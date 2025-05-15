В Стамбуле ожидается очная встреча российской и украинской делегаций — первая с 2022 года. С тех пор турецкий мегаполис стал центром дипломатических переговоров вокруг российско-украинского конфликта, в которых принимали участие представители как России и Украины, так и Турции, США и ООН. RTVI вспоминает, как проходили предыдущие переговоры в Стамбуле.

Провальный «Стамбул 1.0»

Первые после начала боевых действий прямые переговоры России и Украины начались 29 марта 2022 года. Российскую сторону тогда возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — председатель правящей фракции Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Переговорный процесс, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, «заглох» 15 апреля и в итоге не привел к заключению какого-либо соглашения.

17 июня 2023 года Владимир Путин представил документ под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». По его словам, российская и украинская делегации парафировали это соглашение на первых переговорах в Стамбуле, но Украина «выкинула [документ] на свалку истории» после того, как Россия в качестве «жеста доброй воли» вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

По утверждению Арахамии, на подобное решение Киева повлиял в том числе британский премьер Борис Джонсон, посоветовавший президенту Украины не подписывать соглашения с Россией и «просто воевать». Джонсон позже заявил о своей непричастности к срыву российско-украинского диалога.

Газета The New York Times в июне 2024 года опубликовала полный проект мирного договора между Россией и Украиной от весны 2022 года. Подлинность документа подтвердили участники переговоров.

В проекте соглашения, в частности, шла речь о том, что:

Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство.

Киев соглашается никогда не вступать в НАТО или другие военные альянсы и «не размещает иностранные военные базы и контингенты…».

Украина дает русскому языку официальный статус государственного и «снимает все ограничения на использование русского языка в любой сфере».

Документ также ограничивал численность ВСУ. Украинская сторона была готова согласовать численность военнослужащих в размере до 250 тыс. человек, российская настаивала на 85 тыс.

Россия в свою очередь отказывалась от возражений по поводу вступления Украины в ЕС.

ДНР и ЛНР, на тот момент не входившие в состав России, должны были быть признаны Киевом и, вероятно, получали бы статус автономий в составе Украины.

Спустя более чем три года после первой стамбульской встречи российскую делегацию в турецком городе снова возглавляет Мединский. В Стамбул также отправился и замглавы Минобороны России Александр Фомин, участвовавший в переговорах в 2022 году, — именно он тогда объявил о выводе российских военных из северных областей Украины.

Зерновая сделка длиной в год

Летом 2022 года Россия и Украина независимо друг от друга и при посредничестве Турции и ООН заключили в Стамбуле соглашение об экспорте украинской сельхозпродукции и удобрений. Сделка гарантировала безопасный вывоз этих грузов по Черному морю через гуманитарный коридор из трех портов — Одессы, Южного и Черноморска.

Соглашение было необходимо для увеличения поставок продовольствия в нуждающиеся страны, которые были нарушены из-за боевых действий между Россией и Украиной, одними из основных экспортеров зерна на мировом рынке.

Зерновая сделка действовала почти год: с 22 июля 2022 года по 18 июля 2023-го. Российские власти отказались продлевать соглашение из-за невыполнения их требований.

В частности, тогда Москва требовала снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, вновь подключить «Россельхозбанк» к SWIFT, восстановить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

Российско-украинские тайные контакты

В октябре 2023 года The Washington Post писала со ссылкой на украинских чиновников о тайных контактах России и Украины. По информации газеты, представители этих стран вели переговоры как на российско-украинской границе, так и в Стамбуле.