На днях в Госдуме во втором чтении рассмотрели законопроект о реформе медицинского образования. Чем он вреден и опасен, как оптимизация лечебных учреждений повлияла на российское здравоохранение, почему оно превращается в бизнес-отрасль и что со всем этим делать, RTVI рассказывает кандидат медицинских наук, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

Состояние российского здравоохранения

Если говорить об уровне возможностей самого здравоохранения, то за последние десятилетия он, конечно, значительно вырос. Что касается его доступности, то здесь существует большая проблема. Значительной части населения все эти высокие технологии, которые у нас имеются, либо практически недоступны, либо доступны в ограниченном порядке.

Когда говорят о проблемах медицинских работников, то прежде всего имеется в виду дефицит медицинских кадров. Но он возник не на пустом месте, а его причины всем известны.

Во-первых, крайне низкая оплата труда и постоянное ухудшение условий труда медиков. Во-вторых, ухудшение отношения к ним со стороны организаторов здравоохранения. В-третьих, неблагодарность со стороны общества, которое видит снижение возможностей здравоохранения и переносит вину на самих медработников, а не на тех, кто устроил эту систему.

Поэтому значительное число квалифицированных медиков просто уходит из специальности, либо даже уезжает из страны. Это большая проблема, и чем дальше, тем хуже.

Хотя в 2024 году для врачей была декриминализирована статья 238 Уголовного кодекса, на медицинское сообщество возрастает давление со стороны правоохранительных органов. Недавно на съезде Национальной медицинской палаты представитель Следственного комитета РФ открыто заявил, что утвержденные клинические рекомендации носят обязательный характер, а любые отступления от них считаются доказательством вины медицинского работника. Но это совершенно некомпетентный и неграмотный подход.

Если продолжать перечислять кадровые проблемы отечественной медицины, то здесь имеется важный аспект. Поступление в медицинские вузы сегодня всё еще конкурсное, но после их окончания люди часто уходят в более престижные и выгодные профессии — например, в торговлю медицинскими препаратами.

Кстати, Россия является единственной страной, где врачи с высшим образованием работают медицинскими представителями фармацевтических компаний. Во всем остальном мире этим занимаются люди со средним медицинским образованием. А у нас это настолько выгодно для врача по сравнению с его обычной зарплатой, что люди бросают профессию и идут торговать медицинской аппаратурой, лекарствами и так далее.

Отработочный материал

Государство видит эту проблему с нехваткой молодых медицинских кадров, но не придумало ничего лучшего, как ввести для них обязательную повинность. Сейчас Минздрав вместе с некоторыми депутатами продвигает новый законопроект об обязательной отработке после окончания медицинских вузов. Другими словами, предлагается фактически вернуться к советской системе распределения. Но к этой затее возникает масса вопросов.

Во-первых, это противоречит ряду положений нашей Конституции, которая прямо запрещает подневольный труд. То есть согласие на конкретную работу должно быть получено непосредственно от человека при его найме. Также Конституция запрещает любые ограничения по месту жительства — то есть человека нельзя отправить жить куда-нибудь против его воли.

И при этом будущему врачу контракт нужно подписывать при поступлении в медицинский вуз. Это не похоже на нынешнее целевое распределение, когда по окончании института выпускник направляется в конкретную клинику, с которой у него договор, и он примерно знает, чем там будет заниматься. В данном случае предполагается отработка, когда человек будет подписывать кабальный договор, который заставит его работать три года после окончания вуза неизвестно где, неизвестно кем и неизвестно на каких условиях.

К тому же почему такую меру придумывают для медицинского сообщества? Это какая-то дискриминация по профессиональному признаку. Давайте тогда введем ее для всех профессий одновременно. Я подозреваю, что следующий аналогичный удар будет нанесен по другой отрасли, которая окажется в таком же полуразрушенном состоянии, как сейчас медицина.

Чем вредна отработка медиков

Возможно, такая мера даст какой-то краткосрочный эффект. Наверное, на некоторое время получится заткнуть кадровые дыры. Но дальше всё вернется на круги своя, и этот источник пополнения кадров тоже быстро закончится.

Любая принудиловка ни к чему хорошему никогда не приводила.

Со временем люди найдут возможность уклоняться от этой обязанности. Если такой закон все-таки примут, то дефицит медицинских кадров в России только усугубится.

Молодежь перестанет стремиться в медицинские вузы или станет оттуда уходить. Если выпускника заставят платить большую неустойку за отказ от распределения, то молодые врачи будут вынуждены заниматься не своими прямыми профессиональными обязанностями в виде оказания медицинской помощи. Тогда им придется заняться поиском высоких заработков — например, продажей дорогостоящих услуг, часто совершенно ненужных их пациентам.

В случае принятия этого закона значительно упадет уровень подготовки будущих медиков. У тех, кто будет распределяться, вообще не останется стимулов ни для обучения, ни для добросовестной работы. У нас уже уничтожена интернатура, и осталась только ординатура, которая теперь тоже почти вся платная.

Инициаторы законопроекта об отработке для выпускников медицинских вузов придумали для них так называемую систему наставничества. Только непонятно, в чем это будет заключаться. Предполагается, что доктор с большим опытом станет делиться им с молодежью, передавая ей свои знания, навыки и умения.

Помня, как это всё было устроено в советские времена, подозреваю, что и тут будет так же формально. Может быть, кто-то кому-то и передаст свой богатый профессиональный опыт, но такое наверняка будет происходить лишь в исключительных случаях. Скорее всего, молодые врачи, обреченные на трехлетнюю отработку, будут вариться в собственном соку и полностью терять квалификацию, даже толком еще ее не получив.

Негативный отбор

Сейчас мы видим, как наша профессия постепенно превращается из гуманистической в какую-то бизнес-отрасль, где всё меряется только заработком и доходом. Для сегодняшнего специалиста важно разбираться не в том, как помочь человеку, а в том, как продать ему медицинские услуги.

В общем, в медицинском сообществе идет негативный отбор и происходят необратимые изменения. В большинстве своем в нем остаются именно те, кого устраивает такой подход. Это неудивительно, потому что сейчас врачи не получают той отдачи от своей работы, на которую они рассчитывали при поступлении на учебу и при подготовке к профессии.

Если сравнивать наших врачей с их коллегами в других странах, то нетрудно заметить колоссальное различие в уровне жизни, в финансовых и моральных возможностях. Престиж профессии медика в нашей стране сейчас крайне низок.

Как известно, в критериях Всемирной организации здравоохранения существуют параметры качества медицинской помощи. По одному из главных параметров — доступности и равномерности распределения медицинской помощи — мы теперь всё дальше отступаем от желаемого.

Всё больше возрастают региональные диспропорции в качестве и доступности медицинской помощи.

Поскольку у нас теперь всё основано на экономических показателях, то те регионы, в которых они слабее, имеют меньше возможности обеспечивать населению приемлемый уровень медицинской помощи. Соответственно, это всё отражается и на системе здравоохранения, на медработниках, которые тоже находятся там в более тяжелых условиях. Поэтому они уезжают из депрессивных мест в более благополучных регионы.

Сегодня у нас в столице и в самых крупных городах имеется большое количество приезжих специалистов. Есть даже такие, которые приезжают туда работать вахтовым методом. Но в результате у нас есть целые регионы, особенно за Уралом и в сельской местности, где уровень нынешней медицины постепенно приближается к нулю.

Медицинская оптимизация

Та оптимизация лечебных учреждений, которая проводилась в предыдущем десятилетии, формально была раскритикована и признана ошибочной, но фактически продолжается до сих пор. У нас закрываются государственные клиники, на смену которым приходит коммерческое здравоохранение. Но это дискриминирует пациентов в их возможностях.

Я считаю, что коммерциализация медицинской помощи — это большая беда. Она, кстати, противоречит современной мировой тенденции развития здравоохранения. Сейчас в мире происходят обратные процессы — в большинстве стран, наоборот, медицина становится более доступной, и ее платная часть уменьшается.

Но, в отличие от многих других стран, в России существует статья 41 Конституции, которая прямо обязывает государство заботиться о медицинской помощи и обеспечивать ее бесплатно всему населению. Получается, что сегодня государство фактически не выполняет свою прямую конституционную обязанность.

Что делать с российской медициной

Конечно, первым делом нужно кратно повысить уровень расходов на здравоохранение. Тех жалких копеек, которых на него выделяют сейчас, катастрофически не хватает даже на поддержание медицинской системы в ее нынешнем состоянии.

К сожалению, за прошедшие годы у нас в стране так и не удалось создать эффективно функционирующую страховую систему.

То, что мы имеем сейчас — это псевдостраховая система, которая толком не работает. Большинство моих коллег считает, что необходимо вернуться к прямому финансированию расходов на здравоохранение из бюджета.

У нас давно хотели ввести единую отраслевую систему оплаты труда, но пока дальше разговоров об этом дело так и не движется. Думаю, что это просто невыгодно нынешним организаторам здравоохранения. Для того же чиновника, представителя департамента здравоохранения или главврача нужно иметь в своих руках возможность полностью контролировать оплату труда медработников.

Это позволяет манипулировать своими подчиненными, потому что нынешняя система оплаты труда устроена очень своеобразно. Реальный оклад составляет мизерную сумму, на которую прожить невозможно, а значительная часть заработка формируется из разных доплат, стимулирующих и компенсационных выплат.

Более 10 лет назад наш президент Владимир Владимирович Путин в одном из интервью совершенно справедливо отметил, что необходимо увеличить бюджет на здравоохранение для обеспечения доступности и качества медицинских услуг, а также для повышения уровня жизни медицинских работников. Он тогда сказал, что пациент должен точно знать, на какую помощь он может рассчитывать, а врач — понимать, какую зарплату получит. Эти слова по-прежнему остаются актуальными, и хотелось бы, чтобы наши чиновники всё-таки воплощали их в жизнь.

