую измену. Он добавил, что движение занимается защитой прав человека, как «представители от бога».

В мае 2024 года директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил о возможном исключении «Талибана»* из списка запрещенных организаций. Позднее эту информацию подтвердил RTVI источник в дипломатических кругах.

В июне власти Казахстана исключили «Талибан»* из списка запрещенных организаций. В июле издание Bloomberg сообщило, что несколько государств ЕС рассматривают возможность открытия посольств в Афганистане и дипломатического признания «Талибана»*.

* признано террористической организацией и запрещено в России