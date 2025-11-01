Выставка-размышление о творческом наследии на «Винзаводе», киноцикл о культовых дизайнерах на «Хлебозаводе», разговоры о русском рэпе и масштабная книжная ярмарка в «ГЭС-2». Куда сходить в Москве на праздничных выходных с 1 по 4 ноября — рассказываем в материале RTVI.

«Выходя за рамки: Маржела, Вествуд, Ньютон»

Городское пространство «Хлебозавод» совместно с кинокомпанией «Пионер» представляет киноцикл «Выходя за рамки: Маржела, Вествуд, Ньютон». Серия показов документальных фильмов, посвящённых культовым дизайнерам и фотографам, пройдёт 28 октября и 4 ноября в Котельной «Хлебозавода».

4 ноября в пространстве «Котельная» состоится специальный показ документального фильма «Маржела: своими словами» — глубокий взгляд на жизнь и творчество Мартина Маржелы, одного из самых влиятельных и радикальных дизайнеров современности, известного своей анонимностью и отказом показывать публике собственное лицо.

«Это было со мной»

Центр современного искусства «Винзавод» представил новую выставку «Это было со мной» в рамках стратегического направления «НИИ Архив». Куратором проекта выступил Виктор Мизиано. Выставка проходит в залах Цеха Белого и Цеха Красного.

Экспозиция объединяет работы десять художников, чьё творчество тесно связано с «Винзаводом»: Дмитрия Гутова, Яна Гинзбурга, Ирину Корину, Владимира Логутова, Сергея Сапожникова, Евгения Гранильщикова, Александру Сухареву, Диму Филиппова, Ивана Новикова и Петра Белого. В рамках проекта художники представят ретроспективный взгляд на свои предыдущие работы и создадут новые произведения, вступив в диалог с собственным творческим наследием и архитектурным пространством «Винзавода».

Среди новых работ — масштабное произведение Дмитрия Гутова с фрагментом картины Караваджо, серия черно-белых фотографий Сергея Сапожникова, запечатлевших виды «Винзавода», аудиоинсталляция Димы Филиппова и проект Петра Белого «Пауза» с пилами, застывшими в пространстве.

«Беседы о русском рэпе»

С 25 октября по 8 ноября в Москве проходит Первый фестиваль музыкальной критики «Беседы о русском рэпе». Мероприятие, ориентированное на лиц старше 18 лет, призвано собрать ведущих музыкальных журналистов и критиков для обсуждения пути русского рэпа от маргинальной субкультуры до одного из ключевых культурных явлений XXI века.

Основная цель фестиваля — продемонстрировать разнообразие современной музыкальной критики. Программа включает не только традиционные выступления и лекции, но и публичные интервью и стендап-выступления. Ключевым событием станут дебаты о главном рэп-альбоме двадцатых годов. Среди спикеров и участников фестиваля — известные журналисты, редакторы и критики, такие как Даниил Бельцов, Полина Другомилова, Олег Кармунин, Василий Конад, Гриша Минаев, Андрей Никитин, Даня Порнорэп, Николай Редькин, Аркадий Романов, Антон Савенко, Илья Скиллз.

Cube.Moscow

В московском арт-пространстве Cube.Moscow проходит масштабная выставочная программа, включающая 14 новых экспозиций современного искусства. Большинство проектов можно будет увидеть до 7 декабря. Центральным событием стала ретроспективная выставка Валерия Чтака «Это не все, но многое», организованная галереей Syntax под кураторством Эльвиры Тарноградской и Ирины Горловой. В экспозиции представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Особый интерес представляет последняя работа Чтака, созданная за месяц до его смерти, а также ранние произведения на гофрокартоне и реконструкция его первой тотальной инсталляции «Слоизм» 2007 года.

Второй проект галереи Syntax — персональная выставка Петра Быстрова «От библиофилии — к эрготомании, и обратно». Художник представит работы в уникальной технике «скобогравюры» на дереве, используя скрепки, проволоку, гайки и другие промышленные материалы для создания портретов и мифологических сцен. Помимо этого, в программу вошли выставки других галерей, включая 11.12 Gallery и фонд «Точка зрения», которые представят проекты российских и зарубежных художников в различных медиа — от живописи и скульптуры до цифрового искусства и инсталляций.

«Образ Москвы в русском искусстве»

На территории ВДНХ) проходит экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве», представившая 115 выдающихся произведений из коллекции Государственного Русского музея. Как сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, подготовке к выставке предшествовала тщательная и всесторонняя работа. «Мы очень бережно готовились к отправке произведений: проверяли состояние каждого полотна, создавали индивидуальные условия для транспортировки, подбирали упаковку, чтобы исключить даже малейший риск. Это огромная работа, в которой участвует вся команда музея — хранители, реставраторы и научные сотрудники», — подчеркнула Манилова.

Особое внимание уделяется тому, что многие из представленных произведений редко покидают Санкт-Петербург, делая это лишь в исключительных случаях в силу их высокой культурной и исторической ценности. Среди экспонатов — редчайшие иконы работы Андрея Рублёва и Дионисия, а также признанные шедевры русской живописи таких мастеров, как Илья Репин, Михаил Нестеров, Василий Суриков и Валентин Серов.

«Коперник»

4 ноября Московский планетарий представит публике «Коперник» — научный полнокупольный мультимедийный спектакль, посвящённый великому астроному Николаю Копернику. Эта театральная постановка, сочетающая науку и искусство, приурочена к 96-летию Московского планетария.

Спектакль основан на пьесе известного драматурга Анастасии Букреевой, повествование которой ведёт ученик Коперника, Ретик. Это яркая история о выборе, смелости и преданности своему призванию, отражающая общечеловеческие темы верности научным убеждениям. «Коперник» стремится к диалогу с современным зрителем на языке искусства и технологий.

Сценография реализована на одном из самых больших экранов-куполов Европы. В постановке задействованы живой план на сцене, мультимедийный видео-арт и оптическая проекция звёздного неба, создающие эффект полного погружения. Спектакль отличается объёмным саунд-дизайном, цифровыми эффектами и захватывающей драматургией. Купол здесь выступает не просто фоном, а полноценным участником действия, а уникальный оптоволоконный проектор «Универсариум М9» становится «необычным актёром».

Книжный фестиваль «ГЭС-2»

С 1 по 3 ноября в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве состоится первый книжный фестиваль, посвящённый книге как поводу для диалога между различными сообществами. Тема фестиваля — «понимание» — отражает готовность принять точку зрения другого и расширить собственный взгляд на мир.

В программу фестиваля войдут чтения современной прозы и поэзии, дискуссии писателей и телеграм-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей и презентации работ молодых иллюстраторов. В течение всех трёх дней на Парковке «ГЭС-2» будет работать книжная ярмарка с участием более 100 издательств, где книги можно будет приобрести без наценки. Также запланирована деловая программа для профессионалов книжной индустрии.

Среди участников фестиваля — писатели Яна Вагнер, Алла Горбунова, Александра Маринина, Алексей Сальников, поэт Ольга Седакова, лингвист Максим Кронгауз, журналисты Ева Меркачёва и Юрий Сапрыкин, музыкант Олег Нестеров, актёр Григорий Перель и другие известные представители культуры и искусства.

«Феномен Пруста»

В пространстве Press Concept проходит групповая выставка «Феномен Пруста», организованная Geolina Art Gallery. Экспозиция посвящена исследованию связи между запахом, памятью и искусством. Название проекта отсылает к знаменитому эпизоду из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», где вкус печенья мадлен пробуждает в герое яркие воспоминания прошлого. Шесть художников — Анна Дерябова, Регина Рзаева, Дмитрий Закунов, Лейла Мурад, Кристина Павлова и Ксения Гранж — представят работы в различных медиа: живопись, графика, текстиль и керамика.

Особенностью выставки стало сочетание визуального искусства и парфюмерии: некоторые работы сопровождаются ароматами от Press Gurwitz Perfumerie, в то время как другие существуют исключительно в визуальной форме. Такой подход позволяет зрителю по-разному воспринимать произведения — через непосредственное чувственное восприятие, ассоциации и личный опыт.

«Светлая оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставка «Светлая оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представляет работы выдающихся художников, инженеров и учёных Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозенов. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.

«Песочный человек»

В российском прокате продолжает идти хоррор «Песочный человек». Картина, основанная на графическом романе Элисы Виктории, представляет собой свежее прочтение фольклорного образа. Режиссером выступил Колин Тилли, известный по работе над музыкальными клипами для Кендрика Ламара, Рианны, Джастина Бибера и других мировых звезд. Проект создан при участии продюсеров оскароносного фильма «Всё и везде и сразу».

Сюжет фильма разворачивается вокруг Анны, которая после смерти родителей переезжает из Нью-Йорка в маленький городок во Флориде. Столкнувшись с трудностями адаптации и местными секретами, она узнает о легенде о Песочном человеке — мистическом существе, являющемся во снах, чтобы наказывать людей за дурные поступки. Единственный шанс на спасение — суметь пережить смертельные ловушки, расставленные повелителем кошмаров.

«Резонанс»

В подмосковном наукограде Черноголовка до 4 ноября проходит выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало». Это первая резиденция в России на стыке искусства и науки, предоставившая художникам возможность не только изучить научный контекст города, но и непосредственно исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях.

Выставка объединяет работы четырех художников: Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Экспозиция разместится в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Художники обратились к теме резонанса, рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.

«Между конкретным и беспредельным»

До 14 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке проходит масштабная ретроспективная выставка «Между конкретным и беспредельным», посвященная творчеству одного из ведущих представителей отечественного фото- и гиперреализма Евгения Гороховского. Проект организован ММОМА совместно с галереей pop/off/art и объединил более 70 произведений художника из 15 музейных и частных собраний, включая Государственную Третьяковскую галерею, Новый музей Аслана Чехоева и Музей В. И. Даля.

Евгений Гороховский занимает особое место в российском современном искусстве, создавая работы на границе фотографии и живописи. Унаследовав интерес к фотографическому изображению от своего отца — выдающегося мастера неофициального искусства Эдуарда Гороховского, — художник разработал уникальный творческий метод. Для Гороховского фотография становилась не конечным результатом, а отправной точкой для глубоких философских размышлений о границах видимого. Отталкиваясь от конкретного снимка, он создавал сложные многомерные композиции, где документальная точность сочеталась с орнаментальными мотивами, философскими аллюзиями и отсылками к истории искусства.