Какое впечатление производит папа римский Лев XIV, будет ли Ватикан мирить Израиль и Иран и как помогает освобождению военнопленных России и Украины, вводил ли Банк Ватикана санкции в отношении Москвы, есть ли между Москвой и Святым престолом тайная дипломатия — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Предлагал ли Ватикан стать площадкой для переговоров Израиля и Ирана

Ватикан традиционно — и папа Лев XIV здесь не исключение — всегда призывает к установлению мира, мира через диалог, недаром и слово «понтифик» происходит от латинского слова «ponte» — «мосты», «наведение мостов».

В данном случае руководство Ватикана отреагировало оперативно, выступило за прекращение огня, за проявление «разума и ответственности», как сказал Лев XIV.

И, конечно, их очень беспокоит судьба христиан на Ближнем Востоке. Иерусалим — колыбель трех религий, и христианства в том числе. Что еще характерно для их позиции: они всегда выступали — а сейчас подтвердили свой приоритет — за полное ядерное разоружение. Это тоже прозвучало несколько раз в заявлениях как понтифика, так и госсекретаря [Ватикана Пьетро Паролина], так и их министра иностранных дел [Пола] Галлахера.

Но площадку и посредничество Ватикан не предлагает, причем Галлахер выразился достаточно четко. Он сказал: «У нас нет таких ресурсов и возможностей».

Как прошла первая встреча с Львом XIV

Когда папу избрали, он устроил встречу, аудиенцию для всех послов при Ватикане. И тогда мы подходили к папе римскому, жали ему руку, он нам жал руку. И это была возможность сказать буквально несколько слов приветствия и одну — две фразы. Это протокольное знакомство всех послов при Ватикане.

Потом мне довелось еще дважды с ним встречаться. Когда избрали Льва XIV, предполагалось, что от России на интронизации будет правительственная делегация во главе с нашим министром культуры Ольгой Любимовой. Но по техническим причинам, к сожалению, этот визит этот не состоялся, и главой делегации был назначен я.

И [во время церемонии] я пожал папе руку и еще имел возможность сказать ему несколько слов — не только приветствия, но и передать наше пожелание к новому понтифику о продолжении тех достаточно конструктивных, нормальных взаимоотношений, которые были при Франциске. И с его стороны я получил позитивный ответ.

Какая страна не согласовала пролет министра Любимовой на интронизацию папы

Это знают, наверное, только в небесах. Я просто не в курсе, потому что это был действительно технический вопрос.

Уже стоял кортеж и готовился встречать её в римском аэропорту Фьюмичино, как вдруг выяснилось, что по техническим причинам не удалось согласовать [пролет борта], и, к сожалению, визит не состоялся.

Но надо отдать должное Ватикану — они не стали делать никаких политических выводов и быстро согласовали изменения в протоколе, которые были с этим связаны. Поэтому у меня не было никаких сложностей в том, чтобы встретить понтифика и поприветствовать его от имени нашего государства.

Будет ли личная аудиенция посла у папы Льва XIV

По протоколу это не предусмотрено. Это будет зависеть, конечно, от многих обстоятельств и от того, как сложится образ действий, modus operandi нового папы Льва XIV.

При Франциске, который исключительно тепло относился к нашей стране, хорошо знал нашу историю, культуру, Достоевского вообще блестяще знал, с ним можно было договориться о встрече, об аудиенциях, которых у меня было несколько.

Конечно, они имели официальный характер, но и достаточно откровенный и дружелюбный, выходящий за рамки протокола.

Здесь я не берусь загадывать, потому что в принципе, конечно, встреча главы государства с послом — это событие исключительное.

И пойдет ли на это Лев XIV — не знаю, будет ли он принимать других послов — тоже пока не знаю, слишком мало времени прошло.

О первых впечатлениях от папы Льва XIV

Папа Лев XIV достаточно сдержан, но при этом дружелюбен, открыт, слушает внимательно собеседника. Он говорит и на английском, и на французском, и достаточно много языков знает. Франциск говорил на итальянском и испанском, понимал английский, но на нем не говорил.

Лев XIV произвел первое впечатление достаточно открытого, не зацикленного, но в то же время, конечно, сдержанного человека.

Папа Франциск был, если можно употребить такое выражение, несистемный папа. Во многом он шел на общение с публикой, с верующими, да и со своими коллегами по римской курии в абсолютно неформальной манере. И был достаточно часто непредсказуем.

И при этом он был очень скромный — жил, по сути, в гостинице для паломников Santa Marta, отказался от папских апартаментов в Апостольском дворце, которые положены понтифику, и никогда не ездил в летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо.

Каким будет стиль нового папы

Нынешний папа — надо дать ему должное — хотя и часто упоминает Франциска в очень позитивном ключе в своих мессах, в обращениях, но, наверное, стиль его работы все-таки будет отличаться.

Скажем, уже известно, что лето он будет проводить в Кастель-Гандольфо и не будет жить в гостинице, в которой жил папа римский Франциск.

Но по этим изменениям личностного или психологического характера пока трудно сделать вывод о том, коснутся ли они уже более глубинных вопросов — его отношения к вопросам мировой политики, к другим церквям и так далее.

Поэтому я бы здесь не хотел забегать вперед.

Было ли неожиданным избрание Роберта Фрэнсиса Превоста

Мне кажется, что это было неожиданностью не только для меня, а вообще для всего мира. Но это уже стало традицией в Ватикане: самые вероятные кандидаты, которых определяют аналитики, ватиканисты, СМИ, люди, знающие внутреннюю «кухню» Ватикана, — они в последнее время вообще не выбираются папами.

Такая же история была и с Франциском — никто не ожидал [что он станет папой римским]. И Превост нигде не фигурировал. И поэтому, когда объявили о том, что его избрали, мне кажется, это было сенсацией не только для всего мира, но и для самого Превоста.

Какими будут приоритеты нового папы на мировой арене

Из самых первых его заявлений большой конкретики не последовало. Но, естественно, любой папа выступает за мир, за диалог, за наведение мостов с другими, между странами, которые находятся не в лучших отношениях, между представителями разных религий.

И, конечно, содействие в урегулировании конфликтов будет важнейшим приоритетом Ватикана.

Как это проявится на практике, какой потенциал задействует Ватикан, Святой престол, какие могут быть изменения в нюансах — пока еще рановато говорить.

Если мы возвращаемся к украинскому конфликту, Ватикан занимал здесь достаточно сдержанную, прагматичную, почти что равноудаленную позицию. Во всяком случае — никогда не прекращал диалог, и диалог с нами всегда был очень уважительный.

Для Ватикана — это было видно — существенное значение имеют и отношения с Трампом, с администрацией Трампа. Как, собственно говоря, и сам Ватикан находится на видном месте во внешнеполитической повестке Белого дома.

И Трамп сюда прилетал, и Вэнс сюда прилетал, причем, по-моему, не один раз. И Рубио здесь был. Американцы понимают роль Ватикана в современном мире — надо отдать им должное, в этом их анализ объективен.

Могут ли президент США и «американский папа» выступать в тандеме

Насчет «химии» [между Трампом и Львом XIV] трудно судить. Для этого нужно присутствовать при разговоре и смотреть, как собеседники реагируют друг на друга, на их эмоции. Можно многое сказать и по языку тела, body language, — как они воспринимают друг друга как личности и как политики.

Папа Франциск действительно недолюбливал Дональда Трампа — и не скрывал этого. Уже прозвучало, что вопрос о миграционной политике был и остается одним из приоритетов Ватикана.

В этом, конечно, Вашингтон и Ватикан сильно расходятся, и мне трудно представить ситуацию, при которой новый папа полностью пересмотрел бы отношение к проблемам мигрантов.

Ватикан в принципе выступает на стороне дискриминируемых меньшинств — национальных, религиозных, и на стороне мигрантов, которых он воспринимает как людей, пострадавших по объективным причинам и оказавшихся в исключительно сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому, конечно, резкие, решительные меры применительно к мигрантам, какими бы обстоятельствами они бы ни обусловливались, Ватиканом не приветствуются.

Может быть, накал критики, уровень критики [в адрес администрации Трампа] не будет столь высоким, как при Франциске, — мне трудно здесь говорить. Но то, что это вызывает неприятие и непонимание Святого престола, — очевидно.

По чьей инициативе созвонились Владимир Путин и Лев XIV

Я думаю, это не большой секрет: звонок состоялся по нашей инициативе. Некоторое время ушло на улаживание технических вопросов.

Все-таки Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России, и в плане поддержания диалога это естественное и важное для нас исключение из того, что происходит у нас с западноевропейскими странами — и не только с ними, со многими, которые встали на путь санкционной войны против нас. <…>

Поэтому то, что состоялся разговор, — это очень важно. Важно, что, судя по сообщениям кремлевской пресс-службы, и Лев XIV, и Владимир Путин говорили с обеспокоенностью о судьбе преследуемых христиан, в том числе на Ближнем Востоке, о судьбе канонической Православной церкви на Украине, и затронули целый ряд других вопросов, которые волнуют сейчас и нас, и Святой престол.

Какие санкции Ватикан мог бы ввести против России

Естественно, не экономические, и не военные, и не юридические. Но санкции могут быть и политические: прекращение диалога, понижение уровня посольств — [с нынешнего уровня] послов или нунциев и прочее.

Ватикан очень искушен в нюансах дипломатии, которой уже много веков и даже тысячелетий. Поэтому способ, как показать свое недовольство, бывает и резко публичным, а иногда не столь публичным, как, скажем, в вопросе миграционной политики. Бывают и другие каналы доведения своей позиции до собеседников.

Все-таки Святой престол в моем понимании — это глобальный фактор. Римско-католическая церковь имеет влияние, своих последователей на всех континентах. И поэтому моральный авторитет папы римского, и моральный голос, и позиция, которую занимает глава Римско-католической церкви — и как глава Римской курии, и как глава государства, — имеют большое значение.

Это применимо и непосредственно к украинскому кризису, но и к другим. Наш разговор начался с вооруженного конфликта, по сути — агрессии Израиля против Ирана, силовой операции. И здесь моральный голос — то, какую позицию занимает Ватикан, — важен. Он важен и по многим другим вопросам, которые волнуют, по сути, население всего мира.

Прорабатывается ли визит Владимира Путина в Ватикан

Нет, он не стоит на повестке дня. Для того, чтобы организовать плодотворный, серьезный, эффективный визит главы нашего государства, конечно, должны быть созданы предпосылки и должна быть инициатива с двух сторон, в том числе со стороны Святого престола.

Пока такой инициативы нет, хотя в Ватикане понимают глобальную роль России, понимают очень хорошо.

К тому же еще сейчас, в моем понимании, есть значительное негативное влияние международного фактора. Это элементарная логистика и вопросы безопасности, связанные с тем, что против нас введены санкции со стороны Евросоюза — и не только.

И совершенно возмутительны решения Международного уголовного суда, который некоторые страны признают, некоторые — нет. То есть вступает в действие и ряд других негативных факторов, которые нельзя не учитывать при постановке вопроса о визите главы нашего государства.

Когда прорабатывался визит Ольги Борисовны Любимовой, мы добивались — и были даны железобетонные гарантии, что никаких санкций применено не будет. Но все-таки глава государства — это глава государства, и одно дело говорить на словах, что никакие меры приняты не будут, а другое дело —абсолютно железобетонные гарантии.

И поскольку это не стоит сейчас на повестке дня, то, соответственно, мы вопрос и не ставим. Если этот вопрос перейдет в практическую плоскость, тогда потребуется очень большая работа со стороны двух столиц, и со стороны не только нашего посольства.

Всерьез ли Ватикан был готов стать площадкой для переговоров России и Украины

Я здесь тоже спрашивал, интересовался уже по служебной линии о деталях этого предложения. Детали мне не были объяснены, раскрыты. Мне кажется, что сначала это был призыв, это было общее пожелание, готовность Ватикана действительно стать площадкой.

[Обсуждение] модальностей, как любят говорить наши коллеги по дипкорпусу (хотя я не очень люблю это слово, оно не очень русское), условий организации такой площадки, формата переговоров — это был бы уже следующий этап. Сначала нужно было, естественно, получить согласие всех сторон.

Ватикан предлагал не свои посреднические усилия, а свою логистику, действительно свою площадку. Ватикан совершенно не собирался быть посредником, понимая, что это может только помешать делу.

Но именно из-за таких вот сложностей, в основном логистического плана, эта идея не была поддержана нашей стороной. Ватикан воспринял это с пониманием, и готовность оказать свое содействие с их стороны остается. В их bona fides, в их добрых намерениях, мы не сомневаемся: это предложение, которое, в моем понимании, не имеет двойного дна.

Почему Москва отказалась от предложения Ватикана

Первую причину я вам объяснил — действительно очень реальную. Потом в Стамбуле уже всё шло по накатанной, там было гораздо легче всё это организовать.

Вы правы, с нашей стороны прозвучал и такой аргумент, такой довод со ссылкой на церковный фактор (по словам главы МИД России Сергея Лаврова, двум православным странам разговаривать в Ватикане было бы «неэлегантно». — Прим.RTVI).

Безусловно, в наших отношениях с Ватиканом церковный фактор имеет значение, имеет место. Потому что у Ватикана все-таки профиль двуликий: это и Святой престол, и папа — глава Римско-католической церкви, а с другой стороны, Ватикан — это и город-государство. Поэтому здесь позиция, учитывающая церковный фактор, тоже объяснима.

У нас церковный фактор имеет отношение — и, к сожалению, достаточно серьезное — применительно к ситуации на Украине. Одним из самых больших раздражителей, которые сильно мешают нашему взаимодействию с Ватиканом, исторически выступают униаты, которые являются важным фактором религиозной и политической жизни на Украине.

Мы не можем абстрагироваться полностью от того уровня диалога, взаимопонимания, который существует между нашей Православной церковью и Римско-католической церковью.

Об этом, кстати, очень хорошо говорил Святейший патриарх Кирилл, который поздравил Льва XIV и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Франциска.

Патриарх [об этом уровне диалога] прекрасно помнит и знает, он лично участвовал в первой исторической встрече с Франциском в Гаване. Всё это — капитал наших взаимных отношений именно уже по линии Церквей.

Но тут лучше обращаться все-таки к нашим коллегам из РПЦ, которые могут более четко, более профессионально откомментировать нюансы наших взаимоотношений.

В чем именно в Москве видят проблему с униатами

Потому что они исторически, как говорят сейчас, заряжены на русофобию, занимают исключительно агрессивную позицию в отношении и России — да и в отношении Франциска. У них были очень сложные взаимоотношения в последнее время, и они подрывали во многом усилия Франциска по налаживанию, по развитию церковного диалога с нашей РПЦ.

Это так, к сожалению, исторически сложилось.

Украинская греко-католическая церковь — поместная католическая церковь византийского обряда, которая действует на Украине. Исторически «униаты» — это православные жители Речи Посполитой, которые вследствие Брестской унии (1596 год) признали юрисдикцию римского папы. В феврале 1990 года по итогам встречи президента СССР Михаила Горбачёва и папы Иоанна Павла II в Ватикане был снят запрет на создание греко-католических общин, разрешены их богослужения. Большая часть храмов на Западной Украине, которые ранее при упразднении УГКЦ в 1946 году перешли к Московскому патриархату, была возвращена УГКЦ. Сообщалось о случаях насильственной передачи церквей. С 2014 года и позднее УГКЦ полностью поддержала правительство Украины в военном конфликте с Россией.

Насколько нейтрален Ватикан в отношении военного конфликта на Украине

У меня нет сейчас каких-то таких настораживающих дополнительных факторов, чтобы начать бить в колокол по поводу изменения позиции Ватикана по украинскому кризису. Они стараются быть прагматичными, рациональными, они выслушивают нас, наши аргументы.

Да, они приняли Зеленского, потому что Зеленский лезет где только можно, чтобы доказать, что он весь вечер на арене и герой нынешнего дня. Нет практики понтификов отказывать в приеме главам государств, когда они напрашиваются. Поэтому — если бы мы гипотетически разыграли, отыграли ситуацию наоборот -неприятие Зеленского подорвало бы в какой-то степени позицию Ватикана, который старается быть равноудаленным.

Все-таки у нас разные условия с Украиной, и применительно к Ватикану тоже. Ватикан изначально призывал к установлению мира, призывал к прекращению огня. Эта линия остается, я здесь пока не вижу никаких изменений, и не будем выступать в роли Кассандры.

Папа Франциск призывал «поднять белый флаг», имея в виду начать конкретные переговоры между Россией и Украиной, за что он был здесь подвергнут нещадной критике. Но Франциск умел держать удар, он был человек принципиальных взглядов, и в этой линии он оставался достаточно последовательным буквально до последних дней.

Насчет заявлений будущего Льва XIV, когда тот служил епископом в Перу (Associated Press обнаружило фрагмент телевыступления Превоста, где он назвал действия России «империалистическим вторжением». — Прим.RTVI), — вы знаете, это было давно. Быть кардиналом и быть папой римский — большая разница.

Три года назад у него действительно было такое заявление, но сейчас мы таких заявлений от него не слышали. По тому заявлению трехгодичной давности я бы не делал далеко идущих выводов.

Действительно ли Ватикан помогает обмену пленными и как именно

Да. Ватикан и через госсекретариат, и через кардинала Маттео Дзуппи (спецпосланника папы по Украине. — Прим.RTVI) помогает. Он служит каналом общения, обменов списками между Украиной и Россией.

И действительно, при майском обмене, когда, как отмечала наш омбудсмен Татьяна Москалькова, были обменяны тысяча на тысячу, и туда были включены тяжелораненые российские военнопленные и порядка 30 курян, вывезенных на территорию Украины, Ватикан здесь сыграл свою позитивную роль.

Статистику [сколько всего граждан России вернулись благодаря содействию Ватикана] сейчас я вам с ходу не дам, но достаточно много. По каждым спискам идет тщательная работа соответствующих ведомств у нас и с украинской стороны. Часто списки бывают, к сожалению, недостоверны с той стороны, и диалог по ним идет сложный.

Но то, что в него вовлечены напрямую соответствующие ведомства России и Украины, — это уже очень большой фактор. Это фактор доверия к Ватикану как посреднику в этом вопросе.

Если можно так сказать, кредо Ватикана — это милосердие, это их моральная и политическая позиция, с которой они выступают.

Поэтому, кстати, они в том числе очень помогают в решении во многом надуманного, раздутого, гипертрофированного вопроса об украинских детях, якобы вывезенных Россией. Они сами это признают в частных разговорах, но помогают установить истину в этом вопросе. Здесь наш омбудсмен Мария Львова-Белова очень активно задействована, и Ватикан в этом играет активную роль.

Почему папа римский до сих пор не посетил Россию и возможен ли визит Льва XIV

Очень сложный вопрос. Я в самом начале мы говорил: нам трудно разделить Ватикан — религиозную составляющую от государственной.

И вопрос о гипотетическом визите папы римского в Россию, естественно, имеет и большой церковный элемент. Поэтому я бы здесь не спешил с какими-то окончательными выводами.

Мне кажется, реальнее — если и зайдет вопрос о визите или встрече, допустим, Святейшего патриарха с новым папой, если будет желание с обеих сторон, то, скорее, это надо делать на нейтральной территории.

Как это было в Гаване (первая в истории встреча главы РПЦ патриарха Кирилла и папы римского Франциска состоялась на Кубе в 2016 году. — Прим.RTVI).

Выбор [в пользу Кубы] необычный. Но из биографии Фиделя Кастро известно, как он относился к религии, что религия не была ему чужда. И действительно, та встреча была исторической, и здесь о ней помнят. Хотя с того времени условия, естественно, во многом изменились.

Папа Франциск еще до того, как был госпитализирован, начинал этот новый год с послания, в котором звучал призыв к экуменическому диалогу и к развитию взаимопонимания между церквями. Я могу вам сказать, это остается повесткой дня Ватикана. Но в отношении того, что думает на этот счет наша Русская православная церковь, лучше вам все-таки поговорить с коллегами из РПЦ.

Достаточно ли приглашения от президента для визита папы

Мне трудно говорить за главу государства, хотя я являюсь его представителем здесь.

Но я думаю, что глава государства гипотетически, если бы и приглашал папу римского, он бы, естественно, учитывал позицию РПЦ.

Как папа будет добиваться мира на Святой земле

Очень сложный вопрос, потому что у Франциска в последний период были очень непростые отношения с Израилем, они выплескивались наружу. Когда Израиль вел операцию в Газе, в Палестине, папа назвал это чуть ли не геноцидом. И здесь была гневная отповедь со стороны израильского посла.

Сейчас, судя по первым шагам нового папы, он, как мне кажется, старается не делать резких заявлений. Он осматривается, присматривается и выстраивает свою линию поведения в том числе и на международной арене.

Будет ли Лев XIV активнее заниматься дипломатией

Самые первые шаги Льва XIV пока не позволяют говорить о каких-то крупных, прорывных инициативах с его стороны, что не исключает того, что они последуют.

Потому что Лев XIV — не только гражданин США, но он еще гражданин Перу, у него есть сильное латиноамериканское влияние в той среде, где он работал. Его избрание на ура восприняли многие страны Южной Америки. Поэтому посмотрим, как это дальше будет преломляться в его практических шагах.

Помогает ли Ватикан России налаживать контакты с «недружественными странами»

Мы здесь с такими предложениями о посредничестве Ватикана, о помощи не обращаемся.

Просил ли Ватикан у России содействия, чтобы установить контакт с талибами

Ко мне лично как к послу России в Ватикане никто не обращался.

Но Ватикан действует многосторонне, так сказать, по многим направлениям. Может быть, какие-то неформальные контакты, какие-то неформальные обращения были. Но официальных обращений, я вам скажу, точно не было.

Помогает ли Россия Ватикану дипломатическими контактами с Китаем

Они к нам не обращались, и у нас заинтересованности, собственно говоря, в этом нет. У Ватикана действительно непростые отношения с Китаем, Ватикан хочет улучшить, углубить эти отношения — это очевидно. Стремление Ватикана сблизиться, в том числе на межгосударственном уровне, с Китаем очевидно. В то же время у них есть дипотношения с Тайванем.

Когда Маттео Дзуппи выполнял свои функции спецпосланника Франциска по гуманитарным аспектам украинского кризиса, он ездил в разные страны, в том числе был в Китае.

Поэтому Ватикан от Китая не отгорожен Великой Китайской стеной. Они признают, что [контакты с КНР идут] сложно, но видят значительную степень проявления уважения и со стороны Пекина.

Поэтому, я думаю, Ватикан будет продолжать эти усилия, но в нашем посредничестве они не проявляют никакой заинтересованности. Да я и не думаю, что нам это тоже на руку.

Китай — великая держава, и она сможет [самостоятельно] довести свою позицию и доводит ее до Святого престола — то же самое и Святой престол.

Ожидается ли визит в Россию спецпосланника кардинала Дзуппи

Официально сейчас они — ни Маттео Дзуппи, ни Ватикан — об этом вопрос не ставили. Но к нему [c российской стороны] доброе, хорошее, уважительное отношение — и это взаимно.

Поэтому для организации новой поездки, я бы сказал, нужна субстанция, нужна подготовка. Но это все-таки не межгосударственный визит, поэтому когда количество перерастет в качество, я думаю, это не составит большой сложности.

Собирается ли госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин посетить Россию

С его стороны я такого запроса не слышал. Мы ставили несколько раз вопрос о том, что стоит возобновить практику политконсультаций, но Ватикан здесь немножко держит паузу. Посмотрим.

Вы знаете, никогда не нужно навязываться — это мой принцип по жизни и в политике. Если они будут заинтересованы, они дадут нам знать.

Что политконсультации и разговоры на более высоком уровне нужны — они сами это понимают. Паролин же имел встречу с нашим министром иностранных дел на полях Генассамблеи ООН, [министр иностранных дел Ватикана] Галлахер разговаривал с Сергеем Викторовичем Лавровым.

Поэтому контакты, во всяком случае — телефонные и личные, продолжаются. И это тоже показатель того, что у нас налажен нормальный, прагматичный, взаимоуважительный диалог со Святым престолом.

По поводу визита, допустим, Паролина — это уже требует серьезной подготовки. Но я лично не исключал бы, наверное, этот вариант, если бы в этом проявил заинтересованность Ватикан. Тогда мы бы посмотрели на все обстоятельства целесообразности этого визита.

Какие у России взаимоотношения с Банком Ватикана

Никаких взаимоотношений.

Скажу честно: мы пытались даже там открыть счет, когда приехали, но никак. <…> Банк Ватикана не то что отказал — он просто не отреагировал. Мне трудно сказать, по каким причинам Банк Ватикана занял позицию умолчания, я бы так сказал. <…> В принципе [такая практика] есть, могут [дипломаты других стран открывать счета]. У нас счета не в этом банке, а в другом. <…>

Они действительно закрытые, у них масса проблем, они, очевидно, боятся огласки.

Хотя Франциск достаточно серьезно встряхнул эту структуру, она стала более открытой, более транспарентной, более подотчетной, и это считается одним из результатов практической деятельности Франциска.

О заявлениях советника главы офиса президента Украины, что Банк Ватикана «получает инвестиции из России»

Если бы они получали инвестиции от нас, у нас был бы там давно счет. Поэтому мне больше сказать нечего.

В чем на практике состоят межгосударственные отношения России и Ватикана

На практике у нас достаточно активный политический диалог, о котором я вам рассказывал. Это очень важно в нынешней ситуации.

У нас чуть-чуть поставлено на паузу взаимодействие по линии других ведомств, которое было раньше. У нас были активные отношения и по линии Росархива, и по линии Минздрава, и по линии других социальных ведомств, прежде всего.

Но сейчас они чуточку поставлены на паузу, потому что, очевидно, Ватикану все-таки не очень удобно с учетом общей сложной международной обстановки демонстрировать активное взаимодействие с нашей страной. Но это не значит, что они обрублены.

Очень важно, что, во-первых, накоплен большой опыт нашего взаимодействия, он никем не забыт. Есть люди, которые работали на этом направлении, они готовы возобновить это, как только появятся более благоприятные условия.

И в целом имеется достаточно уважительное отношение к нам как к глобальному фактору, который игнорировать просто не удастся. Поэтому, мне кажется, возобновление и расширение этих контактов — вопрос времени.

Какие культурные проекты есть сейчас у России и Ватикана

У нас довольно много проектов с Ватиканом, и некоторые уже реализованы, пусть и не такого гигантского уровня, как выставка-«блокбастер» [шедевров Пинакотеки Ватикана в Третьяковской Галерее в 2016 году].

У нас достаточно много культурных мероприятий, которые мы делаем вместе с Ватиканом, в том числе в рамках Юбилейного года. Они показывают понимание Ватиканом роли российской культуры и искусства. Перечислю лишь некоторые вещи.

Юбилейный год, или Святой год — в католической традиции год, в течение которого можно получить полную индульгенцию, то есть прощение за все грехи на протяжении всей жизни. Главные условия — исповедь, причастие и посещение четырёх папских базилик Рима, где паломники должны пройти через Святые врата (Santa Porta) — священные двери, которые открываются только в официальный Юбилейный год. Впервые Святой год отмечался в 1300 году по постановлению папы Бонифация VIII. Последний юбилейный год был объявлен Франциском с 24 декабря 2024-го по 6 января 2026-го.

Юбилейный год, по сути, здесь начался с того, что в здании рядом, которое находится под управлением Ватикана, с большим успехом прошел большой симфонический концерт — исполнялась 5-я симфония Шостаковича.

Стремясь продемонстрировать взаимодействие двух культур, двух религий, искусства, мостов между нашими Церквями и государствами, мы решили обратиться в Ватикан, чтобы проводить культурные мероприятия под эгидой Ватикана в рамках этого года.

Мы получили согласие, у них есть целая программа. В рамках этой программы в прошлом году с большим успехом прошел концерт хора Академии Гнесиных: они играли церковную музыку, духовную музыку, Чайковского, Рахманинова, но при этом и Верди, и Растрелли.

В ноябре 2025 года под патронатом Ватикана пройдет концерт духовной и религиозной музыки Московского Синодального хора в одной из папских базилик. Об этом есть принципиальная договоренность. Есть принципиальное согласие нашей РПЦ и Министерства культуры. И мы сейчас готовим этот концерт. Он тоже, конечно, будет большим событием.

Еще при содействии Третьяковки мы получили репродукции 54 эскизов, набросков великого русского живописца Александра Иванова из «библейского цикла». Мы их непременно выставим — причем не только в Риме. Ведется разговор и о том, чтобы выставить их в Бари и в других местах.

В прошлом году на нашем госприеме, который мы организовывали посольством при Ватикане, мы сделали фотовыставку «Православные храмы в Италии и католические храмы в России». Тем самым мы очень хорошо показали, что и там, и там много очень интересных, посещаемых и вызывающих много эмоций храмов. Собственно говоря, это тоже нас объединяет и показывает существование таких больших исторических связей между двумя Церквями.