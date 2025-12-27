Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина. Как следует из сообщения ведомства, помимо возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), комику предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

Поводом для дела в отношении Останина стали два его публичных выступления, записи которых были опубликованы в интернете. Первое состоялось 7 марта в Москве. В ходе него, говорится в сообщении прокуратуры, комик, «выражая явное неуважение к обществу», допустил высказывания, оскорбляющие чувства верующих.

Второе выступление Останина, которое упоминается в деле, прошло 15 марта. Во время него комик высказывал «враждебные комментарии» в отношении людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, имея к ним «негативное отношение», сказано в пресс-релизе прокуратуры.

Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

Суд арестовал Останина в марте 2025 года. Перед этим его задержали на российско-белорусской границе. Изначально в деле была только одна статья — о возбуждении ненависти либо вражды. Прокуратура выступала против ареста комика, посчитав заключение под стражу избыточной и «неоправданно жесткой» мерой.

Дело в отношении Останина возбудили после того, как в интернете распространилось видео его выступления, в ходе которого он рассказал про человека без ног, который «подорвался на мине». С призывом организовать уголовное преследование комика к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову обратилась организация «Зов Народа».

После задержания Останина СК сообщал, что в его деле идет речь о «негативных и оскорбительных» высказываниях в адрес участника военной операции на Украине. Сам Останин говорил, что рассказывал не об участнике СВО, а о «попрошайке в метро». СК также опубликовал видео, на котором комик приносит извинения за свое выступление и заявляет, что у него не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или призывать ко вражде.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на обращении адвоката Останина сообщала, что во время задержания его избили белорусские силовики, применив электрошокер и дубинки. В результате у него были повреждены легкие и сломан позвонок.

В июне Росфинмониторинг внес Останина в перечень террористов и экстремистов.