Пока на Западе возлагают надежды на возможный диалог России и Украины в Ватикане, в Москве относятся к этому предложению со скепсисом. Переговорам могут помешать и вмешательство духовного лидера католиков в конфликт православных стран, и новые антироссийские санкции, и предыдущие высказывания нового папы — уроженца США — по поводу Украины. Почему переговоры с участием понтифика маловероятны и кого Ватикан пытался помирить в прошлом — в материале RTVI.

Ватикан как «последняя земная инстанция»

Идея организовать диалог России и Украины в Ватикане появилась с подачи американского президента Дональда Трампа. После телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и с европейскими лидерами он заявил, что стать посредником не против новый папа римский Лев XIV — первый американец на Святом Престоле.

Затем о готовности понтифика выступить в роли миротворца рассказала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Наконец, это подтвердили и в самом Ватикане. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой на любой возможной площадке: будь то в Ватикане, в Турции или в Швейцарии.

Ватикан уже играет роль «тихого» посредника между Россией и Украиной: в частности, ранее он содействовал обмену пленными и возвращению детей, вывезенных из зоны боевых действий, через свои дипломатические миссии в Москве и Киеве.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вовсе назвал Ватикан «последней земной инстанцией», где стороны конфликта могут собраться для «конструктивной дискуссии», а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что уже на следующей неделе там якобы могут пройти «технические» переговоры по Украине. Впрочем, это зависит от готовности представителей от России на них присутствовать, подчеркивает Bloomberg.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что им известна дата переговоров России и Украине в Ватикане: якобы они пройдут в середине июня, и Трамп намерен направить туда госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Однако в России заявили, что как договоренностей, так и конкретных предложений по дальнейшему диалогу где-либо пока не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва сейчас сосредоточена над выполнением договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

По данным источников Bloomberg, Россия продолжает считать Турцию наиболее подходящей площадкой для мирного диалога. При этом, как пишут «Известия», в российском МИДе не исключают возможность переноса встреч в Ватикан в случае «обоюдного желания сторон».

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уже проанонсировал второй раунд российско-украинских переговоров, не уточняя, где они пройдут. По его словам, православным странам «немножко неэлегантно» обсуждать свои вопросы на католической площадке.

Почему переговоры в Ватикане маловероятны

1. Противоречия между Ватиканом и РПЦ

Серьезные противоречия между Римско-католической церковью и Русской православной церковью сильно снижают вероятность проведения переговоров в Ватикане. Их отношения были фактически заморожены после начала боевых действий между Россией и Украиной. Впрочем, несмотря на это, делегация от РПЦ присутствовала как на похоронах папы Франциска, так и на церемонии интронизации нового папы.

«По словам осведомленных людей, Русская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником на Украине, который также не стал критиковать закрытие ее властями лояльных Москве церквей», — обращает внимание Bloomberg.

Как заявил в беседе с агентством политолог Сергей Марков, Россия не считает Ватикан нейтральным в ее конфликте с Украиной, а Путин не поедет в Италию из соображений безопасности — хотя в конце апреля сообщалось, что итальянский минюст отказался исполнять ордер на арест российского президента, выданный Международным уголовным судом в 2023 году.

2. Действие антироссийских санкций

Чтобы попасть в Ватикан, необходимо прибыть в Италию, входящую в Евросоюз и НАТО. На ее территории действуют санкции против России и российских высокопоставленных чиновников. Однако, по словам источника Washington Post, Рим заверил Москву, что в соответствии с учредившим Ватикан Латеранским договором итальянские власти обязаны обеспечить безопасный проезд иностранных дипломатических миссий, направляющихся в Святой Престол.

Находящаяся под европейскими санкциями министр культуры России Ольга Любимова действительно смогла посетить похороны папы Франциска в Ватикане. С другой стороны, когда она летела на церемонию интронизации Льва XIV, ее самолет развернули по «техническим причинам».

Пока неизвестно, распространится ли действие Латеранского договора на других высокопоставленных российских должностных лиц. «Вопрос [для россиян] заключается в том, перевешивают ли выгоды риски», — сказал собеседник WP.

3. Позиция нового Папы по Украине

Наконец, Москву может смущать бэкграунд нового папы римского. В 2022 году будущий понтифик сильно раскритиковал действия России в отношении Украины. Как пишет WP, в прошлом Лев XIV занимал более проукраинскую позицию, чем его предшественник Франциск, сторонник традиционного для Ватикана нейтралитета.

Лев XIV в своих речах в качестве папы неоднократно упоминал Украину, а одним из первых мировых политиков, который встретился с понтификом после его интронизации, был Владимир Зеленский. Тогда он поблагодарил Папу за поддержку Украины и «четкий голос в защиту справедливого и длительного мира».

Каковы успехи Ватикана в роли посредника

Ватикан играет важнейшую роль в урегулировании конфликтов в Латинской Америке, где, в отличие от России и Украины, проживает преимущественно католическое население.

Крупнейшим успехом Святого Престола за последние годы стало восстановление дипломатических отношений между США и Кубой в 2014 году и последующий исторический визит на остров американского экс-президента Барака Обамы.

Посредничество папы римского Иоанна Павла II позволило предотвратить кровопролитие между Чили и Аргентиной в 1984 году. Страны были готовы начать войну из-за спора о принадлежности трех стратегически значимых островов в проливе Бигл, но в итоге подписали мирный договор в Ватикане.

Кроме того, Святой Престол сосредотачивает свои дипломатические усилия на мирном урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. А в 2019 году всему миру запомнился драматический жест папы Франциска, когда он встал на колени перед лидерами Южного Судана и поцеловал их ноги, умоляя прекратить боевые действия в молодом государстве.