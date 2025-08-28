Кандидатура полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана будет предложена для назначения на пост генерального прокурора России. Согласно информации, полученной РБК от трех информированных источников, глава государства Владимир Путин в ближайшее время направит соответствующее представление в Совет Федерации для проведения процедуры утверждения.

Такое кадровое назначение может произойти в рамках масштабных перестановок в высших органах власти. Действующий генеральный прокурор Игорь Краснов ранее подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда (ВС) России, оказавшись единственным претендентом на этот пост. Вакансия образовалась в связи со смертью прежнего руководителя ВС Ирины Подносовой в июле 2025 года.

О том, что в случае ухода Краснова с поста генпрокурора его вероятным преемником может стать Александр Гуцан, имеющий опыт работы в органах прокуратуры (заместитель генпрокурора до 2007 года) и на должности полпреда в Северо-Западном федеральном округе (с 2018 года), ранее также сообщали источники RTVI.

По информации источника РБК в Совфеде, официальные документы по кандидатуре Гуцана пока не поступали в верхнюю палату парламента, поскольку должность генерального прокурора формально остается занятой. В соответствии с установленной процедурой, президент должен сначала прекратить полномочия действующего руководителя ведомства, и лишь затем направить представление по новой кандидатуре для проведения консультаций.

Закон предусматривает, что президент освобождает генпрокурора от должности с опубликованием этого решения в прессе. Для назначения нового прокурора кандидатура направляется в Совет Федерации для консультаций. Верхняя палата парламента рассматривает ее в течение недели, после чего письменно информирует президента о результатах, что позволяет главе государства произвести назначение.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на пять источников сообщали, что Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет (СК), якобы рассматривался как основной кандидат на должность председателя ВС. По мнению одного из собеседников издания, близкого к администрации президента, этот пост должен занять «доверенный и понятный первому лицу человек».

В сентябре 2024 года Путин направил в Госдуму законопроект, допускающий продление полномочий председателя Следственного комитета. Инициатива была внесена в связи с тем, что действующая на тот момент редакция ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации» устанавливала предельный возраст пребывания на службе в 70 лет. При этом 27 августа текущего года Александру Бастрыкину исполнилось 72 года.

Помимо этого, в СМИ появлялась информация о том, что Бастрыкин может занять пост полпреда в СКФО. В контексте возможных кадровых изменений также упоминались имена потенциальных преемников на посту главы СК — министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента Дмитрия Шалькова. Однако 26 августа «Коммерсант» написал, что Путин продлил полномочия Бастрыкина на посту председателя СК еще на один год — до августа 2026-го.

Александру Гуцану 65 лет. В 1987 году он получил диплом юрфака ЛГУ имени А. А. Жданова, где обучался вместе с нынешним замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко. Его профессиональный путь начался в 1989 году в прокуратуре Ленинграда (впоследствии — Санкт-Петербурга), где за 11 лет он прошел карьерный рост до начальника отдела по надзору за соблюдением законов в сфере федеральной безопасности.

С 2000 по 2005 год Гуцан занимал должность помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям. Затем, в 2005—2007 годах, он работал заместителем директора Федеральной службы судебных приставов.

С апреля 2007 года по февраль 2018 года Гуцан был заместителем генерального прокурора России. В ноябре 2018 года его назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Он сменил на этом посту Александра Беглова, который возглавил Санкт-Петербург в качестве губернатора.