В Бельгии в ночь на 18 декабря было совершено ограбление музея «Последняя штаб-квартира Наполеона» в коммуне Женап. Как сообщает RTBF, неизвестные преступники проникли в здание, разбив окно, и похитили несколько ценных экспонатов.

Главной потерей стало принадлежавшее Наполеону Бонапарту кольцо из 18-каратного золота с пятью бриллиантами, обнаруженное, по преданию, 18 июня 1815 года во время бегства императора после битвы при Ватерлоо. Также была похищена коллекция золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи.

«Этот поступок глубоко огорчает нас, но он укрепляет нашу решимость защищать и делиться этим уникальным наследием с общественностью», — заявил президент провинциального колледжа Валлонского Брабанта Танги Стакенс.

Провинциальная администрация подчеркнула в своем обращении, что «историческая ценность похищенных объектов несоизмеримо выше их рыночной стоимости», призвав коллекционеров и аукционные дома к бдительности.

После двухдневного закрытия для ремонта и усиления безопасности музей возобновил свою работу. Расследованием занимается прокуратура Валлонского Брабанта.

Это происшествие вновь привлекло внимание к проблеме безопасности музеев. В середине октября в Париже произошло одно из самых дерзких ограблений XXI века: четверо преступников всего за семь минут похитили из галереи «Аполлон» драгоценности французской короны на предварительную сумму 88 млн евро.

Преступники продемонстрировали высочайший уровень подготовки: используя автовышку на грузовике, они проникли в залы, после чего болгарками вскрыли бронированные витрины. Бывший министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал их «профессионалами высочайшего класса».

Среди украденных в Париже артефактов — сапфировый гарнитур, созданный для Марии-Антуанетты и носившийся Жозефиной Богарне и королевой Марией-Амалией. Полный список утрат все еще уточняется, но эксперты единодушны: культурно-историческая значимость этих предметов неизмерима.

В конце октября полиция Франции арестовала двух подозреваемых в ограблении Лувра, еще один был отправлен под стражу в начале ноября, позднее был арестован и четвертый предполагаемый соучастник преступления.