Зампред Совбеза России, бывший премьер-министр и президент России Дмитрий Медведев утверждает, что предсказал конфликт вокруг Гренландии еще несколько лет назад в одном из своих «очередных абсурдных прогнозов». Этим наблюдением он поделился в телеграм-канале.

В последнем посте от 18 января Медведев перечисляет недавние события, которые, по его словам, сначала принял за «очередной абсурдный прогноз вроде тех, что готовил в 2022—2024 годах».

«Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…» — пишет он.

Среди событий, которые замглавы Совбеза РФ сравнил с «абсурдными прогнозами», — конфликт вокруг Гренландии между США и Евросоюзом.

«США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность. Наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО», — пересказал Медведев суть происходящего.

Как раз сегодня, 18 января, Евросоюз созывает в Брюсселе экстренное совещание из-за угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении некоторых стран торговые пошлины на фоне противоречий вокруг Гренландии.

Еще одним событием, которое назвал Медведев, является резолюция вице-президента Национального собрания (парламента) Франции и депутата от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте о выходе страны из НАТО. По словам политика, Париж давно подумывает покинуть альянс, но сейчас это стало особенно актуальным из-за «сознательного решения США официально вернуться к неприкрытой имперской политике».

Критики планов Трампа на Гренландию указывают на то, что в случае агрессии со стороны США будет нарушен устав НАТО. Датский премьер-министр Метте Фредериксен, в частности, заявила, что если Вашингтон решится реализовать силовой сценарий, это будет означать крах Североатлантического альянса. При этом сам Трамп считает, что НАТО должно руководить процессом присоединения Гренландии к США.

Заявления Тимошенко о «фашистском режиме» на Украине

Кроме того, Медведев упоминает слова экс-главы украинского правительства, лидера украинской партии «Батькивщина» и председателя ее фракции в Верховной раде Юлии Тимошенко о том, что «на Украине фашистский режим, а сама страна просуществует не более пяти лет».

С таким заявлением Тимошенко выступила на заседании Высшего антикоррупционного суда, который избирал ей меру пресечения в рамках уголовного дела о подкупе депутатов Верховной рады. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ведет это расследование, обнародовало записи «прослушки» переговоров лидера «Батькивщины» с другими нардепами о взятках за голосование.

Ликвидация Молдовы как государства

Следующее событие в списке, составленном Медведевым, — это выступление президента и премьер-министра Молдовы «в пользу ликвидации своей страны».

Молдавский лидер Майя Санду, принимая на днях участие в записи подкаста «The Rest Is Politics», посетовала, что «страной сложно управлять». По ее словам, было бы «проще противостоять России», если ликвидировать республику и присоединить ее к Румынии. Глава государства признала, что большинство жителей страны не поддерживают эту идею, но при этом выразила готовность проголосовать за такой сценарий будущего Молдовы.

Вслед за Санду о присоединении к Румынии заявил молдавский премьер Александр Мунтяну. Он поделился, что «как гражданин» проголосовал бы за этот вариант, но как глава правительства «обязан выполнить волю большинства граждан, которые уже трижды проголосовали за интеграцию в Европейский союз».

Рассказ Трампа о контакте с инопланетянами

Последним событием, напоминающим «абсурдный прогноз», в списке Медведева значится предполагаемое объявление Трампа о контакте с инопланетянами.

Речь идет о публикации британской газеты Daily Star, которая со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли анонсировала «самое важное заявление в истории человечества» выступление Трампа на чемпионате мира по футболу 2026 года. По словам Ли, текст речи уже написан, и речь в нем идет о «первом контакте человечества с инопланетным разумом». Режиссер отметил, что президент США сделает это заявление ровно через 79 лет после Розуэлльского инцидента.