Украина может начать испытывать трудности с закупками ракет и систем ПВО, включая зенитный комплекс Patriot, потому что они могут понадобиться США и их союзникам на Ближнем Востоке в связи с операцией против Ирана. Такое опасение высказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera.

Он в целом одобрил американо-израильские удары по целям в Иране, который, как отметил украинский лидер, «производят много оружия для России, особенно беспилотников и ракет».

Вместе с тем Зеленский напомнил, что во время Двенадцатидневной войны в июне 2025 года, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана и получил ответные удары, программа поставок оружия Украине была замедлена.

«Возможно, американцам оно понадобится, как и в прошлом году. <…> Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может повториться», — сказал он.

Зеленский напомнил, что Киев использует программу PURL для закупки американских вооружений за счет европейских средств.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Приоритетный список потребностей Украины») — это специально созданный механизм закупки критически важной оборонной продукции у США другими странами НАТО, которая затем доставляется на Украину при координации альянса. В декабре западные союзники Киева в рамках этой инициативы обещали выделить более $4 млрд.

На вопрос о том, можно ли, по мнению Зеленского, расценить американо-израильскую атаку на Иран как нарушение международного права, он ответил, что совершенно так не считает.

«Сейчас они атакуют режим, который хочет создать атомную бомбу», — пояснил свою точку зрения президент Украины.

Он добавил, что в иранском сценарии видит «серьезную проблему в затягивании войны», когда в обществе, разделенном между сторонниками и противниками режима, при отсутствии диалога будет расти число жертв среди гражданского населения.

При этом Зеленский согласился, что ЕС и США на фоне ближневосточной эскалации могут забыть про Украину.

«Конечно, такой риск существует. Но я надеюсь, что иранский кризис останется ограниченной операцией и не перерастет в затяжную войну. Мы знаем не понаслышке, насколько кровопролитной она может быть», — сказал украинский лидер.

Сам президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что в американском арсенале «практически неограниченный запас» боеприпасов среднего калибра. «Войны можно вести “вечно” и очень успешно, используя только эти запасы», — заявил он. При этом Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот «раздал бесплатно» много высококачественного оружия и «сотни миллиардов долларов» Зеленскому, которого сравнил с американским шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом.

Говоря о перспективе переговорного процесса с Россией, он отметил, что даже после начала операции в Иране никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с участием США. «Поэтому я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Возможно, не в Абу-Даби», — рассудил Зеленский.

Он продолжил, что предпочел был Женеву или другое место в Европе. «Если России нужно нейтральное место, подойдут Австрия, Ватикан или Турция. Мы надеемся на новые обмены пленными», — заявил президент Украины.

На вопрос о том, будет ли он снова баллотироваться на президентский пост, Зеленский ответил, что вопрос сейчас скорее в том, когда именно состоятся эти выборы.