Утром 25 ноября в пригороде Парижа французские правоохранительные органы задержали четвертого подозреваемого в ограблении музея Лувр. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации газеты, операцию по задержанию мужчины провели следователи специализированного отдела по борьбе с бандитизмом, входящего в структуру Департамента уголовных расследований национальной полиции Франции. Кроме того, были задержаны еще три человека из его окружения.

Ограбление, которое эксперты уже назвали одним из самых дерзких в XXI веке, произошло 19 октября. Группа из четырех преступников, продемонстрировавшая высочайший уровень подготовки и координации, сумела всего за семь минут похитить из галереи «Аполлон» бесценные исторические драгоценности, входящие в коллекцию французской короны. Предварительная оценка стоимости похищенного составляет около 88 млн евро.

Преступники использовали тщательно продуманный план: с помощью автовышки, установленной на грузовике, двое из них получили доступ к музейным залам, после чего применили болгарки для вскрытия бронированных витрин.

Бывший начальник парижской полиции, а на тот момент министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сразу же охарактеризовал исполнителей как «очень опытных воров», отметив профессионализм исполнения.

Что было похищено из Лувра

Среди украденных артефактов особую ценность представляет сапфировый гарнитур, изначально созданный для королевы Марии-Антуанетты, который впоследствии носили супруга Наполеона I Жозефина, а затем Мария-Амалия — королева Франции в 1830—1848 годах, супруга Луи-Филиппа I.

Точный перечень похищенных предметов до сих пор уточняется, но известно, что коллекция включает уникальные ювелирные изделия, имеющие не только материальную, но и большое историко-культурное значение.

Ход расследования и новые обстоятельства

Ранее полиции уже удалось задержать троих подозреваемых по этому делу, однако впоследствии их пришлось отпустить из-за недостатка доказательств. Частичным успехом следствия стало обнаружение неподалеку от Лувра одного из похищенных предметов — поврежденной короны императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Однако основная часть драгоценностей до сих пор не найдена.

Новый виток в расследовании произошел 1 ноября, когда израильская частная охранная компания CGI Group сообщила, что с ней вышли на связь предполагаемые грабители. Преступники предложили начать переговоры о продаже похищенных ценностей через даркнет — анонимную часть интернета. Это свидетельствует о том, что злоумышленники предпринимают активные попытки монетизировать свою добычу на черном рынке.

Масштабы последствий

Счетная палата Франции предварительно оценила стоимость необходимых работ по реставрации и усилению систем безопасности Лувра в астрономическую сумму — около 1,15 млрд евро. Этот инцидент заставил пересмотреть протоколы безопасности не только в парижском музее, но и в других культурных учреждениях мирового уровня.

Задержание четвертого подозреваемого дает следствию новые возможности для выхода на остальных членов преступной группы и, возможно, возвращения утраченных национальных реликвий.