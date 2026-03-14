Территория Украины рассматривается Тегераном как «законная цель» из-за помощи Израилю в военных действиях против Ирана, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в субботу, 14 марта.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он на своей странице в соцсети X.

Азизи сделал соответствующее заявление на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече в Париже с Резой Пехлеви, находящимся в изгнании сыном свергнутого последнего шаха Ирана.

«Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал украинский лидер по итогам встречи в своем телеграм-канале.

Украина не сообщала о передаче дронов Израилю или сотрудничестве в сфере БПЛА с этой страной. Израильский посол в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос о том, просили ли власти еврейского государства помощи у Киева в борьбе с иранскими беспилотниками, заявил RTVI, что Израиль «способен самостоятельно защитить себя».

9 марта Зеленский сообщил The New York Times, что его страна направила дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам для защиты баз США в Иордании. По его словам, Вашингтон запросил у Киева помощь в противодействии иранским БПЛА.

Зеленский также утверждал, что более 10 европейских и ближневосточных государств обратились к Украине с просьбой «оказать поддержку в укреплении их обороноспособности». В частности, украинские эксперты по защите от иранских дронов были направлены в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, уточнил глава государства.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в интервью Fox News, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в защите от беспилотников. Он указал, что американские военные сами знают о дронах больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере. Трамп уточнил, что Киев никак не помогает Вашингтону отражать атаки БПЛА со стороны Ирана. Глава Белого дома также предположил, что президент России Владимир Путин «немного» помогает Тегерану.

Отказ Трампа от помощи Украины в защите от иранских дронов ставит «крест» на планах украинских властей использовать войну в Иране, чтобы заручиться поддержкой администрации США, пишет «Страна.ua».

14 марта экс-глава Корпуса стражей исламской революции, член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высший совещательный орган Ирана), генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Тегеран ожидает окончания войны после получения репараций со стороны США и вывода американских войск из стран Персидского залива.

«Окончание войны также в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил RTVI, что Иран вправе требовать от США репараций «за то, что те натворили на иранской земле, за то, что они убили людей». В то же время он выразил мнение, что для Трампа такое условие неприемлемо.