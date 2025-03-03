Украина рискует остаться без американского оружия после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед телекамерами в Овальном кабинете. 28 февраля в Вашингтоне президенты Украины и США должны были подписать соглашение об использовании редкоземельных металлов, однако после ссоры Зеленский покинул Белый дом. RTVI собрал реакции украинцев на произошедшее.

Президент Украины Владимир Зеленский (в X):

Наши отношения с американским президентом — это больше, чем просто отношения двух лидеров; это историческая и прочная связь между нашими народами. Именно поэтому я всегда начинаю со слов благодарности от нашего народа американскому народу.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (в своем телеграм-канале):

Безопасность — это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без утрат, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий ***** [военный конфликт] вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир.

Поддерживаю президента, отстаивающего интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка. Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина — это не просто точка на карте. Это Минас Тирит («крепость стражи» из произведений Дж.Р.Р. Толкина. — Прим.RTVI), держащий мир от зла. Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (в своем телеграм-канале):

Президент Владимир Зеленский прав. Мир без гарантий безопасности невозможен. Это угроза всему европейскому континенту. Нам нужен постоянный, справедливый мир!

Мэр Киева Виталий Кличко (в своем телеграм-канале):

Надеюсь, Украина сохранит поддержку Соединенных Штатов, которая для нас очень важна. Сегодня не время для эмоций. Ни с чьей стороны. Нужно искать общие позиции.

Глава МИД Украины Андрей Сибига (в X):

Президент Зеленский обладает храбростью и силой, чтобы отстаивать то, что правильно. Он отстаивает Украину и цель справедливого и прочного мира. Мы всегда были и будем благодарны Америке за ее поддержку.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия:

Наш президент — скала, и мало лидеров в мире могут сравниться с ним в стойкости. И он действительно хочет поставить точку в этой ***** [военном конфликте], а не запятую, которая может кому-то казаться удачным вариантом.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Мережко:

Мы должны снизить напряженность. Есть некоторые связи — конгрессмены и сенаторы, которые имеют влияние на Трампа… Нам нужно немедленно связаться с этими людьми.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (в своем телеграм-канале):

Знаете, очень хорошо оказывать давление в интересах государства. Отстаивать позиции. Бороться за наши интересы. Другое дело: бороться за свое эго. И показать, какой ты классный. Это просто **********. <…> Прямо сегодня Зеленский поставил под риск миллионы людей. И это безумие. <…> У меня нет слов.

28 февраля 2025 года фактически была развилка. Попытаться зафиксировать нашу относительную победу или продолжить воевать. Но воевать без величайшего и сильнейшего союзника.

И на этой развилке произошел выбор. <…> 28 февраля этот выбор — выбор ***** [военного конфликта] — сделал и украинский лидер Зеленский. Это его общий выбор с Путиным.

Нам говорят — Трамп хочет нашей капитуляции. Кто сказал? Где это написано? Я не соглашаюсь на капитуляцию.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене (в своем телеграм-канале):

Если подумать, то Зеленский — и тут первый! Первый в истории президент, которого выставили ***** на мороз из Белого дома.

Слова Трампа, действительно, являются лучшей гарантией, которую может получить Украина сегодня. Потому когда Зеленский в очередной раз, как попугай, повторяет заученный текст про «гарантии» — это смешно. Лучшие гарантии сидят прямо перед тобой.

Бывший посол Украины при Евросоюзе Андрей Веселовский:

Повышать голос в Овальном кабинете на вице-президента и президента и прерывать их обоих — это не тот стиль, который может помочь интересам Украины.

Сооснователь monobank Олег Гороховский (в своем телеграм-канале):

Не знаю, что делать. Поменял доллары на фунты. <…> К слову, никто не может сказать, что президент, оказавшись в этой ситуации, не отстаивал интересы Украины. И это заслуживает уважения и поддержки.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (в своем телеграм-канале):

Это не было «заранее разыгранным шоу по унижению нашего президента». Если вы внимательно посмотрите все видео с самого начала, беседа начиналась очень комплиментарно. Более того. Трамп четко сказал, что он продолжит военную помощь Украине. <…>

Градус поехал вверх и продолжал усиливаться, когда речь зашла о сделке по редкоземельным материалам, для заключается которой Зеленский и прибыл в Белый дом. Предмет несогласия со стороны Зеленского — отсутствие гарантий безопасности. Метод, которым он пытался добиться согласия от Трампа — апелляция к эмоциям. <…> По сути, он решал задачу смены всей позиции и политики Трампа в прямом эфире.

<…> Эти договоренности [о редкоземельных металлах] выгодны для Украины. В частности, предполагали длительные и объемные инвестиции в ее восстановление, и вытекающие отсюда те самые гарантии безопасности, пусть и неформальные. Если Зеленский этого не понимал — он дурак. Если он это понимал — значит, он сознательно ставил Трампа в идиотское положение публично, то есть — приехал его унизить в прямом эфире. Администрация Трампа вполне считала сигнал.

Посол Украины в США Ольга Маркарова

«Его посол [посол Украины в США Ольга Маркарова] и советник [Андрей Ермак] были практически в слезах, желая продолжить [переговоры]. Но Зеленский все еще спорил», — утверждал cоветник США по нацбезопасности Майк Уолц по поводу реакции команды Зеленского.

Украинский боксер Александр Усик (о поясе со своим именем на встрече Зеленского и Трампа):

Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу.

Студия «Квартал 95» и рояль

«Квартал 95» отреагировал на перепалку в Белом доме без слов: в своем аккаунте в Instagram* студия опубликовала изображение рояля Trump, сгенерированное нейросетью Grok Илона Маска. Это отсылка к известному номеру «Квартала 95», в котором Зеленский, стоя со спущенными штанами, играет на рояле без рук.

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