Во вторник, 5 ноября, жители США выбирают 47-го президента. В опросах республиканец Дональд Трамп и Камала Харрис идут нога в ногу, и исход гонки до последнего не ясен. Как кандидаты завершили свои кампании и чего ждать от дня голосования, — в материале RTVI.

Когда открываются участки

Первые избирательные участки открылись на восточном побережья в 6 часов утра по местному времени (14 часов дня по Москве) и закроются в 6 вечера (в два часа ночи 6 ноября по Москве). В час ночи (девять утра среды по Москве) закроются последние участки на Аляске.

5 ноября — последний день всенародного голосования, когда голосуют именно граждане. Это около 160 миллионов избирателей. При этом почти половина из них, около 78 миллионов, уже проголосовали досрочно. Помимо президентского поста, избиратели в США во вторник также определят расклад в Конгрессе: будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов.

Как признают СМИ, подсчет может занять немало времени: из-за множества часовых поясов в стране, а также из-за большого объема голосований по почте. В 2000 году Джордж Буш-младший победил только после нескольких месяцев споров по поводу голосов в штате Флорида.

При этом наблюдатели не исключают, что Дональд Трамп может снова попытаться преждевременно объявить себя победителем в ночь выборов, как уже было в 2020-м.

«После самых драматичных состязаний, в которых один кандидат выбыл всего за три месяца до конца выборов, а его соперника едва не убили, кампания за пост следующего президента Соединенных Штатов подошла к концу», — отмечает Politico. И уточняет: «За исключением подсчета. И вероятного пересчета, юридических исков, оспариваемых решений, апелляций, гневных протестов и диких теорий заговора, объясняющих, как у проигравшей стороны отняли победу».

Почему штаты готовятся к кризисам

Штурм Капитолия 6 января 2021 года не прошел бесследно. Тогда никто не ожидал, что сторонники Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, ворвутся в здание Конгресса и попытаются помешать утверждению результатов.

Несмотря на то, что день голосования — 5 ноября, выборщики соберутся в столицах своих штатов только 17 декабря, чтобы решить, кто займет Овальный кабинет на следующие четыре года. На этот раз к предстоящему событию местные власти и правоохранительные органы решили подготовиться основательно и заблаговременно, особенно в колеблющихся штатах.

«Не думаю, что кто-то должен воспринимать эти выборы наивно, вспоминая 6 января, наблюдая за тем, что тогда произошло, и слушая новостные репортажи о людях, которые пытаются помешать голосованию», — заявила секретарь Северной Каролины Элейн Маршалл.

Она добавила, что ее офис уже координирует действия с местными и федеральными правоохранителями, дав им возможность несколько раз осмотреть комплекс местного Капитолия, «чтобы убедиться, что командование знает, как обстоят дела на самом деле».

В Аризоне тоже разрабатывают планы, которые позволят провести встречу выборщиков в том месте, где у них будут все необходимые условия для «надлежащего выполнения своих обязанностей».

«Мы понимаем, что определенные обстоятельства могут потребовать изменений, <…> особенно когда существует вероятность проблем с безопасностью», — подчеркнул секретарь Аризоны Эдриан Фонтес.

В колеблющейся Джорджии, напротив, не видят особых рисков. Представитель секретаря штата Майк Хассингер отметил, что дополнительные меры безопасности не запрашивались. Однако «в случае необходимости» они будут предприняты.

В Мичигане сообщили, что публично не будут обсуждать меры безопасности Капитолия штата как раз-таки в целях безопасности. А в Неваде власти рассматривают как традиционный формат встречи выборщиков, так и онлайн.

«Мы более гибкие, чем некоторые другие штаты. Нет определенного места, где должны встречаться наши выборщики. Мы можем сделать это виртуально, если захотим», — сказала представитель секретаря Невады Сиско Агилара Сесилия Хестон.

В Пенсильвании заверили, что и так всегда серьезно относятся к обеспечению безопасности, а потому «предпримут все необходимые шаги». А в Висконсине не стали комментировать этот вопрос в принципе.

Хотя у каждого из 51 заседания выборщиков (50 штатов и Вашингтон) есть свои особенности, как пишет Politico, наметился общий тренд: более тесное сотрудничество с правоохранительными органами и прокурорами по сравнению с тем, что было раньше.

«Это обстановка, похожая на пороховую бочку, в условиях, когда выборы могут оказаться крайне напряженными», — отмечает издание.

Как Харрис и Трамп завершили избирательные кампании

Накануне вечером, 4 ноября, оба кандидата завершили свои кампании, сосредоточившись на «самом большом призе среди всех колеблющихся штатов» — Пенсильвании. С 19 голосами в коллегии выборщиков США, которые будут там разыграны, штат, как ожидается, станет решающим.

На заключительном митинге демократки Камалы Харрис в Филадельфии, крупнейшем городе штата, звучала музыка Рики Мартина и Леди Гаги.

«Сегодня я ношу в своем сердце [образы] всех сильных и упорных женщин, которые сделали меня той, кто я есть, — провозгласила поп-звезда. — Давайте позаботимся о том, чтобы все ваши голоса были услышаны завтра».

И исполнила на фортепиано «God Bless America».

С речью выступил и супруг Камалы Харрис Дуг Эмхофф, а еще толпа встретила аплодисментами телезвезду Опру Уинфри.

Тем временем Трамп, выступая на митинге в Питтсбурге (втором по величине городе штата), предложил сопернице выйти на боксерский поединок с Майком Тайсоном.

«Выведите Майка на ринг с Камалой. Это будет интересно», — предложил Трамп.

Закончил кампанию республиканец в Мичигане. Там он собрал на сцене своих детей. Сыновья Эрик и Дональд-младший и дочь Тиффани публично приветствовали отца в Гранд-Рапидс. А вот Иванки Трамп там не было, обратили внимание СМИ.

Как напоминает Spiegel online, она работала советником своего отца на президентском посту, но во время предвыборной кампании 2024 года вела себя сдержанно.

«Иванка сидит дома и наблюдает за каждой секундой этого [действа]», — рассказал сам Трамп про дочь. Сына Трампа Бэррона тоже не было видно.