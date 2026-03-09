Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас потребовал принять меры против выступлений в Литве артистов, которые дают концерты в России. Об этом Бенкунскас написал в своей соцсети, комментируя планы русскоязычной группы «Нэнси» выступить в столице республики 18 марта.

«Кажется, людям в здравом уме понятно — если зарабатываешь концертами в России, то в Вильнюсе, в Литве тебе нечего делать. Когда потребовалось, мы быстро поставили стену против гибридной атаки [президента Беларуси Александра] Лукашенко — может, поставим и против мягкой силы Кремля?» — написал мэр Вильнюса.

Он напомнил, что ранее предложил на законодательном уровне запретить выступления в Литве артистов, которые после начала военной операции на Украине продолжили давать концерты в России и Беларуси. Однако эта просьба, «похоже, ушла в спам», посетовал Бенкунскас.

Он сообщил, что 18 марта в Вильнюсе собирается выступить группа «Нэнси», гитарист которой выступал в России после начала СВО.

«Я не только указываю пальцем на проблему. Я еще и предлагаю, как ее решить. Но разжевать за парламент и правительство недостаточно, они хотят, чтобы за них еще и ели. Извините, господа, я не имею права менять законы за вас — надо поработать и самим», — возмутился Бенкунскас.

Он призвал начать рассмотрение предложенной поправки в весеннюю сессию сейма.

В группе «Нэнси» назвали ложным заявление мэра Вильнюса о том, что коллектив выступает в России, и потребовали извинений, передает RusDelfi. Отмечается, что к делу подключилось Министерство культуры Украины.

Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области. Самая известная песня коллектива, ставшая его визитной карточкой, — «Дым сигарет с ментолом». На странице ансамбля говорится, что он украинский, а солистом и автором указан сооснователь группы Анатолий Бондаренко. На сайте и афишах название «Нэнси» указывается на латинице — NENSI. Другой основатель «Нэнси» Андрей Костенко, который выступает с песнями группы в России, рассказывал в программе телеведущего Андрея Малахова, что Бондаренко после начала СВО остался на Украине. Украинские СМИ писали, что теперь певец работает таксистом. После того, как пользователи соцсетей начали интересоваться его отношением к военным действиям, Бондаренко заявил, что выступает «против насилия и войн», в которых «виноваты люди». В середине февраля NENSI анонсировала гастрольный тур по странам Балтии. 7 и 8 марта музыканты выступили в Лиепае и Риге. На концерте в столице Латвии «атмосфера была праздничной и волшебной», говорится в телеграм-канале группы. На 10-14 марта у NENSI запланированы концерты в Эстонии, включая Таллин. 18 марта группа планирует выступить в Вильнюсе, 19-го — в Клайпеде.

В конце февраля мэр Вильнюса предложил парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне внести изменения в закон о правовом статусе иностранцев. Согласно поправкам, основанием для отказа во въезде в Литву будет участие в публичной культурной, развлекательной, коммерческой и иной деятельности в России и Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Бенкунскас привел в пример российских рэперов Моргенштерна* и Гио Пику, которым власти Литвы запретили въезд в республику на 10 и пять лет соответственно. Мэр Вильнюса обращался с соответствующими запросами в МИД, МВД и другие структуры страны.

Бенкунскас тогда назвал «позорной» реальность, при которой ему «приходится следить» за тем, какие мероприятия проходят в городе, или получать сообщения об этом от жителей, а затем обращаться в различные министерства. Предложение мэра Вильнюса запретить российским артистам въезд в Литву поддержала министр культуры республики Вайда Алекнавичене.

В 2021 году Литва запретила въезд народному артисту России Филиппу Киркорову из-за его позиции по поводу принадлежности Крыма. В январе 2022 года, за месяц до начала военной операции на Украине, Литва включила в черный список заслуженную артистку России Наташу Королеву и рэпера Хабиба. Поводом послужили концерты этих исполнителей в Крыму.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов