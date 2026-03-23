Сейчас лучший момент для покупки жилья, заявил RTVI специалист по московской и зарубежной недвижимости, глава агентства «Агентесса» Евгений Харитонов. Он также подтвердил информацию о том, что в Москве сейчас дефицит новых квартир дешевле 10 млн рублей.

«На самом деле сейчас максимально удобное время для входа в недвижку. В новостройки, вторичку, даже под ипотеку можно взять с целью через полгода, через какое-то время рефинансироваться и понизить ставку. Это нормально», — сказал он.

Эксперт отметил, что если темп снижения ключевой ставки сохранится, то вторичный рынок начнет догонять первичный, а цены заметно вырастут.

«Когда рыночная ипотека станет ближе к вменяемой — не 500 тысяч в месяц, а 150-200 — народ начнет брать под вторичку, потому что она, по факту, дешевле, чем первичка, она уже достроена. Соответственно, более свежие варианты будут дороже», — подчеркнул собеседник RTVI.

Ранее Харитонов подтвердил RTVI, что в Москве за последний год доля квартир дешевле 10 млн рублей в новостройках сократилась с 22% до 3%, а жилье в массовом сегменте подорожало более чем на 20%. По его словам, это связано с двумя причинами: семейной ипотекой, которая увеличила спрос и уходом девелоперов из комфорт-класса в более выгодные сегменты.

В феврале «Известия» сообщили, что в России резко упало число заявок на семейную ипотеку. По данным компании «Этажи», снижение по сравнению с февралем 2025 года составило 37,4%, с январем — 46,6%.

По словам замглавы ипотечного департамента компании Татьяны Решетниковой, тенденция связана с тем, что покупатели торопились оформить ипотеку до вступления в силу новых правил выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля 2026 года супруги не могут оформить кредит по отдельности — они оба должны стать созаемщиками.

Просрочка россиян по ипотечным кредитам в 2025 году увеличилась вдвое по сравнению с летом 2024-го. По оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), причиной стали высокая инфляция и массовая выдача рискованных кредитов заемщикам с низкой платежеспособностью.