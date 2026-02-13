Как стало известно RTVI, с жалобой на «нечеловеческие» условия содержания в СИЗО обратились к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой адвокаты женщин, обвиняемых по делу о хищении средств Социального фонда России (СФР). Организатором хищения следствие считает родного брата главы Ингушетии, Магомед-Башира Калиматова, который находится под арестом с мая 2024 года.

Обвиняемых в деле 29 человек, из них 16 женщин. 13 из них находятся в следственном изоляторе города Армавира, как следует из текста обращения, «в нечеловеческих условиях».

«Они размещены в подвальных помещениях изолятора, где нет окон, вентиляции, очень сыро, душно, холодно, по стенам течет вода, стены и потолок покрыты плесенью. У многих женщин обострились хронические заболевания», — пишет в обращении адвокат Аминат Калабекова (есть в распоряжении RTVI).

Адвокаты рассчитывают на вмешательство в дело главы СПЧ Татьяны Москальковой и главы ГУФСИН по Краснодарскому Краю Александра Просвернина — ему также отправили обращение со всеми подробностями об условиях содержания. При удачном раскладе защита рассчитывает, что женщин переведут в другое помещение или рассмотрят возможность смягчить меру пресечения.

«Моя подзащитная Залифа Чемурзиева находится под стражей с 15 февраля 2023 года. С момента своего задержания она не меняла своей процессуальной позиции — не признает обвинение и считает себя невиновной. При этом в этих страшных условиях содержания у нее вскрылись многие болячки и самочувствие продолжает ухудшаться», — рассказал RTVI адвокат Лев Глухов.

«Мы понимаем, что в Москве есть возможность разместить такое количество обвиняемых женщин, а в Армавире нет. Но давайте оставаться людьми — многие из обвиняемых женщин, достигли пенсионного возраста, для них нахождение в таких условиях может плохо кончится. В камере банально нет горячей воды и нет элементарных средств гигиены. Кстати, мужчины, проходящие по этому делу, сидят в прекрасных условиях», — описал он ситуацию.

«Я считаю, что мою подзащитную, как и других женщин, можно отпустить под домашний арест. Они сидят под стражей уже три года, они всё прекрасно поняли. Это излишняя строгость, никто из них никуда не уедет и будет посещать судебные заседания», — считает Глухов. он добавил, что «трем обвиняемым уже сменили меру пресечения».

Адвокат добавил, что у всех обвиняемых при задержании изъяли загранпаспорта, а дело, по которому их обвиняют, не насильственное, а «экономическое».

Дело ОПС брата главы Ингушетии





Расследованием уголовного дела о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищении денег Социального фонда России (СФР) занимался Следственный департамент МВД. Следствие считает, что не позднее марта 2020 года брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов создал ОПС. В его состав вошли руководители ингушских отделений Почты России и СФР, а также работники их структурных подразделений на местах.

ОПС, по мнению следствия, было разделено на две группы — «Почтовую» и «Пенсионную». Одни фальсифицировали документы, по которым жителям Ингушетии без их ведома проводился перерасчет пенсий и начислений разовых выплат за предшествующие периоды, вторые, получив деньги из Москвы, развозили законные пенсии по местным отделениям почты для выдачи населению, а средства, незаконно полученные под видом перерасчетов, похищали.

Общая сумма похищенных средств, утверждает следствие, превышает 2 млрд. рублей.

В мае 2025 года в Турции был задержан еще один фигурант дела — бывший управляющий ингушским филиалом СФР Ислам Сейнароев. Следствие уверено, что он был в ОПС вторым человеком после Калиматова.

Весной 2025 года МВД завершила расследование первого эпизода преступной деятельности ОПС о хищении 520 млн рублей. Первым был осужден бывший заместитель главы республиканского СФР Хасан Зязиков, его приговорили к четырем годам колонии. В июне Черкесский городской суд приговорил к четырем с половиной годам начальницу отделения почтовой связи «Экажево» Даниму Угурчиеву.