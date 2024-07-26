28 июля в Венесуэле пройдут президентские выборы. Они определят, останется ли 61-летний Николас Мадуро на третий срок. В гонке участвуют сразу 10 кандидатов, однако все внимание приковано к Эдмундо Гонсалесу — представителю оппозиционного альянса, который по опросам опережает действующего президента. Как пройдет голосование, кто еще сражается с Мадуро за должность главы республики — в материале RTVI.

И Эссекибо тоже: кто и где голосует

На этих выборах правом голоса обладают около 21,621 млн венесуэльцев, при этом больше трети — примерно 7,7 млн граждан Боливарианской Республики — проживают за границей. Как пишет El Tiempo, в воскресенье смогут проголосовать лишь 69,2 тысячи эмигрантов, то есть всего 0,89% венесуэльцев, которые находятся за рубежом, хотя на прошлых выборах это право получили 110 тысяч человек.

В России откроется только один избирательный участок — в консульском отделе посольства, рассказал RTVI посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. По словам дипломата, голосование в Москве будет организовано в соответствии с инструкциями Национального избирательного совета и с механизмами, действующими в самой республике.

Также глава дипмиссии заявил, что голосование будет организовано и для жителей спорного региона Эссекибо.

«Венесуэла недавно приняла закон о территории Эссекибо, согласно которому все жители Эссекибо считаются венесуэльцами. Национальный избирательный совет издал руководящие принципы по каждой из наших территорий и использованию всех инструментов, чтобы предоставить всем венесуэльцам во всех частях страны возможность участвовать в выборах», — сказал посол RTVI.

В декабре 2023-го в Венесуэле состоялся референдум о том, чтобы присоединить Эссекибо. Спор за эту территорию с соседней Гайаной длится уже 200 лет. По итогам плебисцита более 95% венесуэльцев высказались за то, чтобы богатый нефтью регион вошел в состав Боливарианской Республики. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом страны.

ООН и Россия наблюдают, ЕС не зовут: кто приедет на выборы

Несмотря на то, что Венесуэла находится под санкциями, а выборы, которые состоялись в 2019-м, привели к временному двоевластию и поддержке оппозиционного политика Хуана Гуайдо со стороны части мира, на голосование приедут несколько сотен международных наблюдателей.

Глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль сообщил, что 635 международных наблюдателей подтвердили свой визит. Среди них будут представители Центра Картера (НПО, основанная экс-президентом США), Совета экспертов по выборам Латинской Америки (CEELA), Африканского союза и ООН. Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что в Венесуэле будет работать команда из четырех экспертов.

«После проведения технической оценки Секретариат ООН положительно отреагировал на запрос Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы направить группу экспертов на президентские выборы», — сказал Дюжаррик.

На выборах в качестве наблюдателей будут присутствовать и депутаты российской Госдумы, о чем 21 июля объявил ее спикер Вячеслав Володин.

Также о планах отправиться на выборы в Венесуэлу сообщил экс-президент Аргентины Альберто Фернандес, однако 24 июля стало известно, что Боливарианская Республика отозвала свое приглашение политику. Каракас решил не допускать наблюдателей и от Евросоюза.

«ЕС не будет принимать участие ни в одном электоральном процессе в Венесуэле до тех пор, пока не отменит все санкции, введенные против венесуэльского народа, от которых страдают дети, женщины, пожилые люди, больные, студенты и бизнесмены», — объявил председатель НИС Элвис Аморосо.

Также на выборы не поедут представители Бразилии. Высший избирательный суд республики сообщил, что не станет направлять к соседям своих наблюдателей. Поводом стала критика избирательной системы нескольких стран, в том числе и бразильской, со стороны Мадуро. Венесуэльский лидер заявил, что они не поддаются проверке. Причем эти слова прозвучали на следующий день после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что Николасу Мадуро нужно будет признать результаты голосования, какими бы они ни были.

Не только Мадуро: кто главные кандидаты в президенты

Николас Мадуро: преемник Чавеса

Действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. С 2006-го по 2013-й был министром иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, а также вице-президентом. Выступал за освобождение Чавеса из тюрьмы после того, как тот в 1992 году предпринял неудачную попытку госпереворота против избранного президента Карлоса Андреса Переса. Считается одним из основателем «Движения за Пятую республику», созданного в поддержку Уго Чавеса на выборах 1998-го.

Пришел к власти после смерти Чавеса, выиграв на президентских выборах, и унаследовал госдолг и дефицит бюджета. Уже в феврале 2014-го столкнулся с массовыми акциями протеста. Люди жаловались на недостаточные меры в сфере безопасности, высокий уровень преступности и экономический кризис. Столкновения с полицией и жертвы привели лишь к новой волне демонстраций.

Еще одна наиболее масштабная волна протестов прокатилась по стране после президентских выборов 2018 года. Тогда в стране на несколько лет фактически установилось двоевластие: с одной стороны — Мадуро, а с другой — спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, которого поддержали в том числе и США. Несмотря на то, что в итоге противник президента отказался от должности исполняющего обязанности главы государства, образ Венесуэлы в некоторых странах сильно ухудшился.

Также Мадуро с 2017-го находится под санкциями Соединенных Штатов и еще нескольких государств.

В декабре прошлого года он принял решение присоединить спорную территорию Эссекибо по итогам референдума, который проводился лишь среди жителей Венесуэлы.

Эдмундо Гонсалес Уррутиа: бывший посол

Главный кандидат от оппозиционного политического альянса «Единая платформа». 74-летний венесуэльский дипломат стал представителем оппозиции на президентских выборах после того, как власти страны не допустили до гонки их фаворита Марию Мачадо. Несмотря на то, что она выиграла праймериз «Единой платформы», в итоге было принято решение выдвинуть Гонсалеса.

Свою карьеру оппозиционер построил в министерстве иностранных дел. Он успел поработать в Сальвадоре и в Бельгии, а в 1978 году стал первым секретарем посла Боливарианской Республики в США.

Кроме того, с 1991-го по 1993-й Гонсалес был послом Венесуэлы в Алжире, после этого возглавлял главное управление международной политике МИД, а в 1999 году прибыл в Аргентину, где стал послом. На этом посту он способствовал вступлению республики в МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки. Несмотря на усилия Гонсалеса, членство Венесуэлы в этой организации было приостановлено в 2017 году.

Судя по последним опросам, именно у главного оппозиционера есть все шансы стать новым президентом Венесуэлы. Так, по данным Poder y Estrategia, Гонсалесу отдают предпочтение 64% граждан, а Николасу Мадуро — 21%. Согласно июньскому опросу Hercon Consultores, за главного кандидата от оппозиции выступают 67,3% респондентов, а за действующего президента 23,5%.

Поддержка остальных восьми кандидатов варьируется от меньше чем 1% до 4,5%.

Кто еще баллотируется

Даниэль Себальос: кандидат после тюрьмы

40-летний кандидат от партии Arepa Digital, бывший член законодательного совета штата Тачира, экс-мэр муниципалитета Сан-Кристобаль, лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. В 2014 году был арестован по подозрению в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных протестов. В итоге он провел в тюрьме четыре года и был освобожден в 2018-м по решению Мадуро. В январе 2024 года смог восстановить свои политические права.

Бенджамин Рауссео Родригес: независимый стендапер

63-летний артист, стендап-комик, профессиональный юморист, известный по своему персонажу «Эль Конде де Гуахаро» (исп. «Граф Гуахаро»). Однажды он уже участвовал в президентской гонке. В 2006-м Рауссео объявил, что баллотируется на пост главы страны в знак протеста против политического состояния Венесуэлы и чтобы бросить вызов Уго Чавесу. Однако за три недели до тех выборов снял свою кандидатуру. Об участии в нынешнем голосовании в качестве независимого кандидата объявил в апреле 2023-го.

Клаудио Фермин: постоянный кандидат

74-летний участвует в президентской гонке от партии «Решения для Венесуэлы». В 1980-х занимал должность замминистра по делам молодежи, а в 1990-х был мэром муниципалитета Либертадор Каракаса. Это не первый раз, когда Фермин борется за пост главы государства. Первая попытка была в 1993-м, тогда он занял второе место, получив 24%. Еще один заход был в 1998 году, но тогда политик снял свою кандидатуру, а в 2000-м набрал менее 3%.

Энрике Октавио Маркес Перес: депутат со стажем

У 61-летнего кандидата от партии «В центре внимания» внушительная политическая карьера в венесуэльском парламенте. Дважды он был членом Национальной ассамблеи, причем с 2016-го по 2017-й он занимал должность первого вице-председателя ассамблеи. В 2021 году он стал вице-президентом Национального избирательного совета и пробыл на этом посту до 2023-го.

Луис Эдуардо Мартинес Идальго: дважды губернатор

67-летний политик участвует в президентских выборах от левоцентристской партии «Демократическое действие». С 2021 года — член Национальной ассамблеи. Дважды был губернатором штата Монагас и трижды — региональным депутатом.

Хавьер Бертуччи: пастор-контрабандист

54-летний венесуэльский бизнесмен и евангелический пастор, кандидат от партии «Надежда на перемены». Фигурировал в скандале с утечкой «Панамских документов», а в 2010-м его обвинили в контрабанде с отягчающими обстоятельствами и в сговоре. Он был задержан, когда пытался переместить танкер водоизмещением в 5 тысяч тонн из Венесуэлы в Доминикану. Предполагалось, что там находилось дизельное топливо, замаскированное под растворитель для краски. В итоге суд постановил посадить его под домашний арест.

Антонио Экарри: адвокат и прокурор

50-летний юрист принимает участие от «Карандашного альянса». За свою карьеру успел побыть руководителем Управления омбудсмена, генеральным прокурором и членом совета муниципалитета Чакао.

Хосе Брито: кандидат под санкциями

51-летний политик, кандидат от партии «Венесуэла прежде всего», дважды был депутатом Национальной ассамблеи. Брито находится под американскими санкциями. В январе 2020 года на тот момент министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство ввело рестрикции против тех, кто «по приказу Мадуро пытался помешать демократическому процессу в Венесуэле».