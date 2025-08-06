6 августа в Варшаве пройдет инаугурация Кароля Навроцкого — консерватора, который победил во втором туре президентских выборов в начале июня. Именно он как минимум следующие пять лет будет возглавлять Польшу. Подробнее о том, как пройдет церемония, а также какой курс во внешней политике возьмет новый польский лидер — в материале RTVI.

Кароль, президент, рыцарь и магистр

Церемония приведения к присяге новоизбранного президента Польши начнется в 10 утра по местному времени (11:00 мск) в Варшаве. Старт будет дан маршалом Сейма, который откроет совместное заседание двух палат парламента (Национального собрания).

Навроцкий должен принять присягу перед маршалом и произнести текст, закрепленный в Конституции:

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства нации, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим долгом».

Также в конце в присягу можно добавить фразу: «Да поможет мне Бог». После этих слов Навроцкий официально вступит в должность президента Польши. Дальше он должен выступить с первым официальным обращением. Так завершится первая часть инаугурации.

В полдень он вместе со своей супругой Мартой Навроцкой отправится в собор Святого Иоанна Крестителя в исторической части Варшавы, чтобы принять участие в торжественной Мессе за Отечество и Президента. Ее проведет примас Польши архиепископ Войцех III Поляк, а проповедь будет произносить митрополит Варшавский Адриан Гальбас.

Следующий этап пропитан историей не меньше. В 14:00 Кароль Нароцкий должен оказаться в Королевском замке. Там он примет символическую власть над двумя старейшими государственными наградами: орденом Белого Орла и орденом Возрождения Польши. Навроцкий станет великим магистром этих орденов, а также рыцарем. В Королевском замке новый президент также выступит с речью.

Примерно через Навроцкий со своей женой направится к Президентскому дворцу, их будет сопровождать оркестр и почетный караул Войска Польского. Он должен заслушать рапорты командующего Варшавским гарнизоном и командующего Службы государственной охраны, а также официально встретиться с уходящей президентской четой — Анджеем Дудой и его женой Агатой.

В 16:30 Кароль Навроцкий примет на себя командование вооруженными силами страны, а также примет парад. Церемония завершится на площади маршала Юзефа Пилсудского, где он возложит венки к памятникам Пилсудскому и жертвам Смоленской авиакатастрофы — в апреле 2010 года в ней погиб президент Польши Лех Качиньский и огромная часть польской военно-политической элиты.

Историк, драчун, сутенер?

42-летний Навроцкий шел на выборы как беспартийный кандидат, однако за ним стояла «Право и справедливость». Он смог одолеть мэра Варшавы Рафала Тшасковского от правящей «Гражданской платформы» Дональда Туска.

Навроцкий с 2021 года возглавлял Институт национальной памяти Польши, а в России он объявлен в розыск из-за обвинений, которые связаны со сносом памятников Красной Армии в стране.

Новый президент Польши считается сторонником традиционных ценностей и придерживается консервативных взглядов. При этом Кароль Новаторский уже успел отличиться. Так, во время теледебатов с Тшасковским на камеру попал момент, как он кладет себе под губу снюс. Позже Навроцкий заявил, что «называет это жвачкой».

Также журналисты раскопали подробности его молодости. К примеру, стало известно, что Кароль Навроцкий участвовал в 2009 году в одной из самых массовых потасовок польских футбольных фанатов. СМИ утверждали, что он дрался бок о бок с группировкой «Хулиганы Вольного города», которая, как считается, связана с криминальными миром Гданьска. При этом во время дебатов с кандидатом от крайне правой «Конфедерации» Славомиром Ментценом еще пока не избранный президент сказал, что участвовал «в различных видах благородных поединков».

Польский портал Onet.pl и вовсе выпустил расследование, в котором утверждается, что в студенческие годы Навроцкий подрабатывал охранником в «Гранд-отеле» в Сопоте, куда привозил для гостей девушек легкого поведения. Премьер Туск публично обвинял его в сутенерстве в соцсетях.

Как отмечает Spiegel online, с сегодняшнего дня «политическая жизнь премьер-министра Польши Дональда Туска, некогда считавшегося политической звездой, не станет легче».

«Эти два политика испытывают глубокую антипатию. Навроцкий считает Туска «худшим премьер-министром с 1989 года». Туск, в свою очередь, видит в Навроцком эдакого сутенёра из гданьского квартала красных фонарей. Новый человек во дворце ясно дал понять, что будет препятствовать Туску и его правительству везде, где это возможно», — цитирует в утренней колонке обозреватель портала обозревателя по Восточной Европе Яна Пуля.

Разлад с Киевом?

До сих пор точно не известно, как именно Навроцкий будет выстраивать внешнюю политику Польши (хотя в первую очередь это прерогатива премьера). С одной стороны, еще в предвыборный период он заявлял о поддержке Украины, но во время первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским Навроцкий заявил, что Киев должен изменить свой подход к историческим спорам с Варшавой. Судя по всему, тема Волынской резни снова будет всплывать в повестке между Варшавой и Киевом.

В начале июля он пообещал лично встретиться с Зеленским. Кароль Навроцкий также отметил, что «сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО», и повторил свой тезис о том, что остается «противником безусловного вступления Украины в Евросоюз».

«Многие государства, в том числе Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его часть», — сказал он журналистам.

С Россией тоже не все так однозначно. С одной стороны, Кароль Навроцкий объявлен Москвой в розыск из-за сноса памятников, да и в целом отношения Польши и России находятся на нуле. С другой — Наворцкий говорил, что готов лично общаться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Кароль Навроцкий подчеркивал, что он готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и даже подать ему руку», — напомнил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Кроме того, новый президент Польши может укрепить свой международный авторитет за счет хороших внешних связей, в частности, с Соединенными Штатами и лично с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как отметил депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Богдан Жонца, у премьера Дональда Туска и его правительства «нет подобных контактов за рубежом».