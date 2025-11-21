Росфинмониторинг 21 ноября обновил реестр террористов и экстремистов. На этот раз в него попали бизнесмен Евгений Чичваркин*, публицист Виктор Шендерович*, политик Максим Резник* и экономист Сергей Алексашенко*.

Накануне Дорогомиловская районная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* и направила в суд его дело. Ему инкриминируют публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста в соцсетях от июля 2024 года.

В отношении Чичваркина* также возбуждено дело о нарушении обязанностей иностранного агента (​​ч. 2 ст. 330.1 УК). В сентябре текущего года его заочно арестовали решением Дорогомиловского суда.

Ранее все внесенные в реестр стали фигурантами уголовного дела об организации террористического сообщества и участии в его деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и насильственном захвате власти (ст. 278 УК) из-за причастности к «Антивоенному комитету России» (АКР)** . Создатель организации Михаил Ходорковский* также был внесен в перечень террористов и экстремистов.

По данным ФСБ, АКР** является движением, которое направлено на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». Одно из обоснований, приводимых службой, — принятие членами комитета «Берлинской декларации» 30 апреля 2023 года, в которой говорится о «необходимости ликвидации действующей власти России».

Созданную же при участии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «платформу демократических сил» Ходорковский* рассматривает как альтернативу российским органам власти.

Кроме того, ФСБ утверждает, что Ходорковский* и другие члены АКР** финансируют украинские военизированные националистические подразделения и занимаются рекрутингом в этих формированиях, чтобы «задействовать в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

В ноябре в реестр террористов и экстремистов попали еще несколько фигурантов этого дела — бывший премьер России Михаил Касьянов*, журналист Кирилл Мартынов* и экономист Сергей Гуриев*. Кроме них перечень пополнили Екатерина Шульман* и предприниматели Борис Зимин* и Михаил Кокорич.

*— решением Минюста признан иностранным агентом

**— решением Генпрокуратуры признана нежелательной организацией, ее деятельность запрещена на территории России