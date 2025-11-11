В кнессет (парламент) Израиля был внесен законопроект, предусматривающий «смертную казнь для палестинских боевиков», которые были осуждены за убийство израильтян. Как пишет агентство Reuters, проект уже одобрили в первом чтении. По мнению экспертов, этот закон нужен для того, чтобы не возвращать ХАМАС палестинских заключенных в рамках сделки об обмене. Подробнее — в материале RTVI.

«Борьба с террором»

«За» принятие документа проголосовали 39 депутатов из 120, а «против» — только 16. Однако впереди у законопроекта еще два чтения до момента, когда он вступит в силу. Теперь его передадут в парламентский комитет по национальной безопасности для обсуждений перед следующими голосованиями.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир — один из самых правых израильских политиков — призвал все политические фракции поддержать документ, так как он, по словам чиновника, призван сдерживать «арабский терроризм».

«Вот так мы боремся с террором. Как только закон будет, наконец, принят, террористы будут отправляться только в ад», — объявил Бен-Гвир после первого голосования.

По словам министра, закон о смертной казни остановит любого, кто размышляет о нападении на Израиль, подобному теракту 7 октября 2023 года, когда ХАМАС вторгся на территорию еврейского государства, убив и захватив в плен израильтян.

После голосования Бен-Гвир красноречиво раздавал депутатам сладости — точно так же поступали некоторые боевики в Газе, раздавая сладости населению после атаки два года назад.

Reuters полагает, что у этого документа немного шансов станет законом, поскольку несколько ключевых политических партий уже бойкотировали голосование за него. Так, лидер оппозиции в кнессете и бывший премьер-министр страны Яир Лапид уже заявил, что не будет участвовать в процедуре.

Организация освобождения Палестины (на базе ООП была создана Палестинская национальная администрация на Западном берегу реки Иордан) уже осудила голосование, а спикер Палестинского национального совета Раухи Фаттух назвал документ «политическим, юридическим и гуманитарным преступлением». Также факт голосования раскритиковал и ХАМАС, с которым Израиль продолжает бороться в Газе.

«Сегодня мы сделали исторический шаг к подлинной справедливости и укреплению сдерживания терроризма. Закон о смертной казни для террористов, принятый в первом чтении, — это моральное и национальное выражение воли народа, отказывающегося принять реальность, в которой убийцы евреев живут в тюрьме и ждут сделок», — заявил депутат кнессета от партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») Лимор Сон Хар-Мелех, предложивший этот законопроект.

«Никого не возвращать ХАМАС»

Согласно законопроекту, израильские суды смогут выносить смертные приговоры тем, кто убил гражданина Израиля по «националистическим мотивам», подчеркивает The Times of Israel. При этом военные суды на Западном берегу реки Иордан смогут приговаривать к смертной казни простым большинством голосов, а не единогласно. Кроме того, если законопроект примут, то он будет распространяться на преступления, которые были совершены на почве расизма и «с целью нанести вред» Израилю.

Турецкое агентство Anadolu отмечает, что он нацелен именно на палестинских заключенных.

Формально смертная казнь в израильском законодательстве существует, однако страна отменила такую меру наказания именно за убийство в 1954 году. Единственным за всю историю Израиля, кого казнили, стал один из самых известных нацистских преступников, «архитектор Холокоста» Адольф Эйхман — приговор был приведен в исполнение в 1962-м. Технически смертная казнь разрешена в случае государственной измены, а также при определенных обстоятельствах в соответствии с военным положением, которое действует внутри Армии обороны Израиля и применяется на Западном берегу. Однако в настоящее время для его исполнения требуется единогласное решение коллегии из трех судей.

Специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов в разговоре с RTVI предположил, что документ о смертной казни связан как раз с обменом заключенными между Израилем и ХАМАС.

«ХАМАС по большому счету выиграл в контексте обмена, потому что ему удалось вернуть высокопоставленных деятелей, у которых в Израиле по семь пожизненных сроков и еще 200 лет заключения. Тех, кого Израиль обвиняет во многих преступлениях. Их сейчас должны вернуть ХАМАС. К тому же эти люди в будущем могут возглавить объединенное правительство палестинской администрации», — считает Кирилл Семенов.

По его мнению, «чтобы в будущем избежать таких прецедентов, наверное, и подняли этот вопрос».

«Чтобы их просто расстреливать. И если в следующий раз возникнут такие обстоятельства, чтобы уже никого ХАМАС не отдавать», — отметил эксперт в беседе с RTVI.

В ноябре 2023 года правительство Израиля одобрило первую сделку с ХАМАС по обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Последние 20 заложников, которые смогли выжить в двухлетнем плену, вернулись домой 13 октября 2025-го. Всего 7 октября были захвачены и угнаны в Газу 251 человек.

В рамках последней сделки, которую поддержал президент США Дональда Трамп, Израиль объявил об освобождении более 1900 заключенных, включая 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению за терроризм.