27 июня в Брюсселе стартует двухдневный саммит стран Евросоюза. В отличие от последних встреч, на этот раз лидерам предстоит не только обсудить поддержку Украины и политическую ситуацию, но и согласовать высшие должности. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на своем посту еще на пять лет, а вот новым шефом европейской дипломатии, вероятно, станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Также на саммит собирается приехать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы подписать соглашение о безопасности между Киевом и Брюсселем.

Урсула на второй срок

После выборов в Европарламент для Брюсселя наступил следующий важный этап — саммит Евросоюза, на котором главы государств и правительств 27 стран обсудят самые актуальные вопросы. На повестке — не только дальнейшая помощь Украине, но и назначения на высшие посты в ЕС.

Еще до евровыборов 6-9 июня в СМИ начали активно обсуждать возможных кандидатов на смену Урсуле фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, хотя сама она собиралась остаться на второй срок. Сообщалось, что для нее может стать проблемой попытка сблизиться с премьер-министром Джорджей Мелони и ее правой партией «Браться Италии». К тому же в масс-медиа появлялись статьи о том, что председатель Евросовета Шарль Мишель «хотел отомстить» фон дер Ляйен из давней неприязни, помешав ей переизбраться.

И действительно, первая попытка договориться по ключевым должностям в Евросоюзе провалилась 17 июня, когда лидеры стран-членов ЕС собирались в Брюсселе, чтобы согласовать новые назначения. Однако 25 июня Politico и несколько других изданий со ссылкой на источники сообщили, что Урсула фон дер Ляйен все-таки останется председателем Еврокомиссии еще на пять лет.

В переговорах участвовали представители шести стран — премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава польского правительства Дональд Туск, испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Кстати, последнего 26 июня утвердили на пост генсека НАТО послы 32 стран Североатлантического альянса.

Эстонка на смену испанцу?

Кроме переназначения фон дер Ляйен переговорщики согласились и с тем, что пост главы Евросовета должен занять экс-премьер Португалии Антониу Кошта (сейчас это Шарль Мишель), а должность главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля — нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Эти три кандидатуры и представят лидерам стран ЕС на предстоящем саммите.

Впрочем, сама Каллас пока что не спешит радоваться перспективе занять новую должность и переехать в Брюссель из Таллина.

«Прежде всего, давайте уясним, что в четверг мы не узнаем, кто будет следующим верховным представителем Европейского союза. Но, может быть, станет ясно, кто будет кандидатом на эту должность. <…> И даже если там будет мое имя, это не значит, что я получу эту должность», — заявила Каллас.

Как напомнила премьер-министр Эстонии, первым делом пройдет голосование по кандидатуре главы Еврокомиссии — оно ожидается в середине июля. К тому же, ее должно поддержать большинство в Европейском парламенте.

«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», — дипломатично добавила политик.

Формально глава ЕК назначается Советом Евросоюза (Consilium, туда входят по одному министру от каждой из 27 стран), однако на практике этим занимается Европейский совет (European Council), состоящий из глав государств-членов ЕС. Кандидатура должна быть одобрена квалифицированным большинством и учитывать результаты последних выборов в Европарламент. После этого предложенная кандидатура попадает на рассмотрение в Европарламент, который может либо поддержать политика большинством голосов, либо наложить вето на кандидатуру. Если все проходит хорошо, то избранный председатель вместе с Советом ЕС формирует состав Еврокомиссии — они выбирают будущих еврокомиссаров, которых также должен одобрить Европарламент. Обычно в состав Еврокомиссии входят бывшие главы национальных правительств или министры.

Активы, санкции, Украина

Второй срок Урсулы фон дер Ляйен — это далеко не все, что будут обсуждать на саммите. С начала вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 года Евросоюз в целом и отельные страны, в частности, продолжают оказывать финансовую и военную помощь Киеву.

24 июня страны ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов. Жозеп Боррель заявил, что €1,4 млрд будут перечислены Киеву через «Фонд помощи Украине» уже в начале июля, а еще €1 млрд — до конца года. Как пишет Politico, на этот раз деньги будут использоваться для прямых закупок, к примеру, боеприпасов и систем ПВО.

Кроме того, в преддверии саммита Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новые ограничения направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, а также они «еще больше затруднят обход санкций Евросоюза». «Под раздачу» попали, в частности, транзит сжиженного природного газа через европейские порты и Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT, который разработал Центробанк. Всего в 14-ом пакете оказались 116 физических и юридических лиц.

Ожидается, что 27 июня саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский. По словам европейских дипломатических источников, его присутствие связано с официальным началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также «с несколькими европейскими инициативами» по ней. Предполагается, что на этой встрече должно быть подписано соглашение по безопасности между Киевом и Брюсселем. О том, что Украина и Евросоюз закончили работу над текстом документа, 19 июня официально сообщили в офисе Зеленского.

Что еще будут обсуждать на саммите

Помимо новых назначений и поддержки Украины лидеры стран Евросоюза обсудят стратегическую повестку ЕС на 2024-2029 годы, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

«ЕС твердо намерен работать с партнерами, чтобы без промедления положить конец кризису в секторе Газа и избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе, а также достичь прочного и устойчивого мира, основанного на принципе двух государств (Израиля и Палестины. — Прим. RTVI)», — говорится на сайте Евросовета.

Также на повестке — вопросы повышения обороноспособности и потенциала Евросоюза. В этом контексте лидеры обсудят варианты «мобилизации общего финансирования европейской оборонной промышленности».

Главы государств и правительств ЕС не обойдут стороной и ситуацию в Грузии, учитывая, что в мае парламент республики принял закон об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»), перспективы вступления в Евросоюз Молдавии (с ней тоже стартовали официальные переговоры), миграцию и «гибридные угрозы» против европейских стран и их партнеров.