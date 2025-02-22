Новинки кинопроката, выставки современного искусства, детский анимационный фильм и международная выставка дизайна. Куда сходить в Москве на выходных с 21 по 23 февраля — в материале RTVI.

ARTDOM

До 22 февраля в выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходит Международная выставка дизайна ARTDOM. На площади 32 000 квадратных метров представлены интерьерные решения более чем 400 ведущих российских и европейских брендов.

Также до 23 февраля проходит Design and Art Days, организованная в рамках выставки ARTDOM. В программе — кинопоказы, лекции и вечеринки. В кинотеатре «Художественный» показывают итальянское кино, например, можно успеть увидеть «Брак по-итальянски» и «Великую красоту». В универмаге «Цветной» февраля представлена инсталляция «Структура — язык сознания». А в галерее «Сабстанция» 23 февраля состоится экскурсия по выставке «Грани восприятия» с cocktail party. 22 февраля в шоуруме «Мария» пройдет иммерсивный спектакль «Три сестры». Школа Masters 22 и 23 февраля проведет лекции о русском и французском стилях в интерьере.

«Все, что нам кажется светом»

В российский кинопрокат вышел фильм «Все, что нам кажется светом», получивший гран-при жюри Каннского кинофестиваля и номинированный на ряд престижных премий, включая BAFTA и «Золотой глобус». Режиссер Паял Кападия попыталась передать в своем фильме будни обычных жительниц большого города, рассказать об их мыслях и переживаниях, а также о поговорить о важности поддержки и женской дружбы.

Фильм рассказывает истории трех подруг, живущих в Мумбаи, которые работают медсестрами в местной больнице. Ану еще совсем юна, только переехала от родителей в большой город, впервые влюбилась и совсем не хочет выходить замуж за кого-либо из тех, кого ей подобрали родители. Прабху выдали замуж еще лет десять назад, но она совсем не видела своего мужа — он уехал в Германию и даже не звонит. А муж Парвати давно умер, сама она не хочет жить с детьми и внуками, но застройщик ее выселяет, поэтому она планирует вернуться в родную деревню.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Прошлого голоски»

До 31 марта в галерее М2 можно увидеть выставку «Прошлого голоски», исследующую влияние древнего мышления на современную жизнь человека. Экспозиция объединяет работы Евгения Антуфьева и других художников, отражающих связь с прошлым в своем творчестве. Выставка предлагает сопоставить мистическое и научное восприятие, чтобы лучше понять себя.

«Зеркало дней»

Postrigay Gallery открыла персональную выставку Надежды Ягофаровой «Зеркало дней», объединяющую натюрморты и объекты, созданные с 2020 года. Выставка, куратором которой является Мария Жучкова, предлагает зрителю по-новому взглянуть на простые вещи, обнаружив в них неожиданную красоту через игру цвета, света и формы. Работы художницы, в которых часто присутствуют антикварные предметы, создают атмосферу соединения прошлого и настоящего.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. Экспозиция представит работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой»

В Паркинг Галерее «Зарядья» открылась выставка к 95-летию Ильи Глазунова. Экспозиция, в создании которой приняли участие 25 музеев России, иллюстрирует две эпохи здания: от рисовального класса Московского художественного общества до Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной Ильей Глазуновым.

«Баг Бой — супергерой джунглей»

В российском прокате — семейный анимационный фильм «Баг Бой — супергерой джунглей». В центре сюжета маленький мальчик Моусен, который мечтает стать супергероем. Во время семейного пикника недалеко от леса Моусен встречает тигра по имени Тигруля, сбежавшего от браконьеров, и узнает, что этот вид кошачьих находится под угрозой исчезновения. Тогда мальчик обещает спасти животное и увозит его с собой в город. Но теперь Моусену нужно придумать, как доставить Тигрулю в родной лес и защитить других тигров от охотников.

«О, Канада»

В российский прокат вышел фильм Пола Шредера «О, Канада», основанный на романе Рассела Бэнкса «Предрешенный». Фильм повествует о Леонарде Файфе, прославленном документалисте, который решает на закате жизни признаться в том, кто он на самом деле. К нему приезжают его бывшие ученики, чтобы взять у Файфа интервью, поговорить о его идеалах, о творчестве. Однако режиссер понимает, что пора ему рассказать, как он обходился с близкими, обманывал, воровал, предавал и никогда не брал ответственность за свои поступки.

Главные роли в картине сыграли Ричард Гир, Ума Турман и Джейкоб Элорди. Специальный показ фильма пройдет в Москве 22 февраля в «Зотов. Кино».

«Вопль»

Хоррор «Вопль» режиссёра Педро Мартина Калеро продолжает идти в российском прокате. В главных ролях: Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла и Хосе Луис Феррера. Картина вошла в ТОП-50 лучших хорроров года по версии Letterboxd.

Фильм разбит на две основные сюжетные линии, которые следуют друг за другом в обратном хронологическом порядке. Сначала мы узнаем историю студентки Андреа, которая недавно узнала, что она приемная и родилась в Аргентине, а ее биологическая мать-француженка по имени Мари погибла месяц назад при странных обстоятельствах. Вторая история разворачивается в Ла-Пласе в девяностые. Камилла — студентка режиссерского факультета, которая снимает фильм о девушке Мари, и на монтаже замечает, что на всех кадрах ее героиню преследует загадочная сущность.

«Зотов. Кино»

До 27 февраля в «Зотов. Кино» проходит серия специальных показов «Страна. DOC». В программе — пять документальных фильмов, снятых в разных жанрах и стилях (путешествие, драма, наблюдение, эксперимент, антропология), дающих представление о развитии документального в России: «У ветра нет хвоста», «Гнездо из бумаги», «Можно я не буду умирать?», «Последний материк» и «Против ветра

Dunce cup

В пространстве Gallery_Gallery проходит выставка молодых современных художников. Выставка «Dunce Cup» посвящена критическому осмыслению отношений между учителем и учеником в искусстве, где преемственность может стать как источником вдохновения, так и ловушкой подражания.

Куратором проекта выступил художник и преподаватель Илья Качаев. Среди участников выставки — Скрытое представление, Виктория Чичерина, Виктория Командина, Саша Калугина, Анна Сави, Анастасия Вострецова, Лиза Бородина, @tanyanerada