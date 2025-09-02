Двое мужчин погибли при подрыве на минном поле рядом с селом Поповка, расположенном в Рыльском районе Курской области. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам врио главы региона, погибшие в возрасте 38 и 28 лет были мирными жителями.

«Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря», — написал он.

Хинштейн также призвал местных жителей соблюдать бдительность и напомнил, что в приграничных районах все еще есть много неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее депутат Госдумы от Курской области, первый секретарь Курского областного комитета КПРФ Николай Иванов заявил в разговоре с RTVI, что жизнь в регионе после освобождения от ВСУ стала «тяжелее, чем во время оккупации» с точки зрения военной опасности.

«Ощущение такое, что украинцы мстят нам, мирным гражданам, мстят за свое поражение в ходе курской авантюры», — сказал он

Украинские военные вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В январе 2025 года в Министерстве обороны заявили, что изначальная площадь, занятая ВСУ, составила 1268 квадратных километров.

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отчитался перед президентом о завершении операции по освобождению области от украинских войск.

Минобороны сообщало, что в сражениях, которые развернулись в приграничном регионе, принимали участие военнослужащие КНДР. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, инициатива об участии в боях исходила от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.