Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но при этом сказал о «нюансах». Дональд Трамп назвал заявления своего российского коллеги, сделанные в день визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, «многообещающими, но неполными». Как на позицию президента России в отношении предложенного США и Украиной 30-дневного перемирия отреагировали западные СМИ — в подборке RTVI.

Владимир Путин хочет вернуться к переговорам исключительно с Дональдом Трампом, считает редактор отдела международных отношений британской газеты The Times Кэтрин Филп. По ее словам, президент России «продемонстрировал готовность, показал некоторую решительность» своему американскому коллеге, но при этом выдвинул те же «базовые условия, которые у него были всегда».

«Глава Кремля заявил, что поддерживает эту идею [перемирия] при условии, что будут решены „важные вопросы“, которые позволят ему сохранить контроль», — отметил специальный корреспондент французской газеты Le Figaro в России Ален Барлюэ.

«Поддержка Путиным предложения США о прекращении огня, похоже, была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Но Путин сказал, что любое соглашение должно касаться того, в чем Москва видит коренные причины конфликта. И это серьезное предостережение говорит о том, что любое прекращение огня займет больше времени, чем хочет Трамп», — констатирует Reuters.

Стив Уиткофф, «давний приятель Дональда Трампа и магнат в сфере недвижимости», стал специалистом по внешней политике Белого дома, напоминает AP. Собеседники агентства в Вашингтоне отмечают, что Уиткофф прибыл в Москву «для деликатного взаимодействия».

«Уиткофф, которому в субботу исполняется 68 лет, находится на переднем крае сложных переговоров по Газе и Украине с позиции, которая не требовала утверждения Сенатом», — отмечает агентство.

«Общее мнение таково, что 30-дневное прекращение огня, согласованное на этой неделе между переговорщиками США и Украины, одним махом возложило бремя на президента России Владимира Путина, чтобы показать, что он действительно хочет положить конец ***** [военному конфликту]. Я подозреваю, что это неверно. Это США придется сделать трудный выбор», — считает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, в Москве говорят о «небезусловном и не немедленном» прекращении огня. При этом президент России отметил, что Россия «благодарна» Дональду Трампу за его интерес к урегулированию.

«Очевидно, Путин заметил, что выражение благодарности действительно важно для новой администрации», — отмечает колумнист.

«Это могло быть немного проще месяц назад. <…> Сегодня ситуация совершенно иная. Решение Трампа отрезать Украину от всей американской военной помощи, разведки и даже коммерческих спутниковых снимков позволило Путину, наконец, надеть хаки и поздравить свои войска в Курской области России. Ослепив украинские войска, его люди — после семи месяцев попыток — прорвались», — пишет Bloomberg.

«По правде говоря, видя, что поддержка Запада в обороне Украины начинает рушиться спустя три года, Путину было бы глупо не выжать из Вашингтона и Киева все, что он может, даже в обмен на кратковременное прекращение огня. Более важный вопрос заключается в том, что Трамп сделает дальше. Согласится ли он пересмотреть условия прекращения огня и, таким образом, снова разыграть украинские карты до начала каких-либо настоящих переговоров? Или он откажется быть использованным таким образом и усилит санкции против России, как он угрожал? Возможно, но это всегда медленное решение, а этот президент любит мгновенные результаты», — констатирует обозреватель.

Он видит три наиболее вероятных сценария.

Первый: «Мы можем обнаружить, что Путин действительно боится Трампа, и поэтому он не только соглашается на безусловное прекращение огня, но и после этого ведет переговоры о добросовестном мире с Украиной. Позиция России за последние недели настолько укрепилась, что у Кремля было бы мало причин для компромисса, кроме страха перед ответными мерами США. Но это, мягко говоря, кажется пустым звуком».

Второй: «Трамп будет вести себя с Россией так же жестко, как и с Украиной, пытаясь надавить на Путина, чтобы добиться безусловного перемирия. Это показало бы, что президент США — непреклонный переговорщик, каким он себя так часто называет».

Более правдоподобно, уточняет Марк Чемпион, что «Трамп вступит в переговоры с Путиным по поводу своих условий и вернется с некоторыми или всеми из них в Киев, возможно, снова выставив Зеленского поджигателем и главным препятствием к миру в попытке запугать его и заставить принять неприемлемое». Вместе с тем «у Путина были бы все стимулы затянуть переговоры и наблюдать, как отношения США и Украины снова рушатся, все время выражая свою благодарность и приказывая своим войскам продвигаться вперед».

«Путин может в какой-то момент посчитать, что лучше всего дать Трампу 30-дневное прекращение огня, которое ему нужно, чтобы доказать, что он все еще владеет «искусством сделки» <…>. Но что общего у этого и других сценариев, так это то, что важные решения быстро возвращаются в Белый дом, где терпение и стратегия в дефиците», — заключает обозреватель Bloomberg.