Оппозиционным силам, которые противостоят президенту Сирии Башару Асаду, удалось занять большую часть Алеппо — второго по размеру города страны. Самые ожесточенные с 2020 года бои сейчас идут в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Хама — две последние граничат с регионом Латакия, где располагается авиабаза ВКС России на аэродроме «Хмеймим». Что известно о ситуации в Сирии и что говорят эксперты о возможных сценариях — в материале RTVI.

С чего все началось

Новый виток обострения в Сирии начался 27 ноября 2024 года, когда группировки оппозиционных боевиков при ведущей роли объединения «Хайят Тахрир аш-Шам»* напали на территории в сельской местности провинций Алеппо и Идлиб, находящиеся под контролем сил правительственной Сирийской арабской армии.

По заявлениям вооруженных повстанцев, они взяли под свой контроль город Алеппо, его аэропорт и всю провинцию Идлиб. Боевики зашли в Алеппо впервые с 2016 года, когда армия Асада отбила город с помощью России, Ирана и региональных шиитских ополченцев.

Российские воздушно-космические силы помогают сирийской армии в борьбе с оппозиционными боевиками, которые наступают на севере Сирии, сообщили 1 декабря в Минобороны России. Согласно заявлению ведомства, ВКС России ударили «по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления».

Крупнейшее в Сирии военизированное образование, оппозиционное официальным властям в Дамаске и лояльное властям Турции, «Хайят Тахрир аш-Шам»* было сформировано слиянием «Фронта Ан-Нусра»* с более мелкими группировками. Своей целью они видят свержение правительства Башара Асада и создание исламистского государства суннитского толка. Ранее ХТШ* ассоциировала себя с «Аль-Каидой»*, но разорвала эти связи в 2016 году.

Переговоры возможны

Несмотря на то, что противостояние между правительственными войсками и вооруженной оппозицией сейчас находится в активной фазе, последняя заверяет, что в принципе готова к переговорам с официальным Дамаском.

«Мы не остановимся, пока режим [президент Сирии Башара Асада] не присоединится к процессу [под эгидой] ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — заявил лидер Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, выступающих против Дамаска, Хади аль-Бахра.

Накануне ночью как минимум 300 ополченцев из шиитских формирований Ирака вошли на территорию Сирии. Как пишет Al Arabiya со ссылкой на источники, они будут помогать правительственным войскам.

Москва также продолжает поддерживать Башара Асада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада и на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Главное командование Сирии днем 2 декабря сообщило, что вооруженные силы страны совместно с ВКС России за несколько часов «ликвидировали более 400 террористов, среди них иностранцы».

Тем не менее, разговоры о мирном урегулировании уже начались. Как сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в Анкаре надеются, что Россия, Иран и Турция в ближайшее время проведут встречу в астанинском формате. Дипломат добавил, что уже обсуждал это с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Однако процесс урегулирования может затянуться, причем не только из-за накалившейся обстановки в самой Сирии. Глава иранской дипломатии Аббас Арагчи после переговоров с Фиданом заявил, что у Тегерана и Анкары есть разногласия на этот счет.

«Противоречия в точках зрения, конечно, присутствуют, но есть и общие взгляды. Важно то, что мы всегда обсуждали разногласия и сейчас договорились больше разговаривать, чтобы конструктивно сотрудничать для установления стабильности в регионе», — рассказал глава МИД Ирана на пресс-конференции.

«Потеря Алеппо болезненна»

Наступление боевиков на севере Сирии стало неожиданностью для Дамаска — хотя предупреждения из Москвы о том, что ситуация обострится, все-таки были, причем неоднократно, отметила в беседе с RTVI политолог, востоковед Елена Супонина.

По ее мнению, неожиданностью для многих стало и быстрое отступление правительственной армии, к чему привела заблаговременная подготовка боевиков к атаке и быстрота их продвижения. Тем не менее, правительственные войска «пришли в себя после первого шока», остановили наступление боевиков и будут сдерживать его и дальше, полагает политолог.

По прогнозам Елены Супониной, в ближайшее время армии Башара Асада будет проще вернуть контроль над населенными пунктами в провинции Хама и, возможно, отдельными деревнями на юге провинции Идлиб.

«Но возвращение города Алеппо — не такая уж простая задача. Его потеря болезненна, и на возвращение потребуется время», — подчеркнула эксперт.

По мнению Супониной, правительственная армия должна сама справиться с ситуацией на севере Сирии — при достаточном уровне помощи со стороны России и Ирана. Причин для того, чтобы резко увеличивать объем военной помощи Дамаску со стороны Москвы, сейчас нет, считает востоковед.

«Помощь должна продолжаться в тех объемах, в которых была, с интенсификацией, может быть, воздушной и разведывательно-информационной поддержки», — сказала Супонина.

Вместе с тем собеседница RTVI отметила, что Москва делает ставку и на дипломатические усилия. Она напомнила, что Россия проводит политические консультации по ситуации в Сирии с Турцией и Ираном.

«Без политических договоренностей купировать эту ситуацию будет очень сложно», — отметила эксперт.

«Интересно время обострения ситуации»

Чтобы до конца разобраться, что именно происходит на севере Сирии, нужно время «понаблюдать за ситуацией», считает востоковед Юлия Рокнифард.

«Очень интересно время обострения ситуации. Во-первых, все это происходит в момент, когда основные союзники Башара Асада вовлечены в другие конфликты — Россия в Украине, а Иран и „Хезболла“ — в ситуацию в Газе и в Ливане. То есть для основных сил, поддерживающих сирийское правительство, это наступление стало неожиданностью, потому что фокус их внимания был смещен на другие театры действий», — отметила Рокнифард в беседе с RTVI.

По мнению востоковеда, «также очевидно, что подготовка такой операции началась не вчера».

«Это позволяет предположить разные варианты, кто из международных акторов направлял усилия на поддержку повстанцев. Тут ситуация многоходовая, потому что силы сирийской оппозиции далеко не всегда действуют единым фронтом и поддерживаются разными внешними игроками с разными интересами в сирийской гражданской войне», — считает Рокнифард.

Так, «преимущественно курдские Сирийские демократические силы на северо-востоке Сирии поддерживаются США, а Сирийская национальная армия на севере — Турцией».

«Ситуация может стать немного яснее, когда будет возможность посмотреть на вооружение, используемое ХТШ* — понятно, что наступление долго готовилось, и в бой они идут не с копьями и пращой», — отметила востоковед.

По мнению собеседницы RTVI, давать какой-либо прогноз по ситуации в Сирии сейчас рано. На более ранних этапах войны повстанцы испытывали «сложности с консолидацией в целях противостояния Асаду единым фронтом». И не очевидно, что другие группировки — например, курдские — захотят примкнуть к наступлению оппозиции на севере страны.

Кроме того, эксперт допустила, что, несмотря на успешное продвижение повстанцев, «удержать контроль над столь большими территориями» они не смогут.

«Отдавать выход на Ближний Восток в Москве не захотят. Тем более в России уже заявили о продолжающейся поддержке Башара Асада. Тут, скорее, вопрос технической возможности, а не политического решения. Для Москвы такое развитие событий совсем не вовремя», — отметила востоковед.

При этом выгоду от продвижения боевиков может получить Турция, которая снова «неизбежно станет стороной переговоров по урегулированию в Сирии», предположила собеседница RTVI.

«Можно рискнуть предположить, что с помощью российского вмешательства и при поддержке Ирана повстанцев вновь отбросят назад, но непонятно, кто сейчас будет готов посвятить время и приложить усилия к политическому урегулированию», — заключила Рокнифард.

* Организация признана в России террористической и запрещена