Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал поднять возрастной ценз для продажи алкоголя в стране до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава Роспотребнадзора напомнил, что паспорт в России выдается с 14 лет, совершеннолетие наступает в 18 лет, но при этом «физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год» и только тогда может считаться «полностью взрослым».

«Поэтому давайте возраст людей, которым можно продавать алкоголь, доведем до 21 года», — призвал он.

Онищенко отметил, что противники повышения возраста, с которого разрешается продажа алкоголя, в большинстве случаев ссылаются на призыв в армию с 18 лет.

«Как же так, в армию призываем, а водку пить не разрешаем. Да, не разрешаем», — заявил академик.

В пример он привел Соединенные Штаты, где алкоголь разрешено продавать только лицам, достигшим 21-летнего возраста. «Несмотря на то, что они в армии служат, бизнесом занимаются и детей рожают», — добавил Онищенко.

Минздрав России еще в 2024 году подтверждал, что разрабатывает законопроект о повышении допустимого возраста для продажи алкогольной продукции до 21 года. Так ведомство ответило на запрос депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева. Информация об обсуждении этой меры в рамках более общей антиалкогольной концепции поступала и по итогам 2022 года, но никакой конкретики так и не появилось.

«У нас на 146 миллионов населения потребление составляет 19 миллиардов литров спиртных напитков в год. Мы обязаны сокращать его, потому что есть международные стандарты», — заявлял Хамзаев в прошлогоднем интервью RTVI.

В начале 2025 года с призывом поднять возрастной ценз покупки спиртного выступал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, эта мера позволит повысить эффективность борьбы с подростковой преступностью.

Пока ужесточение правил продажи алкоголя происходит на уровне отдельных субъектов федерации. Наиболее радикальные меры приняты в Вологодской области; недавно о «закручивании гаек» объявили дальневосточные регионы.