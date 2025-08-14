Генштаб Армии обороны Израиля утвердил основные принципы оперативного плана ЦАХАЛа в войне против ХАМАС в Газе. При этом в Иерусалиме не поясняют, есть ли в планах устанавливать полный контроль над эксклавом — и если да, то на какой срок. Как рассказал RTVI профессор Еврейского университета Иерусалима, историк военных диверсий и спецслужб Дани Орбах, Израиль действительно может снова полностью восстановить свою военную администрацию в секторе, откуда ушел в 2005-м, но «без планирования». По мнению эксперта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху озвучил план, но «не расставил приоритеты».

«Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел обсуждение, на котором утвердил основные принципы оперативного плана ЦАХАЛ в секторе Газа. <…> Кроме того, была представлена и утверждена основная концепция плана на следующие этапы в секторе Газа в соответствии с директивой политического руководства», — сообщили накануне в официальном телеграм-канале израильской армии.

До этого на заседании военно-политического кабинета во главе с Нетаньяху были утверждены «пять принципов завершения войны», которая продолжается вот уже 22 месяца в ответ на теракт 7 октября 2003 года. Они предполагают:

1. Полное разоружение ХАМАС.

2. Освобождение всех заложников.

3. Демилитаризация Газы.

4. Сохранение за Израилем верховных полномочий в сфере безопасности.

5. Создание мирной гражданской администрации, не связанной ни с ХАМАС, ни с Палестинской администрацией.

План подразумевает расширение боевых действий непосредственно на город Газа — административный центр сектора, где ЦАХАЛ до сих пор ограничивался авиаударами по объектам ХАМАС. Однако дата начала вероятной сухопутной операции пока не объявлена — для начала жителей города (а это около миллиона человек) планируют переселить южнее. Покинуть сектор возможности у них нет.

«Израиль контролирует 70—75% территории Газы, остаются два опорных пункта [хамасовцев] — город Газа и Центральные лагеря [беженцев]. Кабинет безопасности поручил ЦАХАЛ их ликвидировать, обеспечив безопасный выход мирных жителей и размещение их в зонах, где предоставляется еда, вода и медицинская помощь», — пояснил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили RTVI, что в плане кабмина фактически нет ничего нового, а «цели армии остаются прежними, и они неоднократно озвучивались ранее».

Планы Израиля в отношении Газы вызвали новую волную критики со стороны международного сообщества — все больше стран обещают признать Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН, если война в палестинском эксклаве и страдания гражданского населения не прекратятся, в то время как израильская сторона возлагает вину за эти страдания на ХАМАС.

В свою очередь, Форум семей заложников выразил опасения, что теперь их родные рискуют никогда не вернуться из хамасовского плена. Наконец, критики предупреждают, что захват Газы чреват риском партизанской войны — судя по утечкам, этого опасаются и в командовании ЦАХАЛ.

«По сообщениям СМИ, Замир предупредил о серьёзных рисках этого плана, заявив, что он ставит под угрозу жизнь солдат и заложников, предположительно находящихся в Газе. Он также, как утверждается, указал на истощение войск и нехватку личного состава», — отмечает Spiegel online.

Израильские эксперты строят предположения по поводу двух последних пунктов плана — все-таки собирается ли Израиль полностью захватывать Газу и оставаться там надолго (Газа находилась под оккупацией израильтян с 1967-го по 2005 год).

По мнению профессора Еврейского университета Иерусалима Дани Орбаха, изначально объявленные цели военной операции — взаимоисключающие: невозможно и зачистить Газу от ХАМАС, и вернуть живыми оставшихся заложников.

«Новый план фактически означает нерешительность. На мой взгляд, Нетаньяху ещё не решил, готов ли он рискнуть заложниками ради военного решения и свержения режима ХАМАС. Другими словами, он не сделал самого главного в своей стратегии — не расставил приоритеты», — поделился Дани Орбах с RTVI.

Орбах не исключил, что премьер повышает ставки, надеясь «надавить на ХАМАС, чтобы тот заключил ещё одну сделку о заложниках». По нынешним сведениям, в живых остаются 20 человек, еще 30 — тела, которые также удерживают в тоннелях Газы.

«Однако может случиться так, что Израиль, который так боялся создания военной администрации в Газе, в итоге сделает это, но без планирования, и наступит хаос. На мой взгляд, самой большой ошибкой Израиля до сих пор было то, что он не научился контролировать население сектра и обеспечивать его гуманитарные нужды, пусть даже временно, перед тем как передать власть более-менее дружественной администрации», — заключил собеседник RTVI.