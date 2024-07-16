Несколько стран ЕС проявляют заинтересованность в том, чтобы возобновить работу своих посольств в Афганистане, находящемся под властью талибов*, пишет Bloomberg. Ранее в России подтвердили планы исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. С чем связано это сближение и когда можно ждать признания режима талибов*, — RTVI узнал мнения руководства комитета Госдумы по международным делам и эксперта-востоковеда РАН.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Талибы* на сегодняшний день представляют реальные афганские власти. И все движения связаны именно с этим.

Россия также ведет диалог, нацеленный на результат. Как вы знаете, есть инициатива МИДа и Минюста об исключении «Талибана»* из списка запрещенных в России организаций. Афганская делегация была на Петербургском международном экономическом форуме. Процесс идет. Афганистан — давний союзник и партнер России. Из этого и исходим.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

Я сейчас выражаю свое личное мнение. Я был в Афганистане в январе этого года, полгода назад, и мое мнение, что руководство Афганистана сегодня очень многое делает для того, чтобы их можно было признать. Есть еще, конечно, вопросы, это вопросы и прав женщин в Афганистане, ряд еще вопросов, но с этим надо работать.

Когда? Это вопрос предложений, которые должны поступить от Министерства иностранных дел. Я считаю, что это надо было сделать [признать] уже какое-то время назад.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар

Пока маловероятно, что европейцы признают талибов*. Насколько я знаю, они выдвинули ряд жестких требований, которые касаются соблюдения прав человека, в том числе и прав женщин. Эти требования, в том виде, в каком их предъявляют европейцы и американцы, фактически неприемлемы для талибов*. Поэтому, если европейцы будут придерживаться тех же условий, то на данный момент признание выглядит маловероятным.

Другое дело, что они взаимодействуют на достаточно хорошем уровне. В Кабуле присутствует множество НПО, где работают европейцы и американцы, на разных уровнях есть взаимоотношения, европейские эмиссары периодически посещают Афганистан.

Может быть, [тренд на сближение] отчасти связан с тем, что сейчас американцы активно ведут переговоры с талибами* по поводу освобождения ряда американских заключенных, которые находятся в талибских* тюрьмах. Возможно, на какие-то уступки американцы пойдут, но маловероятно, чтобы они пошли на уступки по таким важным для них вопросам, как права человека.

Требования европейцев более жесткие, чем требования американцев. Это, в частности, касается, например, скандинавских стран, которые очень жестко ставят вопросы, связанные с соблюдением прав женщин. Поэтому сближение европейских стран с талибами* выглядит менее вероятным, чем сближение США.

Но, на мой чисто субъективный взгляд, сложно представить сближение Европы [с талибами*] без санкции США. То есть пока не будет со стороны американцев каких-то признаков сближения, о сближении европейцев с талибами* и говорить не приходится. Поэтому в качестве индикатора, наверное, надо все-таки в сторону поведения американцев смотреть для начала и от этого исходить.

Что касается России, то на первом этапе речь идет о снятии с талибов* санкций — то есть вывести их из списка запрещенных организаций. Я думаю, что на данном этапе, судя по всему, вопрос о признании не стоит.

Но вывод из списка запрещенных организаций — это движение в сторону признания. А дальше все будет зависеть от поведения талибов*, от геополитических условий и других моментов.

Еще в 2023 году спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов говорил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан» террористическим «по существу», поскольку оно эволюционировало. Несмотря на то что эта организация запрещена, ее представители участвовали в международных мероприятиях на территории России. В мае 2024 года российские МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных террористических организаций. Без этого шага говорить о признании властей Афганистана преждевременно, отметил тогда Кабулов. В июле после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане Путин назвал талибов* союзниками России по борьбе с терроризмом и призвал исходить из того, что они контролируют власть в Афганистане.

* запрещенная в России террористическая организация