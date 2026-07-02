Альянс перестраивает систему командования в Прибалтике. Раньше объединенное командование сухопутными силами в регионе замыкалось на одном штабе, теперь зона ответственности разделена между двумя структурами. Германо-нидерландский корпус берет на себя оперативное руководство войсками в Эстонии и Латвии, тогда как за Литву и северную Польшу продолжает отвечать Многонациональный корпус «Северо-Восток», пишет издание Stars and Stripes

Такое разделение отражает более широкий сдвиг в подходе НАТО: альянс переходит к модели, при которой значительная часть сил держится в постоянной повышенной готовности, а не рассредоточена по разным уровням реагирования.

Германия делает ставку на постоянное присутствие

Наиболее заметное изменение касается Литвы, где Берлин на постоянной основе разворачивает бронетанковую группировку. К 2027 году ее численность планируется довести примерно до пяти тысяч военнослужащих. Символическое значение шага велико: это первое постоянное размещение немецкой бригады за пределами страны с окончания Второй мировой войны.

США сокращают присутствие

Параллельно с усилением немецкого контингента заметно редеет американское военное присутствие в регионе. В июне около тысячи американских военных начали передислокацию из Литвы обратно в Соединенные Штаты, при этом кто их заменит — пока не сообщается. Ранее Пентагон уже отказался от планов перебросить в Польшу бронетанковую бригаду, дислоцированную в Форт-Худе.

Дональд Трамп распорядился вернуть в Польшу пять тысяч американских военных, но конкретный график и детали этого решения пока не проработаны. Остаётся неясным и то, как будет реализован вывод пяти тысяч военнослужащих США из Германии.

В целом действия Пентагона укладываются в логику, которую администрация продвигает уже некоторое время: европейские союзники должны взять на себя больше ответственности за обычную (неядерную) оборону континента перед лицом угрозы со стороны России, снижая зависимость от американского военного присутствия.