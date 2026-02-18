Россия планирует добиваться от Североатлантического альянса, чтобы он «на бумаге» закрепил обещание не расширяться на восток, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Бельгии. Также Москва намерена добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда НАТО пришел к соглашению о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.

По словам источника, юридическое закрепление требует, потому что все данные самими же членами альянса в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент «забыты и проигнорированы».

Кроме того, в посольстве отметили, что еще при объединении Германии лидеры стран НАТО обещали руководству СССР, что планов по продвижению альянса на восток у организации нет.

«Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах соответствующих государств, но на Западе они намеренно не публикуются,» — пояснили в диппредставительстве.

«Известия» напомнили, что Россия рассматривает любое расширение альянса на восток, какие бы бывшие республики СССР оно ни затрагивало, как угрозу жизненно важным интересам в области национальной безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, альянс стремится к расширению, несмотря на взятые в рамках ОБСЕ обязательства не укреплять собственную безопасность за чужой счет.

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян считает, что Москва обеспокоена тем, что расширение в перспективе может коснуться не только Украины и той же Молдавии, но и стран Закавказья, где за последние годы усилилась роль Турции.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может забыть» о членстве в НАТО. По словам американского лидера, обсуждение вступления страны в альянс стало одной из причин российско-украинского конфликта, и если бы Киев не поднимал этот вопрос, боевые действия не начались бы.

В мае спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью ABC News говорил, что США считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО на восток. По его словам, Вашингтон не хотел бы видеть Украину членом альянса.

Келлог напомнил, что для принятия нового члена в Североатлантический альянс необходимо одобрение всех 32 стран — участниц. Вместе с тем, по словам спецпредставителя, еще как минимум четыре государства, входящих в блок, не поддерживают эту инициативу. Он не стал уточнять, о каких странах идет речь.