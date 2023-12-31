В 2023 году Госдума приняла рекордное количество законопроектов — 694. В законотворческой деятельности депутатов отчетливо прослеживаются два тренда: Россия все больше милитаризируется и дистанцируется от западных стран в попытке выплавить собственную новую идентичность с упором на традиционные ценности и национальные интересы. Парламентский спецкор RTVI Дарья Баева рассказывает о самых важных законопроектах 2023 года, действие которых на себе ощутят миллионы россиян.

Милитаризация

Цифровизация воинского учета

В апреле Госдума приняла закон, который внес изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». К классическим способам оповещения — через бумажные повестки и работодателя — добавились новые: оповещения через портал «Госуслуги». Цифровой реестр военнообязанных в действии можно будет оценить только во время осеннего призыва в армию 2024 года. Соответствующее распоряжение 21 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент также подписал закон, который вводит запрет на выезд из России для гражданина с момента вручения ему повестки: каким образом это будет сделано — не имеет значения. Взять кредит, минуя военкомат с повесткой на руках, теперь тоже не получится. Еще один закон повысил верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, оставив нижнюю границу без изменений. Хотя изначально речь велась о последовательном повышении верхней и нижней границ, ко второму чтению от идеи отказались. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, граждане писали обращения депутатам и требовали оставить возможность отправляться в армию сразу после школьного выпускного.

Возврат к испытаниям ядерного оружия

В октябре депутаты единогласно проголосовали за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Воздержавшихся не оказалось. Формально это решение стало дипломатическим жестом, так как не изменило статус и обязательства России в этой сфере, однако и этого хватило, чтобы западные лидеры выразили свою обеспокоенность.

Борьба с предателями и иноагентами

Госдума ужесточила наказание за госизмену, подняв уровень возможного наказания до максимального — пожизненного лишения свободы. Поправки в Уголовный кодекс повысили сроки за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). При этом к пожизненному заключению российские суды приговаривают все еще довольно редко. В 2022 году было вынесено всего 42 таких приговора, в первой половине 2023 года — 26, показывают данные Судебного департамента при Верховном суде.

Не забывали российские политики в течение года и об иноагентах. Летом депутаты одобрили поправки «о третьих лицах» в закон об иноагентах, которые ввели ответственность «за содействие нарушению законодательства». Высказывались чиновниками и более радикальные идеи. Так, министр юстиции Константин Чуйченко предлагал лишать возможности иностранных агентов зарабатывать в России, а некоторые общественники советовали и вовсе запретить им въезд на родину.

В декабре Верховный суд дал разъяснение о том, что иноагенты не смогут быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах. Это лишь небольшое дополнение к длинному перечню того, что и так уже законодательно запрещено делать иноагентам. Сам реестр за год пополнился 227 позициями — это абсолютный рекорд с момента существования иноагентского законодательства. Для сравнения в прошлом году Минюст добавил в список 188 имен и наименований. Таким образом, всего за последние два года список вырос в два раза.

А также

Поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» утвердили переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».

Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветеранов боевых действий. Раньше такой статус могли получить только служащие силовых структур. Закон будет действовать в отношении участников добровольческих формирований, выполняющих задачи на территориях ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Курс на традиционные ценности

Половое просвещение

Законодатели продолжили взятый еще пару лет назад курс на защиту традиционных и семейных ценностей. Год начался с того, что Минюст утвердил приказ Роскомнадзора о критериях пропаганды ЛГБТ*. В соответствии с законодательством платформы еще могут показывать фильмы и сериалы, где упоминается тема ЛГБТ* и смены пола, при наличии возрастной маркировки «18+» и только в том случае, если упоминание не формирует положительный образ или идею о допустимости «нетрадиционных» сексуальных отношений и смены пола.

На протяжении всего года крупные СМИ, издательства так или иначе привлекались к административной ответственности за демонстрацию и пропаганду ЛГБТ*. Стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы были оштрафованы на десятки миллионов рублей, подсчитал RTVI. Такая конвейерная работа вынудила судей даже изобрести собственную «классификацию поцелуев». Некоторые телеканалы отчаянно пытались избежать возможных проблем и изобретательно цензурировали контент, вырезая запрещенную символику в целях перестраховки — например, радугу из видеоклипов корейской группы. Детский мультсериал My Little Pony получил возрастную маркировку «18+» на стриминговом сервисе «Кинопоиска» из-за радужного хвоста персонажа по прозвищу Радуга Дэш.

Летом Госдума приняла закон, запрещающий смену пола в России. Законопроект был принят единогласно и стал одним из самых массовых по количеству человек, значащихся в соавторстве. Поправки запретили гражданам, изменившим пол, усыновлять детей. Уже существующие браки, согласно документу, должны были стать недействительными, то есть аннулироваться. В название думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей вернули «отцов», восполнив историческое упущение — дискриминация по половому признаку была побеждена (пусть и в рамках одного комитета нижней палаты парламента).

В ноябре Верховный суд признал движение ЛГБТ* — экстремистским, и уже вскоре после этого полиция устроила рейды по гей-клубам Москвы. Количество административных дел, возбужденных за пропаганду «нетрадиционных отношений» после принятых поправок в законодательство, увеличилось вдвое только за полгода, согласно статистике Судебного департамента.

На этом фоне обострилась дискуссия по поводу запрета абортов. Если не вообще, то хотя бы в частных клиниках. А общественники и депутаты задумались уже глобально об античеловеческих идеологиях, навязываемых России извне, и, вероятно, ненароком обозначили планы на весеннюю сессию — борьбу с чайлдфри и феминизмом.

Трудовое воспитание

Год назад в России появилось «Движение первых» — усовершенствованная и подстроенная под новые реалии версия пионерии. В 2023 году депутаты решили возродить еще одну советскую традицию — трудовое воспитание в школах. Хотя первоначально парламентарии обещали организовать все на условиях добровольности и с согласия родителей, ко второму чтению депутаты посовещались и передумали, сделав трудовое воспитание частью обязательной учебной программы, согласие на которое с родителей не требуется.

2023 год стал рекордным по уровню безработицы в России. По оценке Минэкономразвития в июле она обновила минимум за весь период наблюдений с 1991 года, сократившись до 3%. В осеннюю сессию депутаты приняли системный закон о занятости, который делает упор на профилактику безработицы. Теперь службы занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и тем, кто трудоустроен, но ищет лучшие условия. Особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения. Например, людям, предпенсионного возраста, бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей.

Закон изменил порядок предоставления работодателями отчетности в органы службы занятости, ввел новые методы борьбы с нелегальной занятостью и ужесточил порядок приобретения статуса безработного для получения пособия. Впервые законодательно были зафиксированы новые формы занятости: «самозанятость» и «платформенная занятость». Подросткам разрешили трудоустраиваться с 14 лет без согласия органов опеки.

Учимся говорить по-русски

В феврале 2023 года Госдума приняла поправки в закон «О государственном языке РФ», направленные на сохранение русского языка. Закон обязал госслужащих использовать русские слова и следовать нормам языка, закрепленным в специальных справочниках, содержание которых будет утверждать особая правительственная комиссия. Одной из целей законопроекта стало очищение русского языка от иностранных заимствований, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

Однако уже осенью действие закона предложили расширить. Автор инициативы и выражения «запад и западня — в русском языке однокоренные слова» Елена Ямпольская решила сражаться с засильем иностранных слов на рекламных щитах, вывесках на магазинах и дверях кафе, а также в названиях жилых комплексов. Участников рынка эти новости не обрадовали.

«Пролог к новому моральному кодексу»

«Дума работает как часы. Скорость прохождения законопроектов выросла. Сроки от подачи до принятия сокращены до минимума», — резюмирует политолог Константин Калачев. По его мнению, как партнер исполнительной власти Госдума продемонстрировала в 2023 году максимальную эффективность, увеличив свою производительность. В разговоре с RTVI Калачев отметил: «Если бы не самопиар и хайповые инициативы отдельных депутатов, которые не всегда популярны и удачны, то Госдума выглядела бы как полностью отстроенный инструмент. Но это уже детали». Отвечая на вопрос о том, стала ли Госдума принимать больше запретительных и ограничительных законопроектов по сравнению с прошлым годом, политолог Евгений Минченко ответил отрицательно. Он считает, что дело исключительно в резонансности самих запретов, которые вводятся депутатами.

По мнению члена комитета по политтехнологиям РАСО Павла Склянчука, подавляющее большинство инициатив в этом году были узкоотраслевыми, поэтому не особо интересны широкой аудитории. Из особо громких эксперт выделяет: закон о налоге на сверхприбыль, запрет смены пола, повышение верхней планки призывного возраста до 30 лет, закон о цифровом рубле, ограничение пользования мобильными телефонами в школе.

«В следующем году, который объявлен Годом семьи, законодатели сосредоточат свои усилия на борьбе со всяческими социальными пороками и внедрении новых мер поощрения роста рождаемости. Тема запрета абортов в частных клиниках, пропаганды чайлдфри, признание ЛГБТ* экстремистской идеологией, борьба с вульгарными вечеринками знаменитостей, — все это пролог нового «морального кодекса», который будет главным законотворческим трендом в 2024 году», — предположил Склянчук.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России