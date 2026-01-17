Во Франции составили резолюцию, которая призывает к выходу из НАТО из-за разногласий США. Ее инициатором выступила вице-президент Национального собрания и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте, передает газета Berliner Zeitung.

Гетте утверждает, что выход страны из НАТО давно является позицией Франции, но в настоящее время этот вопрос особенно актуален из-за «сознательного решения США официально вернуться к неприкрытой имперской политике». По словам парламентария, такая позиция американских властей заявлена в новой стратегии национальной безопасности страны.

В подтверждение своей позиции Гетте привела несколько примеров, среди которых похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы аннексии Гренландии, санкции против европейских чиновников, а также «грабительские торговые соглашения», которые, как утверждается, были навязаны ЕС под давлением.

Кроме того, вице-премьер нацсобрания Франции упомянула принятое на последнем саммите НАТО обязательство увеличить траты на оборону до 5% ВВП. Гетте убеждена, что эти расходы в первую очередь пошли бы в пользу оборонной промышленности США.

По мнению Гетте, такие действия американский властей указывают на то, что они «официально освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности», фактически присваивая себе «статус вассала ЕС». Она выразила мнение, что в связи с этим необходимо «перестать рассматривать США как союзников». Как считает Гетте, в такой ситуации членство Франции в НАТО подвергает страну значительному риску стратегической перестройки и может втянуть ее в конфликты, противоречащие «интересам, принципам и международным обязательствам» страны.

Что может стать альтернативой НАТО

Выход из Североатлантического альянса позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость, благодаря чему она вновь станет «неприсоединившейся державой», уверена Гетте. Она добавила, что с помощью ядерного сдерживания страна может обеспечить самостоятельную защиту своей территории и населения.

В то же время Гетте сказала, что выход из НАТО или любого другого военного альянса не означает изоляцию. По ее мнению, это, напротив, усилит влияние Франции и укрепит миротворческую деятельность.

Анализ соотношения политических сил во Франции показывает, что такая смена курса возможна, пишет Berliner Zeitung. Среди прочего, сомнения по поводу ориентации альянса неоднократно высказывал и президент страны Эмманюэль Макрон. В частности, еще в начале своего президентского срока в 2017 году он говорил о стремлении отделить Европу от США и сделать ее «самостоятельным игроком».

В 2019-м году Макрон заявил, что происходит «смерть мозга НАТО». Тогда он выразил мнение, что альянс утратил координацию внутри союза.

В 2026-м, после того как Франция отправила 15 военнослужащих в Гренландию для проведения операции «Арктическая выносливость», Макрон отметил, что такой шаг направлен «не только на сдерживание Китая и России, но и на противодействие угрозам со стороны Вашингтона», указывает Berliner Zeitung.

Выход США из НАТО

Официальные американские лица неоднократно говорили о возможном выходе США из НАТО. К примеру, в декабре 2024 года президент страны Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из блока, если союзники не смогут поддерживать уровень взносов в организацию.

В декабре 2025 года конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси представил в Палате представителей США законопроект о выходе страны из НАТО. Сенатор от Республиканской партии Майк Ли внес аналогичный документ в верхнюю палату Конгресса.

В январе 2026-го выход США из НАТО допустил Йенс Столтенберг, занимавший пост генерального секретаря альянса с 2014 по 2024 год.

«Ничто не высечено на камне, все может измениться. Но мы можем задаться вопросом, какие действия мы можем предпринять, чтобы увеличить шансы на продолжение НАТО и трансатлантического сплочения. Поэтому за время моего пребывания на посту Генерального секретаря мы разработали так называемые стратегии без сожаления — правильные действия, независимо от того, остаются США преданным союзником НАТО или нет», — сказал он в интервью Der Spiegel.

Столтенберг уточнил, что в числе этих шагов — увеличение расходов на оборону, поддержка Украины и активное взаимодействие с США «как по вопросам, в которых мы согласны, так и по спорным вопросам».