Бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК). Ему вменили причинение вреда военному ведомству более чем в 40 млн рублей.

Следствие установило, что в 2020-2021 годах «Объединенная авиационная корпорация» заключила с Минобороны многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Контроль за их исполнением должен был осуществлять Тюрин.

В период с 2021 по 2023 год он подписал «фиктивные документы о стоимости и технических характеристиках» указанных устройств, которые не соответствовали требованиям госконтракта. В настоящее время Тюрин арестован, расследование дела продолжается.

В конце августа был арестован временно исполняющий обязанности заместитель губернатора Курской области Владимир Базаров. Его заключили под стражу на два месяца — до 25 октября — по ч. 4 ст.160 УК (растрата в особо крупном размере). Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО, было отклонено.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказывал, что следственные действия в отношении Базарова проводятся в связи с его предыдущим местом работы — постом заместителя губернатора Белгородской области по строительству.

По данным МВД России, на Базарова и его предполагаемых сообщников заведено четыре уголовных дела о хищении/растрате более 251 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждал, что речь идет о хищении 1 млрд рублей.